Боец ЧВК «Вагнер»: Преодолён трудный участок фронта, поэтому дальнейшее наступление в Артёмовске пойдёт на новом уровне

Украинские войска, сосредотачивая силы и средства в районе Константиновки и Славянско-Краматорской агломерации, надеются нанести рассекающие удары к югу и северу от Артёмовска (Бахмута). Задачей противника является прорвать российские рубежи, атаковав с флангов, и тем самым взять город со многочисленными отрядами ЧВК «Вагнер» в городской черте в собственное кольцо.Напомним, что, продолжая вести боевые действия в городской черте Артёмовска, бойцы «Вагнера» передали фланги частям Вооружённых сил. На ряде участков, как ранее сообщил Евгений Пригожин, оказались и другие ЧВК, взаимодействие с которыми, мягко говоря, не отлажено. Ситуация не является простой, однако и украинские войска как минимум на данный момент не могут изменить ситуацию на флангах от Артёмовска в сколько-нибудь значительной для себя мере.Бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились на вокзале «Бахмут-2» (он же «Бахмут») и активизировали действия в западной части города. Один из бойцов в интервью WarGonzo говорит о том, что преодолён трудный участок фронта, поэтому дальнейшее наступление в городе пойдёт на новом уровне. По его словам, продвижение на западе Артёмовска бойцов «Вагнера» уже сейчас значительно быстрее того, что было до взятия под контроль упомянутой железнодорожной станции.При этом вполне можно ожидать того, что при полном освобождении Артёмовска нашими войсками войска украинские киевским режимом будут брошены в контрнаступление как минимум на этом участке фронта с целью, как уже было отмечено, попытки организовать «котёл» в городе для российских подразделений.