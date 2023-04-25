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Генерал Ходжес: США и их союзникам необходим Крым для контроля над Чёрным морем

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Генерал Ходжес: США и их союзникам необходим Крым для контроля над Чёрным морем

Украина должна "вернуть" себе Крым, это важно не только для самого Киева, но и для его западных союзников. С таким утверждением выступил экс-командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес.


Установив контроль над Крымом, США и их союзники получают господство в Черном море и могут контролировать судоходство в его акватории. По словам Ходжеса, в настоящее время Россия контролирует все северное побережье Черноморского региона, что не устраивает Вашингтон и Брюссель. Поэтому Западу необходимо вооружить украинскую армию и приложить все усилия для захвата полуострова Киевом.

При этом генерал и не скрывает, что проблемы Украины в этом вопросе отходят на второй план, самое главное - это желание США контролировать Черное море, а Крым для этого идеально подходит.

Это важно не только потому, что мы хотим, чтобы у Украины была экономика. Это важно и для Европейского союза.(...) Если вы сделаете шаг назад, отвлечетесь от Крыма и посмотрите на Черное море, вам станет до боли очевидно, что Россия может заблокировать корабли любого типа, заходящие и выходящие из украинских портов

- заявил Ходжес.

О намерении "освободить" Крым неоднократно заявлял Зеленский, а также его так называемые "советники" из офиса президента. В планах киевского режима провести контрнаступление на юге, в рамках которого перерезать сухопутный путь в Крым, разрушить Крымский мост и окончательно блокировать полуостров с последующей зачисткой от "неугодных элементов". Для этого в системе МВД Украины созданы десять новых бригад, на которые и будет возложена задача "освобождения" Крыма. В то же время в Киеве продолжают тянуть с началом масштабной операции, понимая, что в случае неудачи другого шанса у них не будет.
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21 комментарий
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  1. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 06:22
    +6
    От мёртвого осла уши получите вы, а не КРЫМ. Губы раскатали.
  2. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 06:25
    +3
    Накося выкуси! Второй Мексиканский залив получите. На месте Вашингтона.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:26
    +4
    Откровенно! Хоть и сделал реверанс в сторону ЕС и Украины, но четко указал на то, что США должны доминировать на Черном море. А вот не получится!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:14
      +1
      Цитата: Егоза
      но четко указал на то, что США должны доминировать на Черном море. А вот не получится!

      Ну так для этого он затеял войну, когда проморгали Крым в 2014 году.
      Но нужно не забывать, что Одесса, Черноморск, Рени пока что в руках врагов и не дай бог останутся, то весь Второй флот Соединенных Штатов с "кодлой", будет находится в этих портах, а не в Атлантическом океане (там ему делать нечего вообще).
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 06:27
    +4
    Вот так просто - им нужен Крым, значит отдайте и не жужжите??? А хрен с горчицей им не нужен? Чёрное море - русское море, пора им запомнить и смириться. А то хуже будет - вопрос с Аляской до сих пор не закрыт.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:32
    +1
    России архи важно разместить свои базы на Кубе, в том числе и с БРСД, чтобы котролировать восточное побережье США.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:32
    +2
    Установив контроль над Крымом, США и их союзники получают господство в Черном море

    да неужели?... а мы-то и не догадывались.... wassat а по жадным, загребущим ручкам, по самую шею?
  7. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 06:34
    +3
    Вот он момент истины. Майдан, Минск-2, обещания Украине в НАТО и ЕС все было для того чтобы взять контроль над Черным Морем.
    p.s. Думаю что Турция тоже не в восторге от мечтаний США, хотя она и член НАТО.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:06
      +1
      Цитата: Бывший солда
      Вот он момент истины. Майдан, Минск-2, обещания Украине в НАТО и ЕС все было для того чтобы взять контроль над Черным Морем.

      Похоже, у них "бывшим" какие-то "таблетки правды" выдают. Как только выходит в отставку - так умнеет и правду говорить начинает.

      Наконец-то он озвучил то, что и без него 10 лет известно было. Даже больше - ещё году в 2005-м американский корабль хотел "заехать" в Феодосию - местные сорвали украинско-американские учения. В новостях показывали.
      А когда незадолго до майданного переворота Пентагон (!) выиграл тендер на ремонт школ в Крыму (!) - совсем всё ясно стало. Особенно, если посмотреть, что все школы сгруппированы на южном побережье.
      И "учились" бы в тех школах "американские детки" в погонах.
      Да не вышло, Крым домой ушёл.

