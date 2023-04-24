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Чиновник Белого дома дал понять, что пока многие ожидают контрнаступления ВСУ, вперёд может пойти российская армия

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Чиновник Белого дома дал понять, что пока многие ожидают контрнаступления ВСУ, вперёд может пойти российская армия

Весьма неожиданное в свете постоянных размышлений о готовящемся украинском контрнаступлении сделал представитель Белого дома Джон Кирби. На сегодняшний день его должность официально звучит так: «координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности США». И пока «из всех чайников и утюгов» звучат слова о том, что ВСУ вот-вот начнут контрнаступление, подбирая наиболее уязвимые участки, упомянутый координатор заявил, что своё наступление тем временем может начать российская армия.


Кирби:

Мы можем ожидать, что как только погода весной улучшится, а она начинает на линии фронта улучшаться, в наступление пойдут россияне. Они захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы пока не знаем, на каких. Мы также не знаем, как они это постараются сделать. Но наша задача состоит в том, чтобы дать возможность украинцам защититься от этого.

По словам чиновника Белого дома, у ВСУ есть потребности не только в артиллерии и бронетехнике, но и в средствах ПВО и боеприпасах к ним.

По заявлению Кирби, украинская оборона на случай наступления армии России должна быть среди приоритетов.

Пожалуй, впервые за несколько месяцев американский высокопоставленный чиновник говорит о том, что пока все ожидают контрнаступления ВСУ, двинуться вперёд могут российские войска.
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22 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:33
    +6
    Чиновник Белого дома дал понять, что пока многие ожидают контрнаступления ВСУ, вперёд может пойти российская армия


    Для ВСУ это самый желаемый вариант.Надеюсь мы всё же будем выжидать контрнаступление ВСУ,чтобы потом легче было.
    1. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 22:30
      +2
      Смотря, что и как будет в нашем наступлении. Если внезапно для ВСУ и в подходящем месте, то не очень большая операция могла бы привести к успеху.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 23:15
      0
      Обсуждать на самом деле нечего, кроме разве что того, что бодания Украина-Россия нет, есть бодание США-Россия.
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:33
    -1
    Путин Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», — заявил Владимир Путин в обращении, которое транслировалось на телеканале «Россия — 24».24 февраля 2022.
    так вопрос когда ?
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 21:38
      +11
      Хотите ответа когда, послушайте Никиту Михалкова про то, что СВО затягивается:
      «.. Людей уже трудно обмануть. Эта ситуация так обнажила многое, так стало ясно многое… Я был огорчён, что спецоперация затянулась. А сейчас я рад, что так получилось. Потому что, если бы это произошло быстро, мы бы так и не поняли, что у нас у самих происходит здесь, дома. А теперь понимаем», – сказал на пресс-конференции ММКФ... "
      А ведь верно. Быстрая победа не обнажила бы язвы. Коррупцию. Бездарность и предательство.
      Генри Сардарян сказал, что нам лучше за месяцы победить Запад, чем за один день Украину.
      Страна, наша Россия, сейчас проходит этап Очищение. А оно всегда проходит нелегко. Важно чтобы те, кто показал свое ну по, либералы и предатели, бездарности и показушники не оставались у руля и на плаву..
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 21:47
        +1
        . Людей уже трудно обмануть

        вот с этим я согласен !!!!!!
        И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались ответ России будет незамедлителен. где ответ ??????
      2. Ярослав Тэккель
        Ярослав Тэккель Сегодня, 22:24
        +1
        И почему среди тех, кто учит русских как правильно умирать (недолго и помалу или долго и помногу) такой аномальный процент армян? Симоняны, Кеосояны, Кургиняны, теперь ещё Сардаряны какие-то. Может, вы там сперва разберетесь, как Азербайджан побеждать - быстро или медленно?
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 23:23
          0
          Цитата: Ярослав Тэккель
          Может, вы там сперва разберетесь, как Азербайджан побеждать

          Они всё Суворова ждут с русскими войсками для изгнания всех врагов армян.
          Мало кто знает что мать Суворова была этнической армянкой.
          Нюанс, но задумчивый. hi
      3. Грэг Миллер
        Грэг Миллер Сегодня, 22:36
        +1
        Да уж, хорошо дорогой Никита Сергеевич "очистил" Россию своими "Утомлёнными Солнцами"...
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 21:37
    -11
    Пойдет вперед на танках Т-72Б, Т-80БВ, Т-62М, Т-54/55 с хранения с антикварными ламповыми радиостанциями Р-123 или чуть менее антикварными Р-173 и поддерживаемая гаубицами Д-1 образца 1943 года. На картонных БМП-1 из 60х годов. Со связью, из которой 10% связи ведётся по Азартам и прочим Арахисам. 5% это закрытый DMR. 40% это GSM. И 45% это аналоговые Баофенги слышимые на всю планету. А большинство машин новых типов благополучно прокакано во время весенней "деэскалации" и пополнило ремфонды ВСУ, равно как и брошенные СПАМы 1-й гвардейской танковой армии на Изюмском направлении.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 21:49
      +8
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Пойдет вперед на танках Т-72Б, Т-80БВ, Т-62М, Т-54/55 с хранения с антикварными ламповыми радиостанциями Р-123 или чуть менее антикварными Р-173 и поддерживаемая гаубицами Д-1 образца 1943 года. На картонных БМП-1 из 60х годов. Со связью, из которой 10% связи ведётся по Азартам и прочим Арахисам. 5% это закрытый DMR. 40% это GSM. И 45% это аналоговые Баофенги слышимые на всю планету. А большинство машин новых типов благополучно прокакано во время весенней "деэскалации" и пополнило ремфонды ВСУ, равно как и брошенные СПАМы 1-й гвардейской танковой армии на Изюмском направлении.

