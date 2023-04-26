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Миф о штрафбатах с зэками из ГУЛАГа

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Миф о штрафбатах с зэками из ГУЛАГа
«Штрафбат» – российский телесериал 2004 года.



Заключённые и война


Огромные потери в начальный период Великой Отечественной войны вызвали необходимость использования всех возможных источников для пополнения Вооружённых сил (ВС) СССР.

Уже 12 июля 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР об освобождении от наказания осужденных по некоторым категориям преступлений из местностей на военном положении. В эти категории вошли осужденные на небольшие сроки: хулиганство, мелкие кражи, самовольный уход с предприятий, нарушение дисциплины и т. д. Также освобождению подлежали осужденные за маловажные бытовые преступления (с остатком срока менее 1 года), беременные, женщины с малолетними детьми. Был остановлен ход уголовных дел, если осужденному полагался срок менее 1 года. Всего по этому указу было освобождено 260 тыс. человек. Годные для службы были призваны в Красную Армию.

4 ноября 1941 года и. о. прокурора СССР Сафонов предложил ЦК ВКП(б) распространить действия указа и на районы, не объявленные на военном положении. Прокурор отмечал, что среди заключенных много людей призывного возраста, и они просят освободить их, чтобы вступить в ряды Советской Армии. Особенно много заявлений было от осужденных военных, которые были осуждены за мелкие проступки. 24 ноября 1941 года ПВС распространил действие указа на тыловые районы.

В феврале 1942 года советскому правительству сообщили, что из подлежащих освобождению 350 тыс. человек освобождено более 279 тыс. Из них 82 тыс. лиц призывного возраста было передано в военкоматы. В дальнейшем эта практика продолжалась. Так, в докладе начальника ГУЛАГа Наседкина главе НКВД Берии от 14 августа 1944 года сообщается, что по решению Государственного комитета обороны (ГКО) в 1942–1943 гг. было досрочно освобождено 157 тыс. человек из числа осужденных за незначительные преступления. Они были включены в ряды Красной Армии.

Также все годные к строевой службе после отбытия срока наказания также передавались ВС. Всего за три года войны из ГУЛАГа на пополнение армии передали 975 тыс. человек. Такая практика продолжалась до конца войны.

Еще из лагерей ГУЛАГа освобождались тысячи польских и чехословацких граждан, направленных в большинстве своем на создание национальных воинских частей.

Говоря о заключённых ГУЛАГа, которые внесли свой вклад в Победу, также надо помнить о трудовых армиях. Комплектование трудармии в соответствии с постановлением ГКО от 10 января 1942 года происходило за счёт репрессированных народов: этнических немцев и прочих народов, чьи страны вели войну с СССР, а затем и других национальностей (болгары, калмыки, крымские татары и др.). Всего в трудармию было мобилизовано свыше 400 тыс. человек.

Кроме того, труд десятков тысяч заключенных использовался для строительства железных дорог, шоссе и аэродромов, в горно-металлургической, строительной, лесной отрасли и т. д.

Изменения в правовой системе


До войны по действующему законодательству поражение в правах в отношении лиц, отбывших основную меру наказания, мешало призыву в армию. Война всё изменила.

7 января 1943 года Верховный суд (ВС) СССР издал постановление «О порядке досрочного снятия поражения в правах в отношении лиц, отбывших основную меру наказания и подлежащих по своему возрасту призыву или мобилизации».

Отмечалось, что в условиях военного времени нецелесообразно лишать возможности исполнить свой воинский долг осужденных и пораженных в правах, которые отбыли наказание за преступления, не представляющие исключительной общественной опасности. Суды получили право досрочно снимать поражение в правах с бывших осужденных призывного возраста.

6 апреля 1943 года вышел приказ Народного комиссариата обороны (НКО) о снятии поражения в правах с мужчин до 50 лет, отбывших основную меру наказания, и призыве их в армию. Исключение делалось только для бывших контрреволюционеров и бандитов. После соответствующего решения суда бывшие «пораженцы» ставились на воинский учёт и призывались в армию.

Миф о штрафниках-заключенных


Во время войны активно применяли отсрочку исполнения приговора по 28-й статье УК РСФСР. Приговор, который присуждал военнослужащего к лишению свободы, мог быть отсрочен до окончания боевых действий. А военный направлялся в армию. В годы войны действовал указ ПВС СССР о снятии судимости с лиц с действующей отсрочкой, проявивших себя «стойкими защитниками Родины».

