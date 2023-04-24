Советник главы офиса Зеленского: Мы подходим к войне с железной математической логикой

В офисе Зеленского не оставили без внимания публикацию американской газеты The Washington Post о том, что Украина планировала нанести удары по Москве в день годовщины с начала российской спецоперации. В издании заявлено, что об этом стало известно в результате «утечки секретных документов Пентагона». Там же отмечалось, что «Украину пришлось отговаривать от подобного рода действий».
В качестве комментатора публикации выступил Михаил Подоляк, советник главы офиса украинского президента. По его словам, «Украине не было нужно наносить удары по Москве 24 февраля 2023 года, ведь это было бы разовой акцией, которая бы не заставила русских побежать и не отменила бы необходимости получения ВСУ новых партий оружия».
Подоляк раскритиковал авторов публикации в СМИ США, заявив, что такие публикации со ссылками на анонимные источники направлены на то, чтобы «сформировать в западных столицах мнение об Украине как о неразумной, инфантильной и импульсивной стране».
Украинский советник:
Украина видит вещи по-другому. Мы подходим к войне с железной математической логикой: нам нужны ракеты большой дальности для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и различные типы авиации для защиты неба и разрушения российских укреплений.
По словам Подоляка, из этих составляющих складывается успех контрнаступательных действий и минимизация потерь.
Далее советник в офисе Зеленского призвал западные СМИ перестать публиковать такого рода материалы, настаивая на том, что Украина принимает решения сама.
Однако Подоляк не пояснил, что же в таком случае украинские беспилотники делали в небе над Тульской и Московской областями, если никаких ударов в этом направлении ВСУ наносить не собирались.