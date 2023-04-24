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Секретарь СНБО Украины Данилов: Запад должен снабжать Киев оружием, а не сажать за стол переговоров с Москвой

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Секретарь СНБО Украины Данилов: Запад должен снабжать Киев оружием, а не сажать за стол переговоров с Москвой

Западным союзникам Украины необходимо поставлять как можно больше вооружений для ВСУ, попытки усадить Киев за стол переговоров с Москвой не приведут ни к чему. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.


Украина не намерена садится за стол переговоров с Россией, все попытки Запада завершить конфликт мирным путем обречены на провал. По словам Данилова, Киев намерен достичь победы военным путем, для этого необходимо, чтобы западные спонсоры режима поставили как можно больше вооружений и в как можно более короткие сроки. Секретарь СНБО уверен, что задачей российской армии является полное уничтожение Украины, поэтому Киев будет добиваться уничтожения России.

(...) Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие - лучший посредник и понятный для России аргумент общения

- подчеркнул Данилов.

Ранее секретарь СНБО заявил, что Украина уже прошла половину пути к "окончательной победе" над Россией, осталось только окончательно выбить российские войска с украинской территории, забрав обратно Крым и Донбасс. Сделать это планируется в рамках предстоящего контрнаступления, задачей которого является разбить оборону российской армии, перерезав сухопутный путь в Крым. В дальнейшем в Киеве планируют уничтожить Крымский мост, окончательно отрезав полуостров от материковой России. Как видно, планы у офиса президента Украины поистине "наполеоновские".

Между тем в США уже предупредили Зеленского, что аппетиты необходимо убавить, а не выпрашивать того, что Запад дать не в состоянии. Как заявили в Белом доме, даже колоссальные поставки Запада не могут соответствовать постоянным запросам Киева.
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8 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 20:45
    +2
    А кто такой Данилов чтобы рассказывать Западу что он что то должен Украине?
    1. monetam
      monetam Сегодня, 20:54
      0
      Хороший и правильный вопрос ! Сам Данилов наверняка воображает себя тем, на кого надо смотреть снизу вверх, и быстренько принимать к руководству все его пожелания.
  2. Тарелка
    Тарелка Сегодня, 20:48
    0
    Уж на Западе точно сами разберутся, что, как и когда им делать.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:51
    +1
    Замечательно,они сами категорически не хотят переговоров.Причем,наши то не против.... am
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:51
    0
    Данилов как Буданов,выглядит очень плохо. Подпомжевался..Сразу видно,весь на нервах.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:53
    0
    Западным союзникам Украины необходимо поставлять как можно больше вооружений для ВСУ, попытки усадить Киев за стол переговоров с Москвой не приведут ни к чему.

    Так их, пороху не нюхавших!!!
    Ишь чего удумали!
    И к вооружению надо добавить расчёты. Обученные. Нешто всё украинцам за европейцев отдуваться?

    И ключевая фраза: Запад должен!!!
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:53
    0
    Ладно зеле дали гарантии безопасности, а этого то приструнить можно чтобы замолчал на всегда. Уж больно говорлив.
  7. Стёпа
    Стёпа Сегодня, 20:54
    0
    Запад наобещал Украине с три короба, свалил в нее нелеквид всего, ну конфетками посыпал, отследил нашу реакцию по стандартным и не стандартным решениям и теперь думает , как бы нас ловчее завалить