Миф о штрафбатах с зэками из ГУЛАГа



«Штрафбат» – российский телесериал 2004 года.

Заключённые и война

Изменения в правовой системе

Миф о штрафниках-заключенных

Огромные потери в начальный период Великой Отечественной войны вызвали необходимость использования всех возможных источников для пополнения Вооружённых сил (ВС) СССР.Уже 12 июля 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР об освобождении от наказания осужденных по некоторым категориям преступлений из местностей на военном положении. В эти категории вошли осужденные на небольшие сроки: хулиганство, мелкие кражи, самовольный уход с предприятий, нарушение дисциплины и т. д. Также освобождению подлежали осужденные за маловажные бытовые преступления (с остатком срока менее 1 года), беременные, женщины с малолетними детьми. Был остановлен ход уголовных дел, если осужденному полагался срок менее 1 года. Всего по этому указу было освобождено 260 тыс. человек. Годные для службы были призваны в Красную Армию.4 ноября 1941 года и. о. прокурора СССР Сафонов предложил ЦК ВКП(б) распространить действия указа и на районы, не объявленные на военном положении. Прокурор отмечал, что среди заключенных много людей призывного возраста, и они просят освободить их, чтобы вступить в ряды Советской Армии. Особенно много заявлений было от осужденных военных, которые были осуждены за мелкие проступки. 24 ноября 1941 года ПВС распространил действие указа на тыловые районы.В феврале 1942 года советскому правительству сообщили, что из подлежащих освобождению 350 тыс. человек освобождено более 279 тыс. Из них 82 тыс. лиц призывного возраста было передано в военкоматы. В дальнейшем эта практика продолжалась. Так, в докладе начальника ГУЛАГа Наседкина главе НКВД Берии от 14 августа 1944 года сообщается, что по решению Государственного комитета обороны (ГКО) в 1942–1943 гг. было досрочно освобождено 157 тыс. человек из числа осужденных за незначительные преступления. Они были включены в ряды Красной Армии.Также все годные к строевой службе после отбытия срока наказания также передавались ВС. Всего за три года войны из ГУЛАГа на пополнение армии передали 975 тыс. человек. Такая практика продолжалась до конца войны.Еще из лагерей ГУЛАГа освобождались тысячи польских и чехословацких граждан, направленных в большинстве своем на создание национальных воинских частей.Говоря о заключённых ГУЛАГа, которые внесли свой вклад в Победу, также надо помнить о трудовых армиях. Комплектование трудармии в соответствии с постановлением ГКО от 10 января 1942 года происходило за счёт репрессированных народов: этнических немцев и прочих народов, чьи страны вели войну с СССР, а затем и других национальностей (болгары, калмыки, крымские татары и др.). Всего в трудармию было мобилизовано свыше 400 тыс. человек.Кроме того, труд десятков тысяч заключенных использовался для строительства железных дорог, шоссе и аэродромов, в горно-металлургической, строительной, лесной отрасли и т. д.До войны по действующему законодательству поражение в правах в отношении лиц, отбывших основную меру наказания, мешало призыву в армию. Война всё изменила.7 января 1943 года Верховный суд (ВС) СССР издал постановление «О порядке досрочного снятия поражения в правах в отношении лиц, отбывших основную меру наказания и подлежащих по своему возрасту призыву или мобилизации».Отмечалось, что в условиях военного времени нецелесообразно лишать возможности исполнить свой воинский долг осужденных и пораженных в правах, которые отбыли наказание за преступления, не представляющие исключительной общественной опасности. Суды получили право досрочно снимать поражение в правах с бывших осужденных призывного возраста.6 апреля 1943 года вышел приказ Народного комиссариата обороны (НКО) о снятии поражения в правах с мужчин до 50 лет, отбывших основную меру наказания, и призыве их в армию. Исключение делалось только для бывших контрреволюционеров и бандитов. После соответствующего решения суда бывшие «пораженцы» ставились на воинский учёт и призывались в армию.Во время войны активно применяли отсрочку исполнения приговора по 28-й статье УК РСФСР. Приговор, который присуждал военнослужащего к лишению свободы, мог быть отсрочен до окончания боевых действий. А военный направлялся в армию. В годы войны действовал указ ПВС СССР о снятии судимости с лиц с действующей отсрочкой, проявивших себя «стойкими защитниками Родины».Красноармейцы с отсрочкой находились в войсках на равных правах с несудимыми. Только после приказа НКО № 323 от 16 октября 1942 года все военнослужащие, осужденные военными трибуналами с применением отсрочки исполнения приговора, должны были оправляться в штрафные части на срок 1–3 месяца.Таким образом, в Красную Армию забирали не заключённых, как лжесвидетельствуется в либеральном мифе, а уже свободных людей, не пораженных в правах.Воевали свободные граждане СССР, а не уголовники-заключенные. Призванные в армию бывшие заключенные воевали в тех же частях и соединениях, как и другие призывники, имели одинаковые права. Многие были награждены медалями и орденами.Созданные уже в ходе войны штрафные части также не комплектовались уголовниками, заключёнными. В них направляли провинившихся красноармейцев, которые «кровью» могли исправить свои преступления и провинности.Миф о штрафбатах с зэками из ГУЛАГа, который транслируют киноподелки вроде знаменитого сериала «Штрафбат» (снят по одноимённому роману Э. Володарского режиссёром Н. Досталем), был создан в целях очернения Советской цивилизации и лично Сталина.