      Отсюда и попное жжение у Америки - не первый век англосаксы хотят контроль над Чёрным морем установить. Тут, вроде бы, всё было в руках, уже песок крымских пляжей хрустел под американским армейским ботинком - и такой облом!
  8. sifgame
    sifgame Сегодня, 06:36
    +2
    Дырку от бублика , ну или абордажный лом во все дыры выбирай сам ходжес
  9. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 06:43
    +1
    Установив контроль над Крымом, США и их союзники получают господство в Черном море и могут контролировать судоходство в его акватории

    Ну-ну... Может стоит им рассказать, чем закончилась история со старухой, пожелавшей стать владычицей морскою. А то они Пушкина врядли там читали.
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:49
    0
    Слушайте, ну эти русские совсем охамели. Им же четко расписали - должны отдать. Чего они не отдают? Нет, положительно невозможно такое терпеть. Доколе?! Доколе я вас спрашиваю!!!
    И эта - робы себе полосатые пусть сами сошьют. Не напрягать же из-за этого негров, сидящих по тюрьмам США и усиленно там шьющих форму для армии США... БЛМ, панимаишь!
  11. Комментарий был удален.
  12. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 07:01
    +2
    самое главное - это желание США контролировать Черное море, а Крым для этого идеально подходит.

    Ждет вас участь, господа
    Моники Левински
    Был и будет Крым всегда
    Только лишь российским
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:05
    0
    Почитал комменты. Все единодушны - Крым не отдадим! Это греет душу. Но, лично меня беспокоит одна мыслишка- вполне возможное предательство.. Наша пятая, колонна- которая идеологическая, " за идею и бабло" и конечно элементарное предательство, чисто за "бабло". Тревожно, когда понимаешь, чем это грозит Родине и всем нам, кто не имеет родственников , счетов, недвижимости и т.д., в странах где "молочные реки и кисельные берега". Предательство и сговор с врагом вполне возможны, более того это уже почти осязаемо.
  14. Наган
    Наган Сегодня, 07:16
    0
    Мне, как гражданину США и налогоплательщику, очень любопытно, какие интересы есть у США в районе Черного моря, и зачем нужен контроль над ним? А главное, насколько это оправдывает риски и траты денег американских налогоплательщиков? Прошу заметить, что материальные интересы семейства Байденов в/на не являются национальными интересами США.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 08:02
      0
      Мне, как гражданину США и налогоплательщику, очень любопытно, какие интересы есть у США в районе Черного моря, и зачем нужен контроль над ним? А главное, насколько это оправдывает риски и траты денег американских налогоплательщиков?

      Абсолютно тот же вопрос можно задать по другим регионам по всему миру, которые США контролируют или пока пытаются взять под контроль. Видимо ответ по украински: "А шоб було."
  15. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 07:37
    -1
    Ну наконец таки показали своё истинное лицо, предлогаю, один хрен погибать, жалко детей и внуков, вдарить по США и смыть в океан, в назидание потомкам, а Зе и Ко вздернуть рядом с натовскими и трибалтийскими прихвостями, а Польшу вообще денафицировать и отдать евреям, пусть припомнить за род свой каждому поляку!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:06
      +1
      Цитата: Fantazer911
      Ну наконец таки показали своё истинное лицо, предлогаю,

      Ото истинное лицо Россия и Европа видят уже с 1904 года, когда началась Русско-Японская война и так уже 120 лет нам "наконец то". Аль может для вас развал СССР, не показал их истинное лицо и что вы предложили в 1991 году ?
  16. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 07:47
    0
    Пролив имени Сталина между мексикой и канадой!
  17. uralex
    uralex Сегодня, 07:50
    -1
    США и их союзникам необходим Крым для контроля над Чёрным морем
    Ну, вот не пойму смысла в подобной демагогии! Крым уже настолько ассимилировался в России, что фантазии на тему его территорий возможны только через прохождения ядерной зимы.
  18. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:00
    +1
    Вот эту циничную брехню, мы слышим от каждого американского чиновника и притом всегда:
    Это важно не только потому, что мы хотим, чтобы у Украины была экономика. Это важно и для Европейского союза.

    Это слышали как они восстанавливали экономку во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии, по всей Африке Азии, да и даже сейчас по Европе, лишив ее нефти газа. Хотя Европа и не против, она сама этого хотела и выпрашивала "пирянник".