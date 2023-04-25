Российские подразделения перешли к наступательным действиям в районе Новомарково, что у дороги Часов Яр - Славянск

С Артёмовского направления специальной военной операции поступают сообщения о том, что российские силы предприняла атаку, направленную на перерезание автомобильной дороги Славянск – Часов Яр. Информацию о переходе российских подразделений к наступательным действиями подтверждает в своей утренней сводки и генеральный штаб ВСУ.Основным направлением для штурмовых действий стало село Новомарково, расположенное в нескольких километрах к северу от Часова Яра. Примечательно то, что Новомарково находится на правом берегу канала Северский Донец – Донбасс, как и сама дорога от Часова Яра к Славянску.Соответственно, это даёт повод говорить о том, что штурмовые группы российских сил, включая ЧВК «Вагнер», могли форсировать канал на указанном участке.Одновременно с этим продолжаются боевые действия в районе села Хромово (Артёмовское), расположенного на выезде из Артёмовска (Бахмута) в сторону всё того же Часова Яра.Наступательные действия на этих направлениях хотя и выглядят локальными, на самом деле имеют огромное значение. Само по себе продвижение российских штурмовых групп к дороге Часов Яр –Славянск наряду с блокированием коридора для ВСУ на Часов Яр из Артёмовска снижает возможности противника по организации контрнаступления на этом участке.Ранее проходила информация о том, что командование ВСУ подготовило план «деблокирования» Бахмута нанесением фланговых ударов со стороны Константиновки, Часова Яра и Славянска к югу и северу от города соответственно. Теперь украинским войскам, готовившимся к контрнаступлению, приходится проводить экстренную перегруппировку, так как вырисовывается возможность потери транспортной связи Славянска с Часовым Яром, а значит возможности для эффективной атаки ВСУ к северу от Бахмута.