Бундесвер получит танки следующей модификации Leopard 2A8

Танк серийной модификации Leopard 2A7
Состояние танкового парка сухопутных войск ФРГ далеко от идеального. Также имеются затруднения и ограничения по линии производства и модернизации новой техники. Однако немецкое руководство намерено разобраться с этими проблемами. Предлагается восстановить производство современных танков, и с его помощью пополнить парк Бундесвера машинами новейшей модификации Leopard 2A8.
Подготовка контракта
В конце января ряд иностранных государств объявил о намерении передать киевскому режиму основные танки Leopard 2 из наличия своих армий. Ведущую роль в этих процессах должна играть Германия, разработавшая и производившая такую технику. Официальный Берлин выразил готовность выделить некоторое количество танков и вспомогательной техники, а также пообещал выдать разрешения на реэкспорт «Леопардов» из третьих стран.
По следам этих событий глава германского военного ведомства Борис Писториус заявил, что украинским формированиям будет передано 18 ОБТ модификации Leopard 2A6. Для восполнения этих «потерь» планируется приобрести такое же количество танков новой постройки. Однако подробности подобных планов до недавнего времени оставались неизвестными.
Их раскрыло издание Europaische Sicherheit & Technik (ESUT) в своей статье «Neue Kampfpanzer – Bundeswehr soll Leopard 2A8 erhalten» от 14 марта. Со ссылкой на собственные неназванные источники в немецком руководстве оно сообщает о подготовке нового контракта. По нему компания Krauss-Maffei Wegmann должна будет построить с нуля 18 танков последней на данный момент модификации Leopard 2A8.
Сейчас ведется подготовка к подписанию контракта, и он появится в обозримом будущем. Вся партия будет изготовлена в течение ближайших лет и передана заказчику до конца 2025 г. Любопытно, что впервые с 1992 г. немецкие вооруженные силы получат ОБТ «Леопард-2» новой постройки. С начала девяностых Бундесвер обходился модернизацией наличных машин или выкупом техники у иностранных государств.
Прототип ОБТ Leopard 2A7HU для Венгрии
По данным ESUT, немецкое командование рассматривает танк Leopard 2A8, главным образом, как временную меру. Эта модернизация имеет ограниченный характер, который сокращает возможный прогресс. При этом компания KMW уже работает над следующей модернизацией танка – Leopard 2AX. На проектирование этого образца требуется еще порядка двух-трех лет.
Важные отличия
Как сообщается, в основе проекта Leopard 2A8 лежит существующий «2A7HU». Последний создавался компанией KMW с 2018 г. по заказу Венгрии и с учетом ее требований. К настоящему времени такой вариант прошел необходимые проверки и готов к производству. Поставка первых танков версии «HU» ожидается уже в текущем году.
По известным данным, Leopard 2A8 сохранит все ключевые решения и ряд компонентов танков предыдущих модификаций, как простой «2A7», так и венгерской. При этом предусматривается обновление ряда ключевых элементов и компонентов. За счет всех этих мер планируется резко повысить уровень защиты, улучшить огневые показатели и т.д.
Корпус и башня подверглись существенной, но малозаметной снаружи доработке. Практически на всех проекциях используется комбинированное и разнесенное бронирование «третьего поколения». Улучшена противоминная защита корпуса и усилена верхняя проекция. Как сообщается, новая защита выполнена на основе броневой стали, вольфрама, керамики и пластикового наполнителя. Обновленное сочетание компонентов и иная конструкция должны повысить устойчивость ко всем угрозам.
Танки «2A8» будут штатно оснащаться комплексом активной защиты EuroTrophy – доработанной версией израильского «Трофи». «Европейский» КАЗ будет выпускаться совместным предприятием с участием KMW, Rafael и General Dynamics. Ранее такой комплекс испытывался на Leopard 2A7, а на новой «восьмой» модификации он станет штатным.
