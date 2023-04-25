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Сообщается о начале боевого применения танков нового поколения Т-14 «Армата» в ходе СВО

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Сообщается о начале боевого применения танков нового поколения Т-14 «Армата» в ходе СВО

Стало известно о начале боевого применения российских танков нового поколения в зоне проведения военной спецоперации.


Сообщается, что танки Т-14 «Армата» уже наносят удары по позициям противника в ходе СВО. Об этом сообщает информационная служба РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

В материале подчёркивается, что на данный момент танки Т-14 «Армата» ещё не использовались для ведения непосредственно штурмовых, наступательных действий. Они ведут огонь по позициям и местам скопления техники противника. По сути, пока используются в качестве самоходных артиллерийских орудий.

Источник информагентства также сообщил о том, что с конца прошлого года экипажи Т-14 «Армата» совершенствовали навыки применения этих новейших танков на полигонах Донбасса. С этого года началось боевое применение этой уникальной бронетехники, снабжённой дополнительной защитой на основе опыта использования других танков в ходе СВО. В частности, у «Арматы» появилась дополнительная защита от ПТУР натовского образца.

Т-14 «Армата» - танк нового поколения. Имеет необитаемую башню. Оснащается единой системой управления тактическим звеном, что позволяет его использовать в рамках сетецентрической локальной боевой операции с высокой степенью эффективности. Боевая масса танка составляет около 55 тонн. Используется 125-мм пушка с боекомплектом в 45 снарядов различного типа.
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25 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:18
    +12
    Ох как бы пен_до_сы были рады захватить и поковыряться в Армате....
    Надеюсь наши не повторят ошибки как с Т-90
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 06:24
      -2
      И ведь им есть на что надеяться! Во время Изюмско-Купянской "перегруппировки" им ведь уже много чего подарили, включая Т90М...
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:27
        +2
        Искренне жду первого Абрамса, сожженного нашей Арматой.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 06:43
          +3
          Вообще то главное-факт уничтожения амерзца.Из чего-вторично.Я лично не верю подобным новостям от неназваных источников.Применять Т14 надо,но не в танковых боях.
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 07:38
            0
            Новость довольно устарела.
            Первые сведения о Т-14 в зоне СВО были от конца декабря.
            А в феврале говорилось, что используют как мобильную артиллерию.
            https://t.me/RVvoenkor/37945
  2. Мореход
    Мореход Сегодня, 06:18
    +1
    Долгожданное событие. Время обкатать в реальных условиях. От боепитания, пристрелка, маневрирования в боевых условиях. Связь, управление... в реалиях будет понятно куда двигаться в развитии этой машины. Как и с терминатором, будем теперь наблюдать за успехами и особенностями результатов боевого применения. Хотя есть вероятность , как с 57м, тотальная секретность и отсутствие информации о результатах. А также использование из дальней зоны, что не полностью раскроет боевые возможности.
  3. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:18
    -18
    В частности, у «Арматы» появилась дополнительная защита от ПТУР натовского образца.

    Это интересно что, опять сетку от кровати сверху приварили?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:21
      +8
      Да-да, сетка от кровати а сверху пружинный матрац Аскона, противосколиозный. yes
  4. Derbes19
    Derbes19 Сегодня, 06:19
    -12
    Использовать новейший танк как САУ так себе идея. Неужели в армии такая беда с артиллерией?
  5. Buyan
    Buyan Сегодня, 06:19
    +4
    Проверят все характеристики... надеюсь, что получат обратную связь от экипажей и наладят серийное производство
  6. Tucan
    Tucan Сегодня, 06:19
    +4
    Главное, чтобы Т-14 «Армата» в итоге не оказался как Т-90 на испытательном полигоне в США.
  7. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 06:19
    +4
    Если украинцев послушать, то они Арматы ещё в 2014 году из рпг жгли. Причем в танках срочники сидели, как помню.
    И всегда аккумуляторы в украинских телефонах как раз в это время садились ..
    Поэтому и фото не было.
    А так, натурально же все было.
    Почти правдоподобно))).
    А на самом деле, победы нам!
    Спаси и сохрани Господи наших военных.
  8. Evrepid
    Evrepid Сегодня, 06:20
    +2
    Интересно какой коэффициент поражений противника у этих танков.
    Насколько они эффективны.
  9. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:28
    0
    Новость от "неизвестного" о многом говорит. Похоже зам Шойгу Криворучко доложил...
  10. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 06:34
    0
    Он стоит 500 миллионов. А эффективность как у "Рапиры" с закрытых позиций. Зачем он нужен на Донбассе? Делайте больше Т-90.
    1. На деребасовской
      На деребасовской Сегодня, 06:44
      +2
      с чего вывод что как у Рапиры?) т90 с закрытых позиций не стреляют? посмотрите интервью экипажей т90м вполне себе стреляют и с закрытых позиций и по их словам вполне эффективно. Видимо маловато их чтоб на штурм отпровлять да и экипаж должен набраться ипыта в боевой обстановке
      Да и как шас поймеш есть он там нет подождем подтверждений потом думаю можно говорить о эффективности или не эффективности и в какой роли его использовать))
  11. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 06:41
    +1
    Как бы не набрехал этот неназванный источник. А то наши уже и Леопард в болоте утопили.
  12. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:43
    -6
    Неназванный источник РИА Новости, сообщивший за рюмкой чая журналисту сенсацию, перепутал Т-14 с Т-54. Т-54 уже появились в зоне СВО, а Т-14 "Армата" еще не видели.
  13. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 06:45
    -8
    И Аоматы уже на СВО и сыновья правительственных чиновников воюют не щедя жизни там же . Ущипните меня.
  14. Наган
    Наган Сегодня, 07:10
    0
    Это полное фуфло или разглашение военной тайны?
  15. pippo
    pippo Сегодня, 07:10
    0
    Ох, не знаю. Очень опасаюсь, чтобы не повторилось как с т-90м.
    Чувствую они могут развернуть настоящую охоту за нашим танком, за нереальные награды.. А попади теина запад…
  16. maiman61
    maiman61 Сегодня, 07:11
    +1
    Хорошо! Экипаж должен полностью освоить танк и его возможности при обстрелах противника! А когда дело дойдет до наступления и встречи с танками противника, то экипаж уже будет опытным и будет действовать на автомате с полуслова!
  17. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:39
    0
    Коалицию СВ когда в войска будут поставоять на фронт ?
  18. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 07:44
    +3
    Критики Нашего государства и ВС, на полях сайта пинали и злословили, что танк Армата не применяется в СВО, обзывая его танком парадов.
    После появления информации, о его применении в зоне СВО, не верят и требуют , «чуть ли не на зуб» попробовать и увидеть в « он лайне их применение».
    При ведении боевых действий в СВО, выработалась тактика применения танков, что у Нас не взирая на тип, что у нацисто-украинцев. И не стоит надеяться на встречные танковые бои в стиле киноэпопеи Освобождение.
    Тактика ведения БД и применения танков на Украине отличается от всех предыдущих войн.
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 08:20
      0
      Всякие сомнения и недоверия, к сожалению не на пустом месте рождаются и роды эти продолжительные и нежелательные.Что посеешь, то и пожнёшь. Ну ладно это все лирика. А новость на самом деле отличная , применение этого танка подразумевает тактику в корне отличающуюся от имеющихся , так что процесс не быстрый.