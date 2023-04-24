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Боец ЧВК «Вагнер»: Преодолён трудный участок фронта, поэтому дальнейшее наступление в Артёмовске пойдёт на новом уровне

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Боец ЧВК «Вагнер»: Преодолён трудный участок фронта, поэтому дальнейшее наступление в Артёмовске пойдёт на новом уровне

Украинские войска, сосредотачивая силы и средства в районе Константиновки и Славянско-Краматорской агломерации, надеются нанести рассекающие удары к югу и северу от Артёмовска (Бахмута). Задачей противника является прорвать российские рубежи, атаковав с флангов, и тем самым взять город со многочисленными отрядами ЧВК «Вагнер» в городской черте в собственное кольцо.


Напомним, что, продолжая вести боевые действия в городской черте Артёмовска, бойцы «Вагнера» передали фланги частям Вооружённых сил. На ряде участков, как ранее сообщил Евгений Пригожин, оказались и другие ЧВК, взаимодействие с которыми, мягко говоря, не отлажено. Ситуация не является простой, однако и украинские войска как минимум на данный момент не могут изменить ситуацию на флангах от Артёмовска в сколько-нибудь значительной для себя мере.

Бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились на вокзале «Бахмут-2» (он же «Бахмут») и активизировали действия в западной части города. Один из бойцов в интервью WarGonzo говорит о том, что преодолён трудный участок фронта, поэтому дальнейшее наступление в городе пойдёт на новом уровне. По его словам, продвижение на западе Артёмовска бойцов «Вагнера» уже сейчас значительно быстрее того, что было до взятия под контроль упомянутой железнодорожной станции.

При этом вполне можно ожидать того, что при полном освобождении Артёмовска нашими войсками войска украинские киевским режимом будут брошены в контрнаступление как минимум на этом участке фронта с целью, как уже было отмечено, попытки организовать «котёл» в городе для российских подразделений.
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6 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 20:42
    0
    какой там котел, вести наступление - сложнее, чем обороняться, а сейчас и с обороной у ВСУ в Бахмуте худо - приходится отступать при численном превосходстве. Так что дай Бог в ближайшее время дожать ВСУ-шников в городе, и наметить следующую цель - Часов Яр.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:51
      +1



      Много видосов из Бахмута по ссылке ниже.
      Бои за укрепрайон на северо-западе Артемовска (Бахмута) продолжаются. Понтонный мост от Хромово до Артемовска взорван ВСУ, что говорит о полном контроле ЧВК «Вагнер» трассы «0506». Идет продвижение штурмовиков вглубь западных частей города.

      https://donbasstoday.ru/24-04-2023-bitva-za-bahmut-chvk-vagner-vydavlivaet-vsu-s-zapada-artyomovska-karta-boevyh-dejstvij/
  2. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 20:46
    -2
    так)))) два дня назад Пригожин "покрывал" сына Пескова и стал всем негож))))) оказалось, что "вагнера" ДАЖЕ не штурмовики , а так.....видимо пострелять пришли)))
    интересно сегодня я прочту диванных стратегов с кучей умных и очень нужных советов, что делать Пригожину и куда ему наступать...... прочту этот "теневой" ГШ ЧВК????
  3. falcon
    falcon Сегодня, 20:49
    +1
    Ну, если бы противник мог организовать контрудар на бахмутском направлении, уже бы организовал. Для этого глупо ждать полного освобождения Бахмута нашими войсками. А про фланги Пригожин говорил ещё с месяц назад.
  4. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 20:57
    0
    Задачей противника является прорвать российские рубежи, атаковав с флангов, и тем самым взять город со многочисленными отрядами ЧВК «Вагнер» в городской черте в собственное кольцо.

    вполне можно ожидать того, что при полном освобождении Артёмовска нашими войсками войска украинские киевским режимом будут брошены в контрнаступление как минимум на этом участке фронта с целью, как уже было отмечено, попытки организовать «котёл» в городе для российских подразделений

    Новое слово в военной науке: "котёл в котле" или "котёл второго порядка".
  5. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 21:02
    0
    Цитата: Овсиговец
    так)))) два дня назад Пригожин "покрывал" сына Пескова и стал всем негож))))) оказалось, что "вагнера" ДАЖЕ не штурмовики , а так.....видимо пострелять пришли)))
    интересно сегодня я прочту диванных стратегов с кучей умных и очень нужных советов, что делать Пригожину и куда ему наступать...... прочту этот "теневой" ГШ ЧВК????

    стратеги и тактики диванных войск вы не минусуйте)))))) ну или минусуйте..... вы главное давайте того, этого самого делитесь своей гениальной военной мыслью.....))))))кстати у Пригожина есть свой ТГ канал - можете прям туда слать невысказанное))))