Британский обозреватель: Угасает аппетит западных союзников Киева к войне на истощение

Западные союзники Украины начинают активнее настаивать на том, что необходимо садиться за стол переговоров и договариваться о прекращении огня, о длительном перемирии с дальнейшим поиском варианта долгосрочного урегулирования конфликта.

Нравится ли вам это или нет, но переговоры о мире – наиболее вероятный исход этого конфликта.

У западных изданий новое поветрие. Теперь они, как по команде из единого центра, принялись писать о том, что украинское контрнаступление может оказаться не столь удачным, как того Киеву (стало быть, и Западу) хотелось бы. Такого рода материалы уже вышли в американских Politico и The Washington Post. Теперь о том же размышляет автор в британской The Guardian.Обозреватель Саймон Тисдэлл пишет, что если украинское контрнаступление начнётся, то оно может привести лишь «к частичным успехам для Украины».По словам западного автора, в ходе конфликта фиксируются крупные потери, большие разрушения, а также «угасание аппетита западных союзников Киева к затяжной войне на истощение».The Guardian:Автор пишет, что в дело со своей стороны вступил Китай, «с предложениями которого российские власти принципиально согласились».Тисдэлл:Напомним, что накануне в американском издании Politico вышла статья, в которой говорится, будто бы в кулуарах Белого дома обсуждают вероятность ситуации, при которой украинское контрнаступление может провалиться. Как отмечено, в администрации Байдена боятся в таком случае понести огромные репутационные потери, так как «ястребы» начнут упрекать в недостаточности военной помощи Киеву, а «голуби» поставят ребром вопрос о прекращении всякой помощи военного характера Украине.