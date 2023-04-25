В Луганске сообщили об активизации украинских ДРГ на Купянском направлении

В связи с относительной нормализацией погодных условий, противник увеличил действие своих ДРГ. Только за истекшие сутки, на этом направлении выявлены признаки работы порядка пяти групп. В районе населенного пункта Стельмаховка противник себя выдал и по нему было нанесено огневое поражение

На Купянском направлении активизировались украинские разведывательно-диверсионные группы, об этом сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.Активизация ДРГ ВСУ отмечена на Купянском направлении, связано это с наступлением теплой погоды и отсутствием осадков. По словам эксперта, только за последние сутки была засечена работа пяти украинских групп, одну из них удалось накрыть огнем артиллерии. Произошло это в районе Стельмаховки. Предполагается, что противник проводит доразведку наших позиций в преддверии возможного контрнаступления. На сегодняшний день направление основного удара ВСУ окончательно не определено, поэтому произойти это может на любом участке.- написал Марочко в своем ТГ-канале.Об активизации украинских ДРГ сообщают и другие источники. Отмечается, что особая активность мелких групп ВСУ замечена в районах со значительными лесными массивами, позволяющими укрываться от российских разведывательных беспилотников . Попытки ВСУ наступать более-менее значительными силами к успеху не привели, теперь командование украинской группировки применяет ДРГ, пытаясь выйти в тылы российских войск.Между тем подразделения российской армии продолжают вести активную оборону, в рамках которой не только отражают попытки контратак ВСУ, но и продвигаются вперед, захватывая новые украинские опорники. По данным российского Минобороны, только за прошлую неделю на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях противник потерял свыше 3100 военнослужащих и наемников.