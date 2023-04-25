Военное обозрение
Войти Регистрация

Спикер палаты представителей США: в следующие 10 лет нам придётся каждый 5-6-й доллар поступающих налогов отдавать на погашение процентов обслуживания долга

5
Спикер палаты представителей США: в следующие 10 лет нам придётся каждый 5-6-й доллар поступающих налогов отдавать на погашение процентов обслуживания долга

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти прокомментировал идею решать экономические проблемы методом очередного повышения потолка государственного долга. На сегодняшний день суммарный уровень долговых обязательств США составляет 31,7 трлн долларов. При этом темпы роста долга Соединённых Штатов достигли рекорда за всю историю отслеживания этого параметра.

По словам конгрессмена Маккарти, США пересекают черту, за которой экономическая ситуация такова:

В следующее десятилетие около 17,5% всех собираемых в США налогов должны идти на погашение процентов обслуживания долга.

Это каждый 5-6-й доллар налоговых поступлений.

Маккарти указал на то, что это происходит при игнорировании того кризиса, с которым столкнулась американская деловая сфера.

Маккарти:

Только вдумайтесь: отдавать 17,5% от всех собираемых налогов не на оборону, не на социальную сферу, не на погашение самого долга, а только на оплату процентов по этому долгу.

Ряд американских экономистов считают, что повышение планки госдолга США становится всё менее перспективным, так как в мире усиливается тенденция на снижение процента использования доллара как основного платёжного средства в торговле. Среднегодовые темпы снижения объёмов использования доллара достигли 0,7%. Казалось бы, незначительный показатель, но эти доли процента отзываются всё более увеличивающейся нагрузкой на налоговом сегменте США. И впервые за долгие годы властям США приходится всерьёз задумываться над перестройкой своей экономики, чтобы ситуация не свелась к необходимости львиную долю поступающих налогов отдавать на оплату процентов по своему колоссальному долгу.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:15
    +5
    А сенатор оптимист - планирует отдавать только пятый-шестой доллар... Не будет никакого доллара если в магазин за хлебом нужно будет с собой тележку денег брать, и расплачиваться придётся технологиями, оборудованием, землёй, золотом, предметами искусства... Короче, америке наши девяностые вознёй в песочнице покажутся. И поделом.
    1. Ратибор_А
      Ратибор_А Сегодня, 07:29
      0
      Чета я думаю что они просто простят всём долги и всё.... Что вы с ними сделаете? Воевать что ли пойдете?
      1. Володин
        Володин Сегодня, 07:34
        +2
        Цитата: Ратибор_А
        Чета я думаю что они просто простят всём долги и всё.... Что вы с ними сделаете? Воевать что ли пойдете?

        Так у них же вопрос по-другому стоит. Даже если "всем простить свои долги", то потом же всё равно у кого-то одалживаться надо при такой структуре экономики. А желающих-то всё меньше, особенно при учёте "прощения" прежних долгов. Просто жить по средствам давно отвыкли
        1. Lykases1
          Lykases1 Сегодня, 07:50
          0
          Так-то да, но процесс растянется во времени. Как там говорилось? - " После меня хоть потоп".
  2. Tusv
    Tusv Сегодня, 08:03
    +1
    Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти прокомментировал идею решать экономические проблемы методом очередного повышения потолка государственного долга.

    Ребята из Янкистана. Вы только покажите пальцем, кто у вас нормальный. Мы его тут же выберем