Климат третьего тысячелетия: солнце, воздух, комары

От Эдварда Лоренца до Рэя Брэдбери
Сам термин «эффект бабочки» обозначает свойство некоторых систем при незначительном влиянии на них приводить к непредсказуемым последствиям даже в совершенно другом месте. Впервые ввёл понятие «эффект бабочки» американский математик и метеоролог Эдвард Лоренц в 1961 году.
Он считал, что бабочка, взмахивающая крыльями в Айове, может вызвать лавину эффектов, которые могут достигнуть высшей точки в Индонезии. Скорее всего, Лоренц использовал словосочетание «эффект бабочки», вспомнив рассказ Рэя Брэдбери «И грянул гром» (1952), в котором гибель бабочки в далёком прошлом изменяет мир будущего.
Эффект хорошо иллюстрируют английский стишок «Гвоздь и подкова», который мы знаем в переводе Самуила Маршака: «Не было гвоздя – подкова пропала. Не было подковы – лошадь захромала». А в результате убит командир и разбита армия. Короче, «враг вступает в город, пленных не щадя, оттого, что в кузнице не было гвоздя».
Но всегда ли ученые боятся, что их эксперимент приведёт к «эффекту бабочки»? Для начала рассмотрим такую глобальную идею, как попытку закрыть Землю от якобы испепеляющих лучей Солнца.
Операция «Краденое солнце»
Идей, как бороться с глобальным потеплением много. Ограничением выброса парниковых газов и платой за такие выбросы (об этом мы рассказывали в предыдущем материале – ГИПЕР) дело не ограничивается. На этот случай есть сегодня такое направление научных разработок, как солнечная геоинженерия.
Суть его в том, чтобы распылить в атмосфере некие мелкие частицы, которые окутают планету сплошной пеленой и будут отражать солнечный свет. Идея родилась не на пустом месте. На Филиппинах в 1991 году проснулся вулкан Пинатубо, и климатологи зафиксировали похолодание по всему миру в среднем на полградуса по Цельсию.
Именно это и навело учёных на мысль о том, как можно охлаждать Землю. И вот два профессора Гарвардского университета – Фрэнк Койча и Дэвид Кейт предложили распылять в стратосфере частицы, которые будут отражать много солнечного света и не позволят ему достичь поверхности Земли. А солнце в результате будет меньше нагревать Землю.
Так мы победим глобальное потепление! Билл Гейтс стал спонсировать проект «инжекции стратосферного аэрозоля» – по-английски SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment). Интересно, что изначально предполагалось провести эксперимент в пустыне Нью-Мексико на юго-западе США в начале 2019 года.
Потом эксперимент решили провести в июне 2021 года в Швеции. Но уже в феврале шведские экологические организации и Совет коренных саамов направили открытое письмо в правительство, призывая отложить проведение опытов. Тогда Гарвардский комитет – группа из девяти экспертов, которые решали, будет ли проведено испытание в Швеции – объявил, что из-за негативной реакции проект был приостановлен в ожидании «дальнейшего обсуждения со шведской публикой».
Но пока суд да дело, молодая компания Make Sunsets, основанная в октябре 2022 года, провела в Мексике полевые испытания аналогичной технологии без предварительного уведомления или согласия правительства страны. Секретариат по охране окружающей среды и природных ресурсов Мексики объявил запрет на эксперименты с солнечной геоинженерией «для защиты общества и окружающей среды».
В настоящее время нет международных соглашений, регулирующих или контролирующих проведение такого рода рискованных проектов. Но гарантия ли это того, что никто не рискнёт что-нибудь распылить над Землей, закрыв Солнце тучами пыли?
В Make Sunsets уже заявили, что были бы «особенно рады работать с островными государствами, существованию которых угрожает изменение климата».
Отметим, что проект «Краденое солнце» стал популярен именно благодаря тому, что его поддержал Билл Гейтс. Как указывало издание Newsweek, финансовое участие основателя компании Microsoft в проекте подтверждено с ноября 2018 года. Журнал Nature в 2018 году сообщал, что на тот момент профессор Кейт получил 12 миллионов долларов «в основном из благотворительных источников, таких как Гейтс».
