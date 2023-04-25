Военное обозрение
Войти Регистрация

Первая партия пистолетов Лебедева МПЛ 9Х19 мм передана подразделениям Росгвардии для опытной эксплуатации

2
Первая партия пистолетов Лебедева МПЛ 9Х19 мм передана подразделениям Росгвардии для опытной эксплуатации

Федеральная служба войск национальной гвардии России начала опытную эксплуатацию новых модульных пистолетов Лебедева. Первая партия оружия уже поставлена в подразделения Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников".


Ижевский механический завод (АО "ИМЗ") передал Росгвардии партию первую партию модульных пистолетов Лебедева (МПЛ) для опытной эксплуатации. Как заявили на предприятии, тестирование нового пистолета бойцами будет проходить в течение месяца, главная задача - проверить оружие в реальных условиях эксплуатации, получив отзывы от бойцов. В случае выявления каких-либо недостатков и недочетов, они будут исправлены.

По итогу опытной эксплуатации в конструкцию пистолетов могут быть внесены изменения, которые позволят сделать их еще более удобными в использовании и обслуживании, а также более технологичными в производстве

- заявил ведущий конструктор ИМЗ Дмитрий Лебедев.

Ранее в концерне сообщили, что модульный пистолет Лебедева уже производится серийно.

Пистолет Лебедева МПЛ, изначально получивший название ПЛ-15, разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии, работы начались в 2017 году и велись в рамках ОКР "Рысь". В 2021 году оружие завершило государственные испытания с положительным результатом и было рекомендовано к принятию на вооружение росгвардейцев. В Росгвардии МПЛ должен заменить пистолет Макарова ПМ.

Пистолет разработан в стандартном исполнении и варианте для выполнения специальных задач с возможностью установки приспособления для снижения звука стрельбы. Калибр - 9Х19 мм, возможно применение различного навесного оборудования, магазинов увеличенной емкости, УСМ с режимом автоматической стрельбы и т.д.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 08:29
    0
    Очень хорошее оружие, но на мой взгляд, магазин необходимо увеличить хотя бы до 20 патронов, а так очень эргономичный и удобный. Думаю в войсках будут довольны.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:29
    0
    Хорошо,для росгвардейцев нашли замену ПМ.А для армии что нибудь создали?