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В Луганске сообщили об активизации украинских ДРГ на Купянском направлении

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В Луганске сообщили об активизации украинских ДРГ на Купянском направлении

На Купянском направлении активизировались украинские разведывательно-диверсионные группы, об этом сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.


Активизация ДРГ ВСУ отмечена на Купянском направлении, связано это с наступлением теплой погоды и отсутствием осадков. По словам эксперта, только за последние сутки была засечена работа пяти украинских групп, одну из них удалось накрыть огнем артиллерии. Произошло это в районе Стельмаховки. Предполагается, что противник проводит доразведку наших позиций в преддверии возможного контрнаступления. На сегодняшний день направление основного удара ВСУ окончательно не определено, поэтому произойти это может на любом участке.

В связи с относительной нормализацией погодных условий, противник увеличил действие своих ДРГ. Только за истекшие сутки, на этом направлении выявлены признаки работы порядка пяти групп. В районе населенного пункта Стельмаховка противник себя выдал и по нему было нанесено огневое поражение

- написал Марочко в своем ТГ-канале.

Об активизации украинских ДРГ сообщают и другие источники. Отмечается, что особая активность мелких групп ВСУ замечена в районах со значительными лесными массивами, позволяющими укрываться от российских разведывательных беспилотников. Попытки ВСУ наступать более-менее значительными силами к успеху не привели, теперь командование украинской группировки применяет ДРГ, пытаясь выйти в тылы российских войск.

Между тем подразделения российской армии продолжают вести активную оборону, в рамках которой не только отражают попытки контратак ВСУ, но и продвигаются вперед, захватывая новые украинские опорники. По данным российского Минобороны, только за прошлую неделю на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях противник потерял свыше 3100 военнослужащих и наемников.
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3 комментария
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  1. solar
    solar Сегодня, 09:50
    +1
    Прощупывают оборону на разных направлениях, похоже. Каховка, Запорожье, Купянск.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:05
      0
      На Купянском направлении активизировались украинцы

      так об этом каждое утро сообщают и каков ответ?
      А то, что "самолётики" пока что без начинки до Московской области стали долетать... это как?
      Тоже "активизировались"?
      PS. Вооще-то в шапке я напечатала "yкры"...
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:06
    -2
    "Между тем подразделения российской армии продолжают вести активную оборону"...
    Стоп.
    Вот тут непонятно....
    Кто на кого напал?