Чем обеспокоены противники проекта?
Почему плохо красть у людей Солнце?
Ряд учёных беспокоит так называемая «граница ударной волны» (termination shock). Ведь для поддержания низких температур на Земле необходимо бесконечно обновлять и дополнять отражающие частицы. Если резко перестать это делать, это может привести к очень резкому потеплению. Раймонд Пьерумберт, физик из Оксфордского университета, утверждает, что солнечная геоинженерия слишком рискованна даже в рамках исследований вне компьютерного моделирования.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), созданная в 1988 году Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), подготовила по данному вопросу доклад. В нём утверждается, что «равномерное или тропическое распыление стратосферного сульфата ослабляет африканские и азиатские летние муссоны и ведёт к пересыханию Амазонки».
Климатологи объяснили, что в целом на глобальном уровне понижение температуры приведёт к замедлению круговорота воды в природе и уменьшению среднего количества осадков. Но это в целом, а если смотреть на каждый регион в отдельности, то там последствия могут быть самые разные. Где-то дождей станет меньше, и начнутся засухи и неурожаи, а например, в средних широтах влажность почвы будет, наоборот, расти.
Ещё у учёных есть сильное подозрение, что солнечные геоинженеры пораспыляют какое-то время и бросят. А это может привести к намного более резкому потеплению и усилению дождей, чем наблюдается сейчас. Более того, искусственное затемнение Солнца не решает проблему в корне: накопление углекислого газа на этом не закончится, мы просто будем сидеть в тёмном парнике.
В самом раскрученном «зелёном» блокбастере «Сквозь снег» распыление химиката в атмосфере привело к глобальному похолоданию. Вся планета погрузилась в Ледниковый период с температурами до –120 ºС. Остатки человечества живут на постоянно движущемся поезде, способном поддерживать внутри нормальную температуру.
Вот, думаете вы, всё хорошо, что хорошо кончается. С такими экспериментами покончено. Но не тут-то было.
Национальная академия наук, инженерии и медицины США (NASEM) недавно опубликовали новый отчет, в котором содержится призыв к правительству США потратить не менее 100 миллионов долларов на изучение солнечной геоинженерии как одной из областей науки, которая пока что слишком малоизученна.
Так что «эффект бабочки» от проекта «Краденое солнце» ещё вполне может случиться.
Но у Билла Гейтса и без того проектов много. Кроме «Краденого солнца», есть ещё и проект по уничтожению комаров – что-то вроде китайской стрельбы по воробьям. Проект настолько интересен, что, на мой взгляд, вполне достоин отдельной публикации – из серии «Оружие XXI века».
Так назовите сумму прописью
А здесь нам осталось только узнать, сколько же денег тратится на разного рода «климатические проекты?
Не сомневайтесь – немногим меньше, чем на войну. Согласно Отчёту Финансового Комитета РКИК ООН (2018), поступление климатического финансирования в 2015 году составило 29,9 млрд долларов, а в 2016 году возросло до 33,6 млрд.
Средства многосторонних банков развития составили 17,4 млрд и 19,7 млрд долларов, а мобилизованные через данные банки частные средства – 10,9 млрд и 15,7 млрд долларов, в 2015 и 2016 году соответственно. С учётом других каналов, включая многосторонние климатические фонды, климатическое финансирование в 2015 и 2016 году составило 70,3 млрд и 74,5 млрд долларов, а к 2020 году почти достигло 100 млрд долларов.
В ООН указывают, что предполагаемые ежегодные потребности в финансах составят 160–340 миллиардов долларов США к 2030. Неплохая сумма. Она будет поделена на финансирование разных проектов. Вероятно, туда включат и ГМО-комаров и «Краденое солнце».
Так что господин Гейтс точно вернёт и даже приумножит свои ранее затраченные миллионы-миллиарды…