Источник сообщил о планах присвоить новой серии ДЭПЛ «Варшавянка» имена городов новых регионов России

"Варшавянки" из серии подводных кораблей проекта 636.3 для Северного флота получат имена городов новых российских регионов. Первый корпус назовут в честь Мариуполя. Со временем лодкам будут присвоены имена и других городов Донбасса

Новая серия дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка", планируемых к закладке, получит имена городов новых российских регионов. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.Новая серия ДЭПЛ проекта "Варшавянка" будет заложена на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, но сроки закладки пока не называются, хотя ранее назывался 2024 год. Согласно имеющейся информации, решение об этом уже принято, но контракт еще не подписан. Всего планируется построить шесть "Варшавянок" для Северного флота . Первая субмарина получит название "Мариуполь".- приводит ТАСС слова источника.Стоит отметить, что информация неофициальная, подтверждения пока не имеет, но о планах заложить новую серию "Варшавянок" из шести субмарин заявлялось уже не раз. При этом информация постоянно разнится, в 2021 году главком ВМФ Николай Евменов заявил, что новая серия "Варшавянок" будет построена для Балтийского флота, на сегодняшний день подводных сил не имеющего.Как тогда заявлялось, Черноморский и Тихоокеанский флоты оснащаются подлодками проекта 636.6 "Варшавянка", тогда как Северный якобы получит серию подлодок проекта 677 "Лада", которые еще не доведены до ума и их строительство ведется с большой задержкой. По крайней мере, с таким утверждением выступал источник в российском ОПК.Как будет на самом деле узнаем в следующем году, а решение дать новым субмаринам имена городов Донбасса можно только приветствовать.