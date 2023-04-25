Пентагон: Отправленные в Германию танки Abrams предназначены только для обучения украинских военных

Мы планируем, что эти танки будут использоваться исключительно в целях обучения. Это не переоборудованные танки, которые в итоге планируется отправить на Украину. Переоборудованные танки создаются с учетом специфики для Украины и будут использоваться в боевых действиях

Отправленные в Германию американские танки Abrams не будут передаваться украинским военным и участвовать в боевых действиях, это техника предназначена исключительно для обучения украинских экипажей. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.В Министерстве обороны США подтвердили переброску в Германию 31 танка Abrams, но предупредили, что на Украину они не отправятся, как бы не умолял Зеленский и его советники. Эта бронетехника будет участвовать в подготовке украинских танкистов и территорию ФРГ не покинет. Для ВСУ США поставят другие танки, вот на них и пойдут доблестные украинские танкисты в бой. Ранее появившаяся информация о том, что данная бронетехника вместе с экипажами отправится на фронт после окончания подготовки названа недостоверной.- говорится в распространенном заявлении Пентагона.Ранее США подтвердили, что намерены ускорить процедуру передачи танков Abrams Украине, поскольку Киев требует поставить их как можно быстрее. Из-за этого ВСУ получат не обещанные ОБТ M1A2 Abrams новой постройки, а M1A1, снятые с длительного хранения. Американцы обещают передать Украине как раз 31 танк. Появившаяся информация о переброске в Германию такого же количества танков для обучения украинских экипажей привела к убеждению, что именно эта техника и будет воевать в составе ВСУ после окончания подготовки. Но надеждам Зеленского на такое скорое получение американских танков не суждено было сбыться.