Секретарь СНБО Украины Данилов: Запад должен снабжать Киев оружием, а не сажать за стол переговоров с Москвой

(...) Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия . Оружие - лучший посредник и понятный для России аргумент общения

Западным союзникам Украины необходимо поставлять как можно больше вооружений для ВСУ, попытки усадить Киев за стол переговоров с Москвой не приведут ни к чему. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.Украина не намерена садится за стол переговоров с Россией, все попытки Запада завершить конфликт мирным путем обречены на провал. По словам Данилова, Киев намерен достичь победы военным путем, для этого необходимо, чтобы западные спонсоры режима поставили как можно больше вооружений и в как можно более короткие сроки. Секретарь СНБО уверен, что задачей российской армии является полное уничтожение Украины, поэтому Киев будет добиваться уничтожения России.- подчеркнул Данилов.Ранее секретарь СНБО заявил, что Украина уже прошла половину пути к "окончательной победе" над Россией, осталось только окончательно выбить российские войска с украинской территории, забрав обратно Крым и Донбасс. Сделать это планируется в рамках предстоящего контрнаступления, задачей которого является разбить оборону российской армии, перерезав сухопутный путь в Крым. В дальнейшем в Киеве планируют уничтожить Крымский мост, окончательно отрезав полуостров от материковой России. Как видно, планы у офиса президента Украины поистине "наполеоновские".Между тем в США уже предупредили Зеленского, что аппетиты необходимо убавить, а не выпрашивать того, что Запад дать не в состоянии. Как заявили в Белом доме, даже колоссальные поставки Запада не могут соответствовать постоянным запросам Киева.