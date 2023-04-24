Чиновник Белого дома дал понять, что пока многие ожидают контрнаступления ВСУ, вперёд может пойти российская армия

Мы можем ожидать, что как только погода весной улучшится, а она начинает на линии фронта улучшаться, в наступление пойдут россияне. Они захотят пойти в наступление на некоторых участках, и мы пока не знаем, на каких. Мы также не знаем, как они это постараются сделать. Но наша задача состоит в том, чтобы дать возможность украинцам защититься от этого.

Весьма неожиданное в свете постоянных размышлений о готовящемся украинском контрнаступлении сделал представитель Белого дома Джон Кирби. На сегодняшний день его должность официально звучит так: «координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности США». И пока «из всех чайников и утюгов» звучат слова о том, что ВСУ вот-вот начнут контрнаступление, подбирая наиболее уязвимые участки, упомянутый координатор заявил, что своё наступление тем временем может начать российская армия.Кирби:По словам чиновника Белого дома, у ВСУ есть потребности не только в артиллерии и бронетехнике, но и в средствах ПВО и боеприпасах к ним.По заявлению Кирби, украинская оборона на случай наступления армии России должна быть среди приоритетов.Пожалуй, впервые за несколько месяцев американский высокопоставленный чиновник говорит о том, что пока все ожидают контрнаступления ВСУ, двинуться вперёд могут российские войска.