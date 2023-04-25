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Российский фрегат «Адмирал Григорович» отправился из Средиземного моря на Балтику для планового ремонта

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Российский фрегат «Адмирал Григорович» отправился из Средиземного моря на Балтику для планового ремонта

Российский фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович" закончил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море и взял курс на Балтику. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, корабль отправился на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".


Российский фрегат из состава Черноморского флота, несший службу в составе Средиземноморской эскадры с июня 2021 года, не стал возвращаться в Севастополь, а отправился в Калининград, на ПСЗ "Янтарь". По словам источника, корабль пройдет плановый ремонт, который займет до двух месяцев. Другие подробности пока не сообщаются, хотя некоторые эксперты предполагают, что фрегат в рамках ремонта может получить на вооружение новые гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые заменят "Калибры". Но это только предположение, как будет на самом деле покажет время.

Планируется, что после службы в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море фрегат "Адмирал Григорович" в мае-июне пройдет плановый ремонт на ПСЗ, заводе - изготовителе корабля

- приводит ТАСС слова источника.

"Адмирал Григорович" является головным фрегатом морской зоны в серии из трех кораблей проекта 11356, построенных для Черноморского флота на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". Заложен 18 декабря 2010 года, спущен на воду 14 марта 2014 года и передан в боевой состав флота 11 марта 2016 года.

Водоизмещение полное - 4035 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 (или Ка-31). Экипаж — 180 человек (в т.ч. 18 офицеров).
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6 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 07:56
    +2
    не стал возвращаться в Севастополь
    А что, неужели мог?! Вот странно, почему-то в статье не упомянуто, что турецкие партнёры не пропускают наши корабли в Севастополь.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 08:02
    -1
    для всех кто в танке, проливы закрыты.. и перспектив на открытие пока нету. поэтому корабль идет на Балтийский флот.
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 08:06
      0
      Цитата: incoggnoto
      поэтому корабль идет на Балтийский флот.

      а что это меняет в принципе?
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 08:17
      0
      Цитата: incoggnoto
      для всех кто в танке, проливы закрыты..

      С фига ли баня у турков то сгорела. Давно узурпаторы проливов конвенцию Монтрё не читали.
    3. fima_tut
      fima_tut Сегодня, 08:22
      0
      Читаем букву закона и понимаем, внезапно, что плановое техобслуживание для кораблей постройки вне ЧМ делаем где угодно, для "Адмирал Григорович" это Балтика.
  3. vladcub
    vladcub Сегодня, 08:13
    +1
    Жаль, что лишь четыре"талавера" успели построить.
    Рыбинске двигатели только - только начинают идти в серию. Они предназначены для:"Горшковых", а на все другие корабли ставят "коломенские"