Красноармейцы с отсрочкой находились в войсках на равных правах с несудимыми. Только после приказа НКО № 323 от 16 октября 1942 года все военнослужащие, осужденные военными трибуналами с применением отсрочки исполнения приговора, должны были оправляться в штрафные части на срок 1–3 месяца.

Таким образом, в Красную Армию забирали не заключённых, как лжесвидетельствуется в либеральном мифе, а уже свободных людей, не пораженных в правах.

Воевали свободные граждане СССР, а не уголовники-заключенные. Призванные в армию бывшие заключенные воевали в тех же частях и соединениях, как и другие призывники, имели одинаковые права. Многие были награждены медалями и орденами.

Созданные уже в ходе войны штрафные части также не комплектовались уголовниками, заключёнными. В них направляли провинившихся красноармейцев, которые «кровью» могли исправить свои преступления и провинности.

Миф о штрафбатах с зэками из ГУЛАГа, который транслируют киноподелки вроде знаменитого сериала «Штрафбат» (снят по одноимённому роману Э. Володарского режиссёром Н. Досталем), был создан в целях очернения Советской цивилизации и лично Сталина.
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Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/
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6 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:04
    +1
    Владимир Высоцкий
    Все ушли на фронт
    Нынче все срока закончены,
    А у лагерных ворот,
    Что крест-накрест заколочены, —
    Надпись: «Все ушли на фронт».

    За грехи за наши нас простят,
    Ведь у нас такой народ:
    Если Родина в опасности,
    Значит всем идти на фронт.

    Там год за три, если Бог хранит,
    Как и в лагере — зачёт.
    Нынче мы на равных с ВОХРами —
    Нынче все ушли на фронт.

    У начальника Берёзкина —
    Ох и гонор, ох и понт!
    И душа — крест-накрест досками,
    Но и он пошёл на фронт.

    Лучше было — сразу в тыл его:
    Только с нами был он смел.
    Высшей мерой «наградил» его
    Трибунал за самострел.

    Ну, а мы — всё оправдали мы,
    Наградили нас потом:
    Кто живые, тех — медалями,
    А кто мёртвые — крестом.

    И другие заключённые
    Пусть читают у ворот
    Нашу память застеклённую —
    Надпись: «Все ушли на фронт»…
  2. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 05:19
    +4
    боле того - штрафные батальоны были предназначены для офицерского состава. И командовали штрафными частями как ни странно не штрафники-офицеры! Так что пресловутые уголовники ни как не могли попасть в штрафбат. В штрафную роту.... ну не знаю.. не знаю. Но в штрафбат - НИХТ!
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 05:30
      +2
      Цитата: Region-25.rus
      И командовали штрафными частями как ни странно не штрафники-офицеры!
      На то он и постоянный состав, а не переменный.
  3. север 2
    север 2 Сегодня, 06:10
    +4
    Серебряов и Володарский стояли радом в двух противоположностях . Это вильмы "Баязет" и "Штафбат"
    После "Баязета" Серебряковского Карабанова я считал эталоном русской души в офицере , а самого Серебрякова я считал великим русским актёром . Володарскому же , когда он писал сценарий "Баязет"
    хватило совести так высоко поднять дух примера храбрости русских солдат
    В "Штрафбате" Володарский совесть потерял . Офицеры там боятся особистов , особисты там звери , уголовники и сам штрфбат там единственная опора фронта , немцы там гуманисты готовые вместе с советскими войсками выпить и закусить а советские же готовы насиловать девушек ... Ещё в этих фильмах стояли рядом два Назарова . Первому солдату Назарову я в Баязете восхищался ,а второму попу Назарову в Штрфбате я не верил . И как воду глядел . Назаров сыгравший солдата в Баязете в жизни оказался патриотом поддерживающим СВО , а Назаров сыгравший попа в Баязете оказался в жизни предателем которй гадит на Россию и убежал за границу
    1. Славутич
      Славутич Сегодня, 08:19
      +2
      После "Баязета" Серебряковского Карабанова я считал эталоном русской души в офицере

      Лановой тоже, кроме красного офицера всяких героев играл и подлецов и фашистов...и что из этого.
      Это же актеры - что дадут, то и должны играть: то Йорика, то его череп. laughing
  4. hohol95
    hohol95 Сегодня, 07:52
    0
    Первым киноупоминанием о штрафных частях РККА для меня стал этот фильм:
    "«Гу-га» — двухсерийная советская кинодрама, снятая по произведению Мориса Симашко в 1989 году. Премьера — апрель 1990 года."