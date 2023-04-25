Сообщается о начале боевого применения танков нового поколения Т-14 «Армата» в ходе СВО

Стало известно о начале боевого применения российских танков нового поколения в зоне проведения военной спецоперации.
Сообщается, что танки Т-14 «Армата» уже наносят удары по позициям противника в ходе СВО. Об этом сообщает информационная служба РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.
В материале подчёркивается, что на данный момент танки Т-14 «Армата» ещё не использовались для ведения непосредственно штурмовых, наступательных действий. Они ведут огонь по позициям и местам скопления техники противника. По сути, пока используются в качестве самоходных артиллерийских орудий.
Источник информагентства также сообщил о том, что с конца прошлого года экипажи Т-14 «Армата» совершенствовали навыки применения этих новейших танков на полигонах Донбасса. С этого года началось боевое применение этой уникальной бронетехники, снабжённой дополнительной защитой на основе опыта использования других танков в ходе СВО. В частности, у «Арматы» появилась дополнительная защита от ПТУР натовского образца.
Т-14 «Армата» - танк нового поколения. Имеет необитаемую башню. Оснащается единой системой управления тактическим звеном, что позволяет его использовать в рамках сетецентрической локальной боевой операции с высокой степенью эффективности. Боевая масса танка составляет около 55 тонн. Используется 125-мм пушка с боекомплектом в 45 снарядов различного типа.