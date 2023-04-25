ТАРК «Петр Великий» - кто сказал, что пора на свалку?

Вокруг наших тяжелых атомных ракетных крейсеров поднялся неслабый такой шум. Действительно, стоит подумать, что стоит за всем этим, потому что дыма без огня ну просто не бывает, если это не дымогенератор.
Ситуация противоречивая, потому что не совсем понятно, кто врет. «Источники» ТАСС сообщили, что якобы прорабатывается вопрос о том, чтобы вывести ТАРК «Петр Великий» из состава флота, «источники» РИА «Новости» сообщили прямо противоположное. РБК собрал своих экспертов, которые моментально посчитали выгоды и отсутствие оных от вывода «Петра Великого» в сторону утилизации.
При этом как-то взгляды сконцентрировались на «Петре Великом», который, признаем, дышит на ладан и требует капитального ремонта, который должен по идее начаться тогда, когда закончится ремонт «Адмирала Нахимова». А между тем, рассматривать оба крейсера проекта 1144 стоит вместе, потому что в их атомных реакторах деньги будут гореть миллиардами рублей
В одном правы многие эксперты – содержание двух монстров проекта 1144 будет обходиться государству много дороже, чем их реальная польза.
Даже на наших страницах мы довольно часто говорили о том, насколько эти корабли могут принести реальную пользу в случае конфликта. Причем, в свое время, разбирая ремонт «Нахимова», я высказывался в том плане, что откровенно убогие возможности Тихоокеанского флота было бы неплохо подкрепить кораблем, мощь залпа которого составила бы около 50% всех возможностей ТОФ.
Видимо, все значительно хуже, раз бывшего командующего флотом послали командовать «Юнармией», ценность которой, судя по всему, сопоставима с возможностями Тихоокеанского флота.
Наличие огромного, пусть и сильно вооруженного корабля в составе флота, конечно, лучше, чем его отсутствие, но… Давайте посмотрим, много ли сможет сделать тот же «Адмирал Нахимов» в гипотетической схватке ТОФ и японского военного флота. Мы уже делали подобный анализ, из которого следовало одно: крейсер просто стянет на себя ракеты с японских кораблей и на этом его боевые заслуги закончатся. Негативная сторона момента заключена в том, что уцелевшие благодаря этому корабли ТОФ смогут изобразить что-то осмысленное.
Ценность «Варяга» после истории с «Москвой» более чем сомнительна, «Атланты» (впрочем, как и «Орланы») слишком старые корабли, чтобы требовать от них чего-то реального. Бывшие БПК проекта 1155, переделанные во фрегаты проекта 1155М количеством два – не бог весть что. Все остальное – корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера – это только рядом со своими берегами. То есть, оборона последнего рубежа.
В общем, когда все настолько плохо, то и модернизированный «Адмирал Нахимов» смотрится вполне. Вся проблема в том, что «Адмирал Нахимов» не выходил в море с 1997 года, его ремонт и модернизация идут в Северодвинске уже 24 года. Тут впору после ремонта и модернизации начинать новый ремонт, поскольку через 30 лет само по себе может многое износится.
Почему так про 30 лет? Да потому, что сроки окончания ремонта постоянно переносятся. Сперва был 2021 год, но тогда заявили про 2023-й, но август 2022-го принес новую дату – 2024-й год. Так, по крайней мере, сказал Владимир Королев, заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению.
На ремонт «Нахимова» уже ушло более 200 миллиардов рублей. Это огромная сумма, на которую можно было бы построить 4-5 новых фрегатов проекта 22350 типа «Адмирал Горшков». Кораблей меньших по размерам, но в совокупности вооружений ничем не уступающих «Орлану», а в чем-то его и превосходящих.
В чем фрегаты могут превзойти крейсер? Во многом. 32 ПУ – это залп из 32 ракет, как ни крути. Понятно, что ячейки забивают всеми видами ракет, но даже 16 ПКР – это серьезно. 20 «Гранитов» у крейсера проекта 1144 – это, конечно, выглядит весомо, но… ракета П-700, которая в этом году отмечает свое 40-летие, на Западе изучена и методы противодействия для нее имеются. Ракета совершенно устарела, как физически, так и морально и вряд ли кого-то может испугать.
А фрегаты, у которых в наличии хотя бы по 16 ракет в залпе (из 32-х ячеек), если их пять, выдадут 80 ракет. То есть, больше, чем «Нахимов» после модернизации, поскольку у него будет всего 80 ячеек.
