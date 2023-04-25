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Польское СМИ: Варшава формирует международное воинское подразделение для действий на Украине

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Польское СМИ: Варшава формирует международное воинское подразделение для действий на Украине

Варшава формирует международное воинское подразделение для действий на Украине. Он будет называться LITPOLUKRCORPS и состоять из граждан Польши, Украины и Литвы.


Об этом сообщает польское издание Dziennik Polityczny.

Корпус будет базироваться в Люблине (Польша) и Яворове (Украина). Численность подразделения составит примерно 20-25 тысяч военнослужащих. Предполагается закончить его формирование и привести в полную боеготовность к июлю.



Утверждается, что его задействуют в «международных операциях». В каких конкретно – не сообщается, но в основном их предлагается проводить на украинской территории.

Примечательно, что в корпус предполагается набирать, помимо польских граждан, украинцев и литовцев, имеющих отношение к Польше. Речь идет о гражданах Украины, получивших «карту поляка», и литовских граждан польского происхождения. Это позволяет предположить, что личный состав корпуса, состоящий из лояльных Варшаве военнослужащих, будет действовать в первую очередь в целях обеспечения национальных интересов Польши.

Что касается польских граждан, то оборонное ведомство Польши уже развернуло пропагандистскую деятельность по привлечению в корпус добровольцев.


Варшава уже давно не скрывает своей заинтересованности получить контроль над Западной Украиной и в первую очередь над Львовом, который на протяжении столетий играл заметную роль в польской истории. Это в очередной раз подтверждает информацию, которую опубликовало польское СМИ. Поэтому вполне вероятно, что вновь сформированный корпус не отправится помогать ВСУ в зону спецоперации, а займется «наведением порядка» на западноукраинских землях.
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
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42 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:09
    +3
    Походу подходящих по возрасту беженцев будут отлавливать на своей территории под шантажом "содержания" семьи..., а так - до дому, до хаты со всей семьей, а на границе уже "добрые" военкомы примут... Схемы, одни схемы, пока разберешься....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:21
      +2
      Он будет называться LITPOLUKRCORPS

      Я, смог понять только что-то про ЛИТР what
      Гнать самогон что-ли будут?
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 09:25
        +1
        Цитата: Теренин
        Он будет называться LITPOLUKRCORPS

        Я, смог понять только что-то про ЛИТР what
        Гнать самогон что-ли будут?

        Не. Подыхать на фронт отправят за литру самогонки , во временное пользование.
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 09:09
    +1
    Ещё один кандидаты на могилизацию.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:14
      +2
      Кандидат,да.Но этот организм надо еще закопать.Вон,те же грузины из легиона.Хороним мы их хороним,да все как то меньше их не становится.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:24
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Вон,те же грузины из легиона.Хороним мы их хороним,да все как то меньше их не становится.

        И, что теперь, перестать хоронить?
        Кстати, меньше их становится, да и боевой уровень у них снижается.
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 09:53
      +2
      Цитата: Ulan.1812
      Ещё один кандидаты на могилизацию.

      Я рад что лохлам -ципсошникам не понравилось.
      Даже не сомневайтесь, все к
      3,14дору Бандере отправитесь по кличке "баба", которую ему в Абвере дали.
  3. Сочи
    Сочи Сегодня, 09:11
    +1
    Ещё одни кандидаты на не попадание в плен...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:27
      -1
      Цитата: Сочи
      Ещё одни кандидаты на не попадание в плен...

      Это логичный ход событий. Численность иностранных легионов равно пропорциональна численности утилизации укробандеровцев yes
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:12
    +1
    Поляки уже используют украинцев,получающие "карту поляка"для действий на вна
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:29
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Поляки уже используют украинцев,получающие "карту поляка"для действий на вна

      Эта польская карта является, для чубатых, Vip-pass (Вип-пропуском, вне очереди) к бандере.
  5. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:16
    +4
    А под каким статусом он будет действовать на Украине? Его можно назвать хоть трижды международным, но не ООН, не ЕС, не НАТО под это я думаю не подпишется. Либо поляки бегут впереди паровоза, либо политическое давление.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:23
      +4
      Вообще то он создан как год,минимум.И действует.Сначала ,как батальон,теперь в него понабрали поболее.А какая разница нам под чьим "патронажем" он действует?Это враги и их надо уничтожать.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:35
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        А какая разница нам под чьим "патронажем" он действует?Это враги и их надо уничтожать.

        На данном этапе именно так, уничтожать! yes
        А, уж потом в научных диспутах можно исследовать это явление.
      2. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 09:53
        +1
        До вчерашнего дня он базировался на территории Польши, как только пересечет границу Польша-Украина станет законной добычей ВС РФ несмотря ни на какие международные названия.
    2. Сергей Жихарев
      Сергей Жихарев Сегодня, 09:29
      0
      Чвк или обычные наемники. Может же украина нанять международный легион....
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:47
        +1
        Цитата: Сергей Жихарев
        Может же украина нанять международный легион....

