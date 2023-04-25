Польское СМИ: Варшава формирует международное воинское подразделение для действий на Украине

Варшава формирует международное воинское подразделение для действий на Украине. Он будет называться LITPOLUKRCORPS и состоять из граждан Польши, Украины и Литвы.
Об этом сообщает польское издание Dziennik Polityczny.
Корпус будет базироваться в Люблине (Польша) и Яворове (Украина). Численность подразделения составит примерно 20-25 тысяч военнослужащих. Предполагается закончить его формирование и привести в полную боеготовность к июлю.
Утверждается, что его задействуют в «международных операциях». В каких конкретно – не сообщается, но в основном их предлагается проводить на украинской территории.
Примечательно, что в корпус предполагается набирать, помимо польских граждан, украинцев и литовцев, имеющих отношение к Польше. Речь идет о гражданах Украины, получивших «карту поляка», и литовских граждан польского происхождения. Это позволяет предположить, что личный состав корпуса, состоящий из лояльных Варшаве военнослужащих, будет действовать в первую очередь в целях обеспечения национальных интересов Польши.
Что касается польских граждан, то оборонное ведомство Польши уже развернуло пропагандистскую деятельность по привлечению в корпус добровольцев.
Варшава уже давно не скрывает своей заинтересованности получить контроль над Западной Украиной и в первую очередь над Львовом, который на протяжении столетий играл заметную роль в польской истории. Это в очередной раз подтверждает информацию, которую опубликовало польское СМИ. Поэтому вполне вероятно, что вновь сформированный корпус не отправится помогать ВСУ в зону спецоперации, а займется «наведением порядка» на западноукраинских землях.