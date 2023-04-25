Спикер палаты представителей США: в следующие 10 лет нам придётся каждый 5-6-й доллар поступающих налогов отдавать на погашение процентов обслуживания долга

В следующее десятилетие около 17,5% всех собираемых в США налогов должны идти на погашение процентов обслуживания долга.

Только вдумайтесь: отдавать 17,5% от всех собираемых налогов не на оборону, не на социальную сферу, не на погашение самого долга, а только на оплату процентов по этому долгу.