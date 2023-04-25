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Источник сообщил о планах присвоить новой серии ДЭПЛ «Варшавянка» имена городов новых регионов России

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Источник сообщил о планах присвоить новой серии ДЭПЛ «Варшавянка» имена городов новых регионов России

Новая серия дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка", планируемых к закладке, получит имена городов новых российских регионов. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.


Новая серия ДЭПЛ проекта "Варшавянка" будет заложена на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, но сроки закладки пока не называются, хотя ранее назывался 2024 год. Согласно имеющейся информации, решение об этом уже принято, но контракт еще не подписан. Всего планируется построить шесть "Варшавянок" для Северного флота. Первая субмарина получит название "Мариуполь".

"Варшавянки" из серии подводных кораблей проекта 636.3 для Северного флота получат имена городов новых российских регионов. Первый корпус назовут в честь Мариуполя. Со временем лодкам будут присвоены имена и других городов Донбасса

- приводит ТАСС слова источника.

Стоит отметить, что информация неофициальная, подтверждения пока не имеет, но о планах заложить новую серию "Варшавянок" из шести субмарин заявлялось уже не раз. При этом информация постоянно разнится, в 2021 году главком ВМФ Николай Евменов заявил, что новая серия "Варшавянок" будет построена для Балтийского флота, на сегодняшний день подводных сил не имеющего.

Как тогда заявлялось, Черноморский и Тихоокеанский флоты оснащаются подлодками проекта 636.6 "Варшавянка", тогда как Северный якобы получит серию подлодок проекта 677 "Лада", которые еще не доведены до ума и их строительство ведется с большой задержкой. По крайней мере, с таким утверждением выступал источник в российском ОПК.

Как будет на самом деле узнаем в следующем году, а решение дать новым субмаринам имена городов Донбасса можно только приветствовать.
Использованы фотографии:
Адмиралтейские верфи
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16 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:29
    +2
    Были бы построены лодки, а как их назовут - непринципиально.
    Хоть горшком назови
    Только в печку не сажай
    (Народная мудрость)
    1. Алекс354
      Алекс354 Сегодня, 08:21
      0
      "как вы яхту назовёте, так она и поплывёт"
  2. Наган
    Наган Сегодня, 07:32
    0
    ДЭПЛ? А как же ВНЭУ? Опять со сдвигом вправо?
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 07:56
      -1
      ресурсы не резиновые, видимо поняли что лучше проверенный проект чем перспективный на данном этапе времени
    2. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 08:00
      -1
      Цитата: Наган
      А как же ВНЭУ?

      да забудьте про ВНЭУ.... если вдруг, то лет так через 10
  3. Shrpv
    Shrpv Сегодня, 07:32
    +3
    Новых регионов? Тогда Одесса,Николаев, Харьков, Днепропетровск.
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 08:01
      +2
      Цитата: Shrpv
      Тогда Одесса,Николаев, Харьков, Днепропетровск.

      а они уже в составе России???? я вот не уверен, что все вами перечисленные даже через 3 года будут в нашей семье
  4. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 07:37
    +4
    А может для начала надо освободить города новых регионов РФ? А то как то некамильфо служить на лодке Запорожье или Херсон
    1. Shrpv
      Shrpv Сегодня, 07:40
      -3
      Пока построят, уже все будет. Надеюсь.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:06
    0
    Где Лада и Калина: вот в чём вопрос. Нет следуещего поколения...
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:06
    +2
    А, "Херсон" будет? Или это не политкорректно ? Сначала надо эти "новые регионы и города" вернуть, закрепить и обустроить, а потом можно и воспевать. У нас все наоборот. Объявили "новым регионом России", а затем приняли непростое решения. Виртуозно!
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 08:13
      0
      будет Мариуполь, Донецк, Луганск, Мелитополь, Энергодар, Бердянск
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:21
        0
        То есть- "тут играем, а тут не играем?" А те города, которые были объявлены Российскими и в которых живут вроде как россияне? Да, те которые мы сдали украине, после референдумов? Их в уме держим? А. Вам не кажется, что это некрасиво?
    2. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 08:20
      0
      Я тоже не в восторге от оставления Херсона, но не надо ныть по этому поводу, в Херсоне полно проукраинских людей, сейчас их больше не стало точно но самых упоротых меньше точно.
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:16
    0
    Вообще-то, в контексте статьи, для начала было бы неплохо присоединить к России Варшавский федеральный округ (бывшую польшу) ТОЛЬКО БЕЗ ФАУНЫ!!! Тогда и проект переименовывать не нужно будет. А то лодка Херсон проекта Варшавянка в свете текущих событий звучит как-то... гм... двусмысленно.
  8. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 08:18
    0
    Отличная идея, так люди поймут что вхождение в Россию это всерьёз и надолго.