Впрочем, все эти расчеты уже делались для гипотетического боя «Адмирала Нахимова» и двух соединений японских эсминцев УРО в свое время. И ловить там нам нечего.
Кроме того, есть еще человеческий фактор.
Экипаж «Петра Великого», как с гордостью заявляли наши телеканалы, около 1500 человек. Экипаж фрегата типа «Адмирал Горшков» - 210 человек. То есть, за счет «Петра Великого» можно укомплектовать экипажами 7 фрегатов.
Вот и получается, что на одной чаше весов старый огромный крейсер, вооруженный не сказать, что по последнему слову техники, а на другой – 5 новейших кораблей классом меньше, но с возможностями не хуже.
Два модернизированных крейсера – соответственно, 10 фрегатов.
Плюс стоит понимать, что обслуживание и содержание монстров проекта 1144 стоит не менее огромных сумм. А каков «выхлоп» от них – вопрос открытый. По крайней мере, ни в одной боевой операции «Орланы» участия не принимали. Вся их служба сводилась к учениям и тусовкам по заграницам, где крейсера показывали мощь России всяким Венесуэлам и Сириям.
В войне в Сирии эти корабли тоже не принимали участия. Нечем было, по объектам работали вообще малые ракетные корабли крылатыми ракетами.
Для чего тогда вообще эти огромные, светящиеся на полмира во всех диапазонах, корабли? Для «демонстрации флага» - явно дороговато удовольствие, особенно учитывая предстоящие бюджетные проблемы, связанные с расходами на войну и отсутствием доходов по продаже ресурсов.
Даже совершенно оголтелые патриоты Рунета, в десятках статей повествующие о каких-то выполненных боевых задачах «Петра Великого» в рамках сирийской кампании и (о боже!) по разоружению Сирии
«И на плечи "Петра" легла роль флагмана СФ - отсюда и огромное количество задач, высочайшая боеготовность и применение его в самых горячих для страны вопросах. Яркий тому пример Сирийская кампания ВС РФ, а также предшествующая ей помощь в ликвидации сирийского химоружия - и таких эпизодов множество. Ну а про сотни учений, обострений с Западом и прочих нюансах говорить нечего…» - цитата из одного такого шедевра творчества Дзена.
Специально порыл, хотел найти эти самые применения в «горячих для страны вопросах». Не нашел. Равно как и про участие крейсера в разоружении Сирии от химического оружия. Парадно-выставочная служба, которая обходится в большие деньги. Но нашим патриотам, не сильно интересующихся частностями, достаточно и того, что есть.
Понятно, что такое оружие, как ТАРК проекта 1144 очень нужен будет тогда, когда к берегам России вдруг пойдут АУГ ВМС США. И вот тогда крейсера выйдут и…
Впрочем, до этого еще надо дожить, а вообще тема для отдельного разговора. Но повторюсь – «Граниты» - это не то, чего сегодня будут опасаться корабли ВМС США. Эффективность П-700 сегодня более чем сомнительна.
С «Адмиралом Нахимовым» все более или менее понятно. Потратив столько лет по времени и миллиардов по деньгам, его явно дотащат до выхода из ремонта. Ну хотя бы просто потому, что эти 200 миллиардов хоть как-то надо оправдать. И реально потому, что ТОФ представляет собой весьма унылое зрелище в любом ракурсе.
Я потому и столько времени говорил о «Нахимове», хотя вроде бы надо было говорить о «Петре Великом». «Нахимов» - вот он, грубо говоря, 9 лет службы, остальные 26 в ремонте. Ресурс еще есть, если только за время ремонта не развалилось и не сгнило то, что ремонтом не затронуто.
В любом случае, «Нахимова» служить чучелом или тушкой, но поведут. Просто пока больше некому быть пугалом для Запада. Может, этот Запад и пугать так не надо, но такова концепция.
Что касается «Петра Великого», то кораблю явно не повезло. Ресурс действительно был потрачен бог знает на что. Учения, визиты, демонстрации… Конечно, у нас много представителей секты необходимости демонстрации российского флага Венесуэле, Вануату, Папуа и прочим старым и новым Гвинеям, но признаем, толку от этого ноль.
Примерно такой же толк будет и от «Петра Великого» вкупе с «Адмиралом Нахимовым» в случае войны с НАТО.
