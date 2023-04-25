Российский фрегат «Адмирал Григорович» отправился из Средиземного моря на Балтику для планового ремонта

Российский фрегат проекта 11356 "Адмирал Григорович" закончил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море и взял курс на Балтику. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, корабль отправился на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".
Российский фрегат из состава Черноморского флота, несший службу в составе Средиземноморской эскадры с июня 2021 года, не стал возвращаться в Севастополь, а отправился в Калининград, на ПСЗ "Янтарь". По словам источника, корабль пройдет плановый ремонт, который займет до двух месяцев. Другие подробности пока не сообщаются, хотя некоторые эксперты предполагают, что фрегат в рамках ремонта может получить на вооружение новые гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые заменят "Калибры". Но это только предположение, как будет на самом деле покажет время.
Планируется, что после службы в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море фрегат "Адмирал Григорович" в мае-июне пройдет плановый ремонт на ПСЗ, заводе - изготовителе корабля
- приводит ТАСС слова источника.
"Адмирал Григорович" является головным фрегатом морской зоны в серии из трех кораблей проекта 11356, построенных для Черноморского флота на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". Заложен 18 декабря 2010 года, спущен на воду 14 марта 2014 года и передан в боевой состав флота 11 марта 2016 года.
Водоизмещение полное - 4035 тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 (или Ка-31). Экипаж — 180 человек (в т.ч. 18 офицеров).