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Пентагон: Отправленные в Германию танки Abrams предназначены только для обучения украинских военных

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Пентагон: Отправленные в Германию танки Abrams предназначены только для обучения украинских военных

Отправленные в Германию американские танки Abrams не будут передаваться украинским военным и участвовать в боевых действиях, это техника предназначена исключительно для обучения украинских экипажей. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.


В Министерстве обороны США подтвердили переброску в Германию 31 танка Abrams, но предупредили, что на Украину они не отправятся, как бы не умолял Зеленский и его советники. Эта бронетехника будет участвовать в подготовке украинских танкистов и территорию ФРГ не покинет. Для ВСУ США поставят другие танки, вот на них и пойдут доблестные украинские танкисты в бой. Ранее появившаяся информация о том, что данная бронетехника вместе с экипажами отправится на фронт после окончания подготовки названа недостоверной.

Мы планируем, что эти танки будут использоваться исключительно в целях обучения. Это не переоборудованные танки, которые в итоге планируется отправить на Украину. Переоборудованные танки создаются с учетом специфики для Украины и будут использоваться в боевых действиях

- говорится в распространенном заявлении Пентагона.

Ранее США подтвердили, что намерены ускорить процедуру передачи танков Abrams Украине, поскольку Киев требует поставить их как можно быстрее. Из-за этого ВСУ получат не обещанные ОБТ M1A2 Abrams новой постройки, а M1A1, снятые с длительного хранения. Американцы обещают передать Украине как раз 31 танк. Появившаяся информация о переброске в Германию такого же количества танков для обучения украинских экипажей привела к убеждению, что именно эта техника и будет воевать в составе ВСУ после окончания подготовки. Но надеждам Зеленского на такое скорое получение американских танков не суждено было сбыться.
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:55
    +2
    Свежо предание.А что,для обучения экипажей обязательно нужна Германия,в Штатах полигоны закончились?
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:56
    +2
    чушь собачья.... на кой тогда обучать? belay
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:19
    +2
    Пентагон: Отправленные в Германию танки Abrams предназначены только для обучения украинских военных

    Вангую что скоро они окажутся а Донбассе.
    Американцы врут как дышат.
  4. Наган
    Наган Сегодня, 07:35
    0
    С Leo уже башню снесли в процессе обучения. Теперь хотят проверить, насколько Abrams крепче.
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 07:39
    -1
    Пентагон: Отправленные в Германию танки Abrams предназначены только для обучения украинских военных

    А нах рена? belay
    Чтобы знали?
    А не слишком ли дорого будет "ознакомление"?
    Если только не предполагать будущие поставки в 404 абрамсиков.
    Может предполагается их использование (те кто выживут) в будущих аферах пин до стана и понтагона?
    Пин дос ня - разжигатели 99% войн на планете! yes