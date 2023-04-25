Спикер палаты представителей США: в следующие 10 лет нам придётся каждый 5-6-й доллар поступающих налогов отдавать на погашение процентов обслуживания долга

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти прокомментировал идею решать экономические проблемы методом очередного повышения потолка государственного долга. На сегодняшний день суммарный уровень долговых обязательств США составляет 31,7 трлн долларов. При этом темпы роста долга Соединённых Штатов достигли рекорда за всю историю отслеживания этого параметра.
По словам конгрессмена Маккарти, США пересекают черту, за которой экономическая ситуация такова:
В следующее десятилетие около 17,5% всех собираемых в США налогов должны идти на погашение процентов обслуживания долга.
Это каждый 5-6-й доллар налоговых поступлений.
Маккарти указал на то, что это происходит при игнорировании того кризиса, с которым столкнулась американская деловая сфера.
Маккарти:
Только вдумайтесь: отдавать 17,5% от всех собираемых налогов не на оборону, не на социальную сферу, не на погашение самого долга, а только на оплату процентов по этому долгу.
Ряд американских экономистов считают, что повышение планки госдолга США становится всё менее перспективным, так как в мире усиливается тенденция на снижение процента использования доллара как основного платёжного средства в торговле. Среднегодовые темпы снижения объёмов использования доллара достигли 0,7%. Казалось бы, незначительный показатель, но эти доли процента отзываются всё более увеличивающейся нагрузкой на налоговом сегменте США. И впервые за долгие годы властям США приходится всерьёз задумываться над перестройкой своей экономики, чтобы ситуация не свелась к необходимости львиную долю поступающих налогов отдавать на оплату процентов по своему колоссальному долгу.