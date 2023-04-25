Первая партия пистолетов Лебедева МПЛ 9Х19 мм передана подразделениям Росгвардии для опытной эксплуатации

По итогу опытной эксплуатации в конструкцию пистолетов могут быть внесены изменения, которые позволят сделать их еще более удобными в использовании и обслуживании, а также более технологичными в производстве

Федеральная служба войск национальной гвардии России начала опытную эксплуатацию новых модульных пистолетов Лебедева. Первая партия оружия уже поставлена в подразделения Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников".Ижевский механический завод (АО "ИМЗ") передал Росгвардии партию первую партию модульных пистолетов Лебедева (МПЛ) для опытной эксплуатации. Как заявили на предприятии, тестирование нового пистолета бойцами будет проходить в течение месяца, главная задача - проверить оружие в реальных условиях эксплуатации, получив отзывы от бойцов. В случае выявления каких-либо недостатков и недочетов, они будут исправлены.- заявил ведущий конструктор ИМЗ Дмитрий Лебедев.Ранее в концерне сообщили, что модульный пистолет Лебедева уже производится серийно.Пистолет Лебедева МПЛ, изначально получивший название ПЛ-15, разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии, работы начались в 2017 году и велись в рамках ОКР "Рысь". В 2021 году оружие завершило государственные испытания с положительным результатом и было рекомендовано к принятию на вооружение росгвардейцев. В Росгвардии МПЛ должен заменить пистолет Макарова ПМ.Пистолет разработан в стандартном исполнении и варианте для выполнения специальных задач с возможностью установки приспособления для снижения звука стрельбы. Калибр - 9Х19 мм, возможно применение различного навесного оборудования, магазинов увеличенной емкости, УСМ с режимом автоматической стрельбы и т.д.