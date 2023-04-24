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Советник главы офиса Зеленского: Мы подходим к войне с железной математической логикой

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Советник главы офиса Зеленского: Мы подходим к войне с железной математической логикой

В офисе Зеленского не оставили без внимания публикацию американской газеты The Washington Post о том, что Украина планировала нанести удары по Москве в день годовщины с начала российской спецоперации. В издании заявлено, что об этом стало известно в результате «утечки секретных документов Пентагона». Там же отмечалось, что «Украину пришлось отговаривать от подобного рода действий».


В качестве комментатора публикации выступил Михаил Подоляк, советник главы офиса украинского президента. По его словам, «Украине не было нужно наносить удары по Москве 24 февраля 2023 года, ведь это было бы разовой акцией, которая бы не заставила русских побежать и не отменила бы необходимости получения ВСУ новых партий оружия».

Подоляк раскритиковал авторов публикации в СМИ США, заявив, что такие публикации со ссылками на анонимные источники направлены на то, чтобы «сформировать в западных столицах мнение об Украине как о неразумной, инфантильной и импульсивной стране».

Украинский советник:

Украина видит вещи по-другому. Мы подходим к войне с железной математической логикой: нам нужны ракеты большой дальности для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и различные типы авиации для защиты неба и разрушения российских укреплений.

По словам Подоляка, из этих составляющих складывается успех контрнаступательных действий и минимизация потерь.

Далее советник в офисе Зеленского призвал западные СМИ перестать публиковать такого рода материалы, настаивая на том, что Украина принимает решения сама.

Однако Подоляк не пояснил, что же в таком случае украинские беспилотники делали в небе над Тульской и Московской областями, если никаких ударов в этом направлении ВСУ наносить не собирались.
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25 комментариев
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  1. Andron78
    Andron78 Сегодня, 21:27
    +3
    Видимо в эту логику не помещается, что дееспособных мужиков на 404 скоро не останется.
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 21:29
      +3
      Цитата: Andron78
      Видимо в эту логику не помещается, что дееспособных мужиков на 404 скоро не останется.

      идет чистка территорий под заселение их пшеками
      1. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 22:13
        +3
        Цитата: rotkiv04
        идет чистка территорий под заселение их пшеками

        Почему только пшеков? Плодородные земли, развитая дорожная инфраструктура и производственные предприятия чем не привлекательны для россиян? Не все же нам таёжные пространства осваивать!

        Через пару поколений никто и не вспомнит, что была такая страна Украина.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:50
        0
        Цитата: rotkiv04

        идет чистка территорий под заселение их пшеками

        Пшеками ли?
        Где пшеками, а где и иудеями.
        Особенно, что касается Крыма (Ежели вспомнить Джойнт). hi
    2. Max2022
      Max2022 Сегодня, 21:43
      0
      Уничтожение мирных жителей Донбасса, прорусских на самой Украине, нацизм, ликвидация свободных СМИ и партий - железная логика террористического режима с итогом развала государства
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:28
    +2
    нам нужны ракеты большой дальности для уничтожения российской логистики

    Уже хорошо. ОТРК не применяется и не может применяться для нарушения логистики!!! Критично дорогие ракеты. Типичные цели - командные пункты, сосредоточения войск, ракетные установки, причем не Град, аэродромы - ТОЛЬКО критичная инфраструктура - то есть сами самолеты. Полосу ими ни один идиот долбить не будет. А уж пускать ОТР по какой-нибудь развязке wassat
    Понимаете ли, он тут идиЁт просто в кубе - нельзя врать хозяину. И даже на публику врать хозяину можно только по приказу хозяина, а так ты его еще и дураком выставляешь.
    "Крокодильчики необучаемы", еще раз, у них уже раз ципсо разгоняли из США - именно за глупость
  3. Vicontas
    Vicontas Сегодня, 21:30
    +1
    Но железную логику не забывают разбавлять кокаиновой дорожкой! Чтобы воображаемая победа казалась ближе и ярче!
  4. al3x
    al3x Сегодня, 21:31
    +4
    Мне тут стало интересно другое, касаемо логики, если бы украинцы вдруг перестали требовать новых поставок вооружений, вот в этом случае, который из разряда фантастики, западная коалиция прекратила поставки или силой бы начали заставлять воевать укровойско, впихивая им в руки оружие? no
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:58
      0
      Так кажется, что требуют именно то, что их напрягают требовать. hi
  5. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 21:36
    +4
    Ура патриоты уже набросали на вентилятор. А понимать нужно так:

    1. Им не дали дальнобойные ракеты к Хаймарс.
    2. Их ПВО не справляется.

