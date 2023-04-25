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Российские подразделения перешли к наступательным действиям в районе Новомарково, что у дороги Часов Яр - Славянск

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Российские подразделения перешли к наступательным действиям в районе Новомарково, что у дороги Часов Яр - Славянск

С Артёмовского направления специальной военной операции поступают сообщения о том, что российские силы предприняла атаку, направленную на перерезание автомобильной дороги Славянск – Часов Яр. Информацию о переходе российских подразделений к наступательным действиями подтверждает в своей утренней сводки и генеральный штаб ВСУ.


Основным направлением для штурмовых действий стало село Новомарково, расположенное в нескольких километрах к северу от Часова Яра. Примечательно то, что Новомарково находится на правом берегу канала Северский Донец – Донбасс, как и сама дорога от Часова Яра к Славянску.



Соответственно, это даёт повод говорить о том, что штурмовые группы российских сил, включая ЧВК «Вагнер», могли форсировать канал на указанном участке.



Одновременно с этим продолжаются боевые действия в районе села Хромово (Артёмовское), расположенного на выезде из Артёмовска (Бахмута) в сторону всё того же Часова Яра.

Наступательные действия на этих направлениях хотя и выглядят локальными, на самом деле имеют огромное значение. Само по себе продвижение российских штурмовых групп к дороге Часов Яр –Славянск наряду с блокированием коридора для ВСУ на Часов Яр из Артёмовска снижает возможности противника по организации контрнаступления на этом участке.

Ранее проходила информация о том, что командование ВСУ подготовило план «деблокирования» Бахмута нанесением фланговых ударов со стороны Константиновки, Часова Яра и Славянска к югу и северу от города соответственно. Теперь украинским войскам, готовившимся к контрнаступлению, приходится проводить экстренную перегруппировку, так как вырисовывается возможность потери транспортной связи Славянска с Часовым Яром, а значит возможности для эффективной атаки ВСУ к северу от Бахмута.
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16 комментариев
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  1. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 08:38
    -1
    Атаковали не значит взяли. Опять статья впереди паровоза? Да, было бы очень здорово если б получилось
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:44
      +2
      Без атаки нет и победы..Хотя тот же Угледар атакуют не первый месяц.И это даже не Артемовск по площади
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 09:06
        -5
        Так до этого атаковали неправильно, правильно атакуют сейчас, складывая подъезды многоэтажек.
    2. DvaParovoza
      DvaParovoza Сегодня, 10:12
      +1
      Где вы нашли хоть одно слово "взяли" в этом материале? Вы - единственный, кто рванул в данном случае впереди паровоза...
    3. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:24
      0
      что у дороги Часов Яр - Славянск

      не "у дороги", а на дорожке.
      Село Марково как раз посередине от Яра до трассы на Славянск. Ещё даже Миньковку не взяли, а уже ура кричим. Вы, Новичек, совершенно правы.
  2. Tochilka
    Tochilka Сегодня, 08:45
    0
    товарищи, а приложенные карты, наконец-то стали внятными! good
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:17
      +2
      Вы что,стебетесь?Там показана линия фронта,"серые зоны"?Стрелку одну пририсовали
      1. Tochilka
        Tochilka Сегодня, 09:58
        0
        никак нет! не стебусь. отметил, скажем, так, прогресс картографов.
        а не как в прошлом комменте обыскался на карте Хромово (которое оказалось Артемовское). Линию фронта вижу в сводках, публикуемых ежедневно на другом ресурсе.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 09:26
      +1
      Ну так. Целую стрелку нарисовали, карандашом, всю ночь наверное, разукрашивали.
      Кстати Пригожин заявил, что ЧВК связали силы ВСУ в Бахмуте (Артемовск), за пределами действует только армия.
      1. DvaParovoza
        DvaParovoza Сегодня, 10:14
        +1
        А кто определяет где тот самый предел, в условиях агломерации?
  3. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 09:08
    +2
    Со ссылкой на сводки укргенштаба.Спецом нашел вчерашнюю сводку и ничего не нашел,а сегодняшней ещё и не было.По стилю подачи похоже на русвесну,это их любимая фишка ссылаться на сводки всу,и шпарит отсебятину.Надо ждать серьезных источников
  4. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:45
    +1
    Пригожин в интервью говорил что освободит Бахмут в апреле. Как бы..... видимо нет. Про эту дорогу на Часов Яр исписано уже десятки статей здесь. Динамика уж простите за кощунство сомнительная.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 10:05
      0
      Вы как будто ставки ставите. Пригожин если и говорил такое так ситуация на тот момент была другой, кто мог прогнозировать, что Киев будет цепляться ни смотря ни на что. Ну возьмут в мае в июне на что это повлияет? По мне так лишь бы потери к нулю стремились. А про статьи вообще глупо вспоминать, их пишут журналисты люди которым надо постоянно пиариться, есть инфа?, кидай её в массы потом разберемся правда или нет.
      1. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 10:38
        0
        " Ну возьмут в мае в июне на что это повлияет?"
        да когда бы не взяли, ни на что не влияет. артёмовск не имеет никакой тактической, а тем более, стратегической ценности. если его возьмут, то за ним там деревенька стоит, ивановское кажется, тоже никакого значения не имеет. вот потом в неё упрутся, и будут полгода выдавливать. до часова яра таких деревенек две, или три. вот в них и будут упираться, по очереди. а потом уже часов яр... а там, ну вы знаете- 8 лет готовились, подземные укрепления в 22 этажа, генералы нато. ну, в общем, как обычно
  5. аксельбант
    аксельбант Сегодня, 10:28
    0
    "Наступательные действия на этих направлениях хотя и выглядят локальными, на самом деле имеют огромное значение."
    примерно как курская битва, однозначно. стыдобища, больше нечем похвалиться
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:07
    0
    Важно какими силами мы располагаем, чтобы производить наступательные операции,