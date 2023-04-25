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Япония и ЕС отвергли предложение США в G7 ввести полный запрет на экспорт в Россию

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Япония и ЕС отвергли предложение США в G7 ввести полный запрет на экспорт в Россию

Подтвердилась информация о том, что страны так называемой «Большой семёрки» действительно обсуждали инициативу по введению полного запрета на экспорт своих товаров в Россию. С такой радикальной инициативой в качестве предложения по новому пакету антироссийских санкций выступили в США. И именно США оказывали давление на своих «партнёров» по G7 в плане принятия такой меры.


Российский министр финансов Антон Силуанов, выступая на семинаре «Знание», прокомментировал эту американскую инициативу. По его словам, свет не сошёлся клином на G7.

Силуанов:

Если нужно, будем покупать у других.

Но, как выясняется, согласия по американскому санкционному предложению в G7 так и не достигли. По данным издания Financial Times, против предложения о полном запрете экспорта в Россию выступили Япония и страны ЕС. Приводится заявление членов японской делегации и делегации ЕС:
Принятие таких мер, как полный запрет на экспорт в Россию, невозможно.

Издание ссылается на три источника, которые знакомы с ходом обсуждения этой проблемы и которые подтверждают, что ЕС и Япония американское предложение отвергли.

Токио и Брюссель отказались поддержать инициативу США, так как понимают, чем всё это может для них обернуться. Той же Японии Россия может перестать поставлять нефть и СПГ на фоне того, что Япония получила исключение по «потолку цен» из пакета предыдущих санкций и на фоне того, что российские энергоносители занимают существенную нишу в японской экономике.
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4 комментария
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:31
    -1
    Когда в товарищах согласья нет,
    На лад их дело не пойдет,
    И выйдет из него не дело, только мука...

    ...Кто виноват из них, кто прав, — судить не нам;
    Да только воз и ныне там.
  2. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 07:32
    +1
    Да будет как всегда - против, против, потом Сша рявкнул цыц и дружно "за" проголосуют
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:02
    +3
    Лиха беда начала! Кто-то надеется, что америкосы отступятся? Наивность в данном вопросе -глупость в чистом виде. Они будут дожимать вассалов, пока не выжмут досуха. И, не куда те не денутся. Вот о чем надо думать власть придержащим, а не надеяться на белых и пушистых, которым выгодно с нами торговать.
  4. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 08:16
    0
    Неужели Штаты не сумели перемолоть своих вассалов? Акела промахнулся.