      Да-да. Всё так... Всё исключительно так... Ещё "одна винтовка на троих" забыли
      1. Tma197725
        Tma197725 Сегодня, 23:14
        +3
        А это он про,,500,,танков взятых в плен храбрыми эльфами.Из них половина т-90 никак не меньше!!! Что там ещё ссали в уши? А!Сбитых 777 Су-35,6664 калибра,полтора миллиона Гераней, пару тысяч БМП-3 и тд. Остались только тачанки и пьяные казаки с медведями в обнимку! С шашками наголо и Маузерами поперек френча и комисарши в красных платках за пулеметами Максим!Катящиеся на руках по непролазной грязи побитые в боях сорокопятки под аккомпанемент,,бабалаек,,! Да только и в таком виде в свое время поставили раком интервентов из просвещенной Европы,Японии и Америки!
      2. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 23:16
        -1
        Цитата: Володин
        Да-да. Всё так...

        А ничего что в ЛНР и ДНР год назад ловили людей по мобилизации, ловили всю весну и кидали в бои с винтовками Мосина и без броников не какие-то "звери-фашисты", а формальные "свои", пропустившие подготовку к войне и отправлявшие других этот свой косяк оплачивать кровью.

      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 23:28
        0
        Цитата: Володин
        Да-да. Всё так... Всё исключительно так... Ещё "одна винтовка на троих" забыли

        Добавлю. Ламповые РС на порядок надёжнее современных приблуд.
        Да и луноход наш как-то без микрочипов управился со своей задачей.
    2. Юра
      Юра Сегодня, 22:01
      +5
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      с хранения с антикварными ламповыми радиостанциями

      У вас плохие, даже не то что бы плохие, а вообще негодные методички. Работать настолько не умеете, что скучно с вами. Просто шарить блудливыми ручками по клавиатуре, конечно предполагает наличие минимума серого вещество, но не настолько же меньше этого самого минимума.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 23:34
        0
        Кстати уж. Самое поганое что было в советское время что с радиостанциями, что с дозиметрами - это не извлечение на время хранения батарей питания. Девайсы гибли из-за них.
    3. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 23:16
      +1
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Пойдет вперед на танках Т-72Б, Т-80БВ, Т-62М, Т-54/55 с хранения с антикварными ламповыми радиостанциями Р-123 или чуть менее антикварными Р-173 и поддерживаемая гаубицами Д-1 образца 1943 года. На картонных БМП-1 из 60х годов. Со связью, из которой 10% связи ведётся по Азартам и прочим Арахисам. 5% это закрытый DMR. 40% это GSM. И 45% это аналоговые Баофенги слышимые на всю планету. А большинство машин новых типов благополучно прокакано во время весенней "деэскалации" и пополнило ремфонды ВСУ, равно как и брошенные СПАМы 1-й гвардейской танковой армии на Изюмском направлении.

      Да Вы не стеснйтесь, чего уж там:

      "Восемь винтовок на весь батальон,
      В каждой винтовке последний патрон.
      В равных шинелях, худых сапогах,
      Били мы "укров" на разных путях".
    4. михаилл
      михаилл Сегодня, 23:24
      0
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Пойдет вперед на танках Т-72Б, Т-80БВ, Т-62М, Т-54/55 с хранения

      А чем плохи ети танки?
      Более того подозреваю, что в ближайшие год-полтора появятся высокобронированные САУ 120 и более мм калибра в рубке. Зачем вращать башню для стрельбы с закрытых позиций? А без башни броню толще в разы можно позволить и терпеть контрбатарейную дуэль и атаки легких беспилотников.
  4. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 22:11
    -2
    Are you living under a stone? Ad this moment There is big attack regio donbass.. Lot's of NATO fireworks...
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 22:12
    +2
    Интересно а этого говорильщика уже на сайте специальном на Украине разместили??? Ведь этот ОРГАНИЗМ позволил усомниться в "победе" Киева!!!! САРКАЗМ. Или его низяяяя?????
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 22:27
    0
    Цитата: opuonmed
    так вопрос когда ?


    А Вы помните, что творилось в Европе, во всём мире, после этой речи?
    Всю эту Европу было ни видно, ни слышно. И это тянулось не день-два, это было несколько месяцев!
    Потому что никто не знал, где реально проходят пресловутые красные линии этих ненормальных русских. А рисковать и проверять на своей шкуре никто не хотел.
    И вот если учесть этот момент, то Путин своими предупреждениями выиграл несколько месяцев бездействия Запада. И если бы ситуация развернулась бы чуточку по-другому - мы бы реально ещё той весной стояли в Киеве. Нам НИКТО не мешал. Кроме самой Украины, конечно.
    Западники же без конца собирались, совещались, но - откровенно тянули. Ждали.
    Практически до лета помощь велась исключительно финансово, плюс незначительное количество стрелковой техники, и что-то ещё по мелочи
    Так что информационную часть Путин тогда своим блефом выиграл, и выиграл с запасом.
    С остальным, к сожалению, не всё удачно сложилось

    А про сам блеф... наши любимые союзники, КНР с господином Си, в преддверии визита Пелоси на Тайвань тоже много чего говорили, и авиацию поднимали в воздух, и корабли выводили в море...
    Вот у них-то как раз ничего и не вышло, Пелоси как запланировала визит на Тайвань - так и провела его
    На то уж пошло - расхожая фраза про последнее китайское предупреждение не на пустом месте возникло, и не случайно именно китайским называется)
  7. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 22:30
    0
    Сейчас идет информационная артподготовка. Всевозможные эксперты, политики, генералы и чиновники будут высказывать самые разные соображения - начиная от того, что ВСУ в три дня дойдут до Воронежа, и кончая тем, что ВСРФ в три дня дойдут до Киева.