    Им нужны дальнобойные ракеты к высокоточным РСЗО и истребители.

    Без этого они проиграют.

    По факту, им нужно всё вооружение США.
    И теперь США слушают: "Мне нужна твоя куртка и мотоцикл ".
  6. m.cempbell
    m.cempbell Сегодня, 21:43
    +1
    Полосу ими ни один идиот долбить не будет. А уж пускать ОТР по какой-нибудь развязке

    Точка У тоже ОТРК, а на Донецкий рынок не пожалели...
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 22:05
      0
      Цитата: m.cempbell
      Точка У тоже ОТРК, а на Донецкий рынок не пожалели...

      Точки-У на Украине уже дет 15 как запретили применять даже на учениях, потому как они полностью небоеспособны - их просто невозможно никуда навести. Сняли с вооружения и запретили применять после того, как улетела в жилой дом в Броварах. Ей стреляли не по рынку, а наобум - уж мимо города она не промажет. И дальше стреляли чисто наобум - пальни в Херсон - там город большой, куда-то да попадет - только так.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 22:45
        0
        Точка у бьёт очень даже точно. В г.Шали , когда собрались боевики и собирались атаковать коммендатуру , был произведен удар по ним прям в центр площади. Для понимания , площадь там 100×50 м примерно.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 22:57
          0
          Цитата: Аргон
          Точка у бьёт очень даже точно.

          Когда недавно выпущена, а не когда прошли все сроки хранения. Для понимания, Бровары - это фактически Киев, вот и сам представляй, насколько КВО там маленькое, что мимо полигона в столицу улетела. Именно потому, что все сроки хранения прошли, куда она сейчас полетит - никто не знает
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 21:44
    0
    Мы подходим к войне с железной математической логикой

    Ясен пень - без математики правильно распилить западное бабло затруднительно..
  8. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 22:11
    0
    Украина видит вещи по-другому. Мы подходим к войне с железной математической логикой: нам нужны ракеты большой дальности для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и различные типы авиации для защиты неба и разрушения российских укреплений.

    Разумные мысли-ж , уничтожить логистику ,разрушить укрепления авиацией..почему это озвучивает Подоляк или как там его,с "той" стороны бытия , почему это до сих пор не реализовали в должной мере мы сами ? Ведь у нас точно такие же проблемы,по сути.
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 22:22
    0
    Мы подходим к войне с железной математической логикой:

    не укрр а сша симуляторы строят они сами говорили )))
    когда уже РФ этот цирк в укрр уничтожит ?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 23:04
      -1
      Цитата: opuonmed
      когда уже РФ этот цирк в укрр уничтожит ?

      Для этого нужно вначале цирк в РФ уничтожить.
      Но сам себя не уничтожает никто.

      Без толку говорить о военных успехах/провалах умалчивая о социальном строе.
      В ВОВ не Россия победила, не СССР, но социализм.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 23:13
        +1
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        В ВОВ не Россия победила, не СССР, но социализм

        Забавно. А в 1812-м тогда что победило, по-вашему?
  10. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 22:23
    0
    "С железной математической логикой" . Булева алгебра :
    0х0=0
    1х0=0
    1х1=1.
  11. БойКот
    БойКот Сегодня, 22:41
    0
    Судя по результатам математику они учили там же, где 360-тиградусная Анналена. За год уполовинить население страны - это талант нужен.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 23:09
      0
      Население своих стран основные инициаторы бодания на Украине не уменьшили ни на единицу.
      (Добровольные фанаты/неумные люди не в счёт.)
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 23:30
        0
        А я не про них вообще-то, мне на их население с высокой колокольни, а вот украинцы "бывший наш народ"
  12. Алексей Лантух
    Алексей Лантух Сегодня, 22:45
    -3
    Может звучит это жестоко, но я бы хотел, чтоб пару ракет попало по Красной площади. Может тогда бы объявили войну, жёстко взялись за производство военной техники, дисциплину и долбонули бы и ТЯО по отдельным целям в Украины.
    1. PavelT
      PavelT Сегодня, 22:57
      -2
      А как насчет ударов обычными крылатыми ракетами, планирующими бомбами по мостам через Днепр, по структуре ж/д Украины?
      Уже больше года прошло, а таких ударов нет. Что мешает-то?