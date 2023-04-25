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Британский обозреватель: Угасает аппетит западных союзников Киева к войне на истощение

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Британский обозреватель: Угасает аппетит западных союзников Киева к войне на истощение

У западных изданий новое поветрие. Теперь они, как по команде из единого центра, принялись писать о том, что украинское контрнаступление может оказаться не столь удачным, как того Киеву (стало быть, и Западу) хотелось бы. Такого рода материалы уже вышли в американских Politico и The Washington Post. Теперь о том же размышляет автор в британской The Guardian.


Обозреватель Саймон Тисдэлл пишет, что если украинское контрнаступление начнётся, то оно может привести лишь «к частичным успехам для Украины».

По словам западного автора, в ходе конфликта фиксируются крупные потери, большие разрушения, а также «угасание аппетита западных союзников Киева к затяжной войне на истощение».

The Guardian:

Западные союзники Украины начинают активнее настаивать на том, что необходимо садиться за стол переговоров и договариваться о прекращении огня, о длительном перемирии с дальнейшим поиском варианта долгосрочного урегулирования конфликта.

Автор пишет, что в дело со своей стороны вступил Китай, «с предложениями которого российские власти принципиально согласились».

Тисдэлл:

Нравится ли вам это или нет, но переговоры о мире – наиболее вероятный исход этого конфликта.

Напомним, что накануне в американском издании Politico вышла статья, в которой говорится, будто бы в кулуарах Белого дома обсуждают вероятность ситуации, при которой украинское контрнаступление может провалиться. Как отмечено, в администрации Байдена боятся в таком случае понести огромные репутационные потери, так как «ястребы» начнут упрекать в недостаточности военной помощи Киеву, а «голуби» поставят ребром вопрос о прекращении всякой помощи военного характера Украине.
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10 комментариев
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  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 06:34
    +2
    Не мир им нужен, а время для поставок железа.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:38
      +2
      Разумно было бы поступить так, чтобы они не успели поставить железо...
      Чтобы было уже поздно его поставлять.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 06:50
        0
        Чтобы не успели? В наступление пойти предлагаете? Так мы вечно не готовы.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:56
          0
          ИМХО мощные удары по местам концентрации техники и личного состава. Перемолоть их полностью.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:38
    +1
    Это частное мнерие одного журналюги.Пока цель не достигнута-уничтожить Россию,ни о каком снижении "интереса "не может быть речи
    1. point
      point Сегодня, 08:23
      0
      Верно, однако это не пустое сообщение. Бриташка в данном случае собирается поссорить ЕС с ЕС чтобы потом продать обывателю, что они единственные разумные обезъяны над дракой.
      Дождусь ли я заката британской империи то?! Уже хочется в свободный Белфаст на парад победы съездить.
  3. PN
    PN Сегодня, 06:43
    +2
    Мирные переговоры на наших условиях с капитуляцией запада. Звучит не плохо.
  4. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 07:16
    0
    Мир, а куда тысячи нацистов денутся- сами себе сиппоку проведут? Пока будет перемирие, Запад на Украину столько оружия и БК поставить, что мама не горюй. О перемирии речи быть не может, когда фашисты топчут землю и издеваются над людьми.
  5. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 07:36
    +1
    Угу, а потом Путин опять будет рассказывать, как "партнеры" его бедного ОПЯТЬ обманули. Вот только почему то за его ошибки кровью другие платят и будут платить. Если поведутся на эту чушь. Все эти посылы от того, что на западе осознали, что бандерам нужна передышка и им то же для наращивания производства вооружения. Все остальное болтовня.
  6. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 07:43
    0
    Ха, ястребы и голуби, вся политика этих пернатых, только гадить, страна гадещих пернато-звёздно-полосатых птиц!