ОБТ Leopard 2A7 с комплексом активной защиты Trophy
Доработана силовая установка. Штатный дизель MTU MB 873 Ka-501 мощностью 1500 л.с. заменяется 1600-сильным двигателем. Также используется новая вспомогательная силовая установка на 20 кВт. Ходовая часть не претерпевает изменений и пока использует заложенный в ней потенциал.
Танк по-прежнему несет 120-мм гладкоствольное орудие Rh 120 со стволом длиной 55 клб. При этом обновляется система управления огнем. Под замену идут прицелы командира и наводчика. Новые прицельные устройства отличаются наличием единого теле- и тепловизионного канала. Появляется система кругового видеообзора, доступная всем членам экипажа. Также заменяются ключевые компоненты СУО, обеспечивающие обработку данных и наведение орудия.
Заменяются средства связи. При помощи новой радиостанции и других компонентов улучшаются сетевые возможности танка. Вероятно, будет обеспечиваться обмен данными о поле боя, прием приказов и т.д.
Видимые перспективы
Точные тактико-технические характеристики танка Leopard 2A8 пока не приводятся. Соответственно, сравнить его с предыдущей модификацией «2A7» не удастся. Тем не менее, можно понять, каким образом KMW и Бундесвер развивают существующую конструкцию и наращивают ее потенциал.
Серийный Leopard 2A7V
Нетрудно заметить, что одной из основных целей проекта «2A8» было повышение защиты от всех угроз. Для этого, в первую очередь, пересмотрели конструкцию корпуса и башни, для которых теперь заявлена повышенная стойкость к баллистическим и кумулятивным боеприпасам. Также приняты дополнительные меры против мин и комплексов, атакующих сверху. При этом не стали ограничиваться только собственным бронированием и штатно оснастили танк современным КАЗ.
Разработка обновленного корпуса отличается известной сложностью, и ею должны были заняться достаточно давно. В связи с этим можно предположить, что толчком к такой модернизации стало крайне неудачное применение турецких Leopard 2 на территории Сирии. Напомним, тогда из-за тактических ошибок и объективных недостатков конструкции такие ОБТ поражались даже противотанковыми комплексами старых моделей. Вполне вероятно, что именно этот эпизод повлиял на облик нового «Леопарда».
Как всегда, уделено внимание СУО, средствам связи и т.д., но состав вооружения в целом не поменялся. Это означает, что характеристики 120-мм орудия по-прежнему считают достаточными. Либо замену пушки, несмотря на ее ограничения и недостатки, пока не считают целесообразной и необходимой.
Вероятно, именно с усилением защиты и обновлением внутренних компонентов связана модернизация силовой установки. Иная конструкция брони и установка дополнительных средств могли привести к росту боевой массы, и для его компенсации потребовался новый двигатель. Вспомогательную силовую установку, в свою очередь, заменили для обеспечения энергией всех новых потребителей.
В целом проект Leopard 2A8 выглядит достаточно интересно. Он показывает, как современные технологии позволяют обновить конструкцию, разработанную еще в конце семидесятых. Можно заметить, какие характеристики все еще удастся нарастить, а какие вынужденно останутся на прежнем уровне.
По очевидным причинам, новая модификация существующего ОБТ не сможет показать значительный прорыв в основных тактико-технических характеристиках. В то же время, достигаемый прирост не требует чрезмерных вложений и не связан с особыми сложностями производственного характера.
Развитие и ограничения
Таким образом, Бундесвер задумал очередное обновление танкового парка, а KMW и смежные предприятия уже разработали новый проект и готовят производственные мощности. В ближайшее время появится контракт на производство первой партии из 18 танков, которые поставят заказчику не позднее 2025 г.
С технической точки зрения новый проект Leopard 2A8 достаточно интересен, т.к. демонстрирует актуальные взгляды Бундесвера и немецкой промышленности. Однако в практическом отношении не все так хорошо. Согласно последним новостям, ФРГ планирует заказать менее двух десятков новых ОБТ. Это достаточно для замены техники, отправленной за рубеж, но почти никак не повлияет на общие показатели армии. Как собираются решать эти проблемы, пока не сообщается.