Два больших и даже очень тяжелых крейсера ничего не смогут сделать, причем, не каким-то объединенным силам НАТО, все хуже.
Для того, чтобы уничтожить Балтийскую флотилию будет достаточно флота Германии и норвежских подводных лодок. И все, ДКБФ прекратит свое существование.
Остатки Черноморского флота ничего не смогут сделать турецким фрегатам.
Японские эсминцы (да, Япония не член НАТО, но очень хочет острова) играючи смахнут ТОФ.
Все это было просчитано давно и не раз. Останется Северный флот, но с ним еще интереснее. Он так и останется там, в гаванях, его просто блокируют. Да, атомные подлодки смогут уйти и что-то такое совершить, но надводные корабли, увы, никому ничего не покажут. Да и некому будет показывать, НАТО туда не сунется ничем, кроме подводных лодок.
Боевая ценность крейсеров проекта 1144 сегодня мизерная.
Если мы говорим о каких-то гипотетических операциях «на дальних берегах», о которых двумя-тремя годами ранее бодро так вещали некоторые наши политики, то для таких операций, да еще в свете хотя бы теоретического противостояния с НАТО, для этого нужно несколько больше, чем два старых, пусть и атомных, крейсера и полудохлый авианосец.
Чем закончится такой поход, можете в подробностях изучить в истории. Столкновение «Орланов» и АУГ США закончится тем же, чем закончилась история линкора «Ямато» в противостоянии с американской авиацией, разве что наши корабли насбивают побольше самолетов.
Сегодня вообще даже не глупо, а преступно рассуждать о каких-то там морских сражениях с НАТО на другом конце мира. Достаточно посмотреть на список боеспособных кораблей океанской зоны ВМФ России, и вы поймете, какие чувства испытывал адмирал Сэйити Ито, отправляясь в свой последний поход на «Ямато».
Если же говорить о защите своего побережья и операциях не против флотов морских держав типа Китая, Японии и НАТО, то для этого огромные гробы проекта 1144 не нужны. Ну если только опять же, как плавучие крепости, которые отвлекут на себя внимание противника. Оборонять свои воды намного удобнее теми же корветами и фрегатами.
Говоря о «тришкином кафтане» российского флота, то есть, о бесконечно ремонтируемых кораблях, доставшихся от советского флота, реально стоит задуматься, а нужны ли, и если нужны – то для чего, эти огромные крейсера.
В нашем случае, да, флоту вроде бы нужен флагман. Убрать с этой роли постоянно ломающийся крейсер «Адмирал Кузнецов» - вообще дело богоугодное. Посейдон одобрил бы, да и сам Кузнецов с того света тоже. Вздохнул бы с облегчением, глядя на то, как эту лохань лишают звания флагмана российского флота. Ибо каков флагман, таков и весь флот.
Говорить о каких-то там амбициях, о «защите интересов России» на дальних берегах с помощью пары старых «Орланов» смешно.
Потому вопрос о том, стоит ли дальше латать «Петра Великого» и модернизировать его с тем, чтобы он представлял для кого-то угрозу (вопрос – для кого), для многих сегодня уже не стоит.
Однозначно – нет. Крейсер не нужен, не нужен в первую очередь потому, что для выполнения его основной боевой задачи, уничтожения АУГ США, у него нет кораблей сопровождения, без которых из корабля сделают решето.
И да, вместо еще одной модернизации на 200-300 (цены-то растут с импортозамещением!) миллиардов рублей есть смысл строить весьма неплохие современные фрегаты проекта 22350М.
Это если еще будут эти миллиарды. Их тривиально может не быть. Не станет же командование флота пожертвования собирать на ремонт кораблей, в конце концов… Хотя в нашей стране такое запросто может произойти, покупают же беспилотники и тепловизоры кто угодно, кроме армейских снабженцев?
Так что история, хоть и получила вроде бы опровержение, но заставляет задуматься над тем, что и в штабах могут думать так же. И отправить изношенный «Петр Великий» не на ремонт, а в утиль. И в этом будет определённый смысл, потому что если «Нахимова» будут ремонтировать еще года два-три, потом на его место заведут «Петра Великого», пока изготовят все необходимое в рамках ремонта и модернизации, пока выделят деньги…
В общем, где-то в районе 2040 года что-то такое может получиться. Но тут уже будет совсем другая история. И будет ли в ней место таким кораблям – вопрос открытый.