        Нанять то может, но как в том фильме "... У батьки золотого запасу нема request "
        Обратная сторона медали наемников, это - мятеж.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:17
    +2
    В таком случае эти "друзья" должны понимать, что становятся законной целью. Никакие статьи о нападении на одного из членов НАТО на личную похоть ляxoв не распространяются. Соответственно, с западенцами и Ко разговор видимо будет немного иной.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:52
      +1
      Цитата: Tagan
      Никакие статьи о нападении на одного из членов НАТО на личную похоть ляxoв не распространяются.

      А, НАТО и есть основной источник формирования и содержания этих подразделений, только оставляет себе место для правового манёвра, чтобы не отхватить по горбу, от России, ядреной бомбой.
  7. spirit
    spirit Сегодня, 09:18
    0
    Варшава формирует международное воинское подразделение

    Это уже скорее коллекторское агенство,которое придет за долгами.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:57
      +1
      Цитата: spirit
      Варшава формирует международное воинское подразделение

      Это уже скорее коллекторское агенство,которое придет за долгами.

      Ага, yes западное коллекторское агенство пятого созыва, после походов на Россию за долгами поляков, шведов, французов и немцев crying
  8. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 09:21
    +2
    Как только корпус пересечет границу Украины, это будет по факту объявлением войны России со стороны поляков и литовцев, это ведь уже не дикие гуси получаются, а польско-литовско-государственные гуси. Таким образом, законной целью будет не только "корпус", но и территории этих государств.
    1. solar
      solar Сегодня, 09:38
      +4
      Как только корпус пересечет границу Украины, это будет по факту объявлением войны России

      Это ж как? Россия, как известно, с Украиной не воюет.:)
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 10:03
        -1
        Цитата: solar
        Как только корпус пересечет границу Украины, это будет по факту объявлением войны России

        Это ж как? Россия, как известно, с Украиной не воюет.:)

        А, где вы увидели войну России на Украине?
        Мы там - оперируем (то один БТР подобъем, то дрон собьем, то наркомана ВСУшника задвухсотим... И усё request
        Не верите? Спросите Конашенкова.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:55
      -2
      Цитата: Курганец-45
      Как только корпус пересечет границу Украины, это будет по факту объявлением войны России со стороны поляков и литовцев

      Это с какого бодуна? Как мы были по приглашению Асада в Сирии, так и этих Зеленский позовет. И с Украиной мы не воюем, а проводим некую СВО.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:22
    +2
    Ну это они давно собирались делать этот корпус. Литукорпошляк, что-то такое, подразумевалось, сиды быстрого реагирования на три страны. Но сейчас все жестче - отправка военнослужащих Польши или Литвы - объявление войны России. Точка.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:06
      +1
      Цитата: Bingo
      Точка

      Желательно "Искандер" или "Сармат" winked
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:32
    -3
    Польское СМИ: Варшава формирует международное воинское подразделение для действий на Украине

    МИД РФ ещё не сделало заявление, что участие этого подразделения против ВС РФ и территорий РФ будет означать объявление войны России со всеми вытекающими последствиями?
    * * *
    Хотя, обращать внимание на каждое вонючее СМИ - неблагодарное занятие.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:08
      0
      Цитата: ROSS 42
      МИД РФ ещё не сделало заявление, что участие этого подразделения против ВС РФ и территорий РФ будет означать объявление войны России со всеми вытекающими последствиями?

      Уже послали в магазин за красными фламастерами. winked
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:36
    +1
    Придётся использовать всю нашу мощь: любые средства будут хороши.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:11
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Придётся использовать всю нашу мощь: любые средства будут хороши.

      Оказывается реальная мощь не должна заканчиваться хотя бы пару лет интенсивных действий. А, это экономике пока не под силу. Так, что бодаемся как могЕм.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:45
    +1
    Варшава формирует международное воинское подразделение для действий на Украине.
    Имеем ли мы право после этого наносить свои удары по оружейному хабу в Жешуве и заодно "потревожить" прибалтов, чтобы они запомнили это опять на долго?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:59
      -3
      Цитата: rotmistr60
      Имеем ли мы право после этого наносить свои удары по оружейному хабу в Жешуве и заодно "потревожить" прибалтов, чтобы они запомнили это опять на долго?

      Конечно имеем. Только это будет расцениваться как агрессия против стран НАТО.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 10:08
        0
        Вы наверное не принимаете во внимание то, что страны НАТО давно участвуют в агрессии против России при том, что как бы это они не хотели свести только к помощи Киеву.
  13. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 09:47
    0
    Цитата: Аркадич
    А под каким статусом он будет действовать на Украине? Его можно назвать хоть трижды международным, но не ООН, не ЕС, не НАТО под это я думаю не подпишется. Либо поляки бегут впереди паровоза, либо политическое давление.

    Да элементарно. Политически это типа польские заслуги и запада. А де-юре оформят чвк.
  14. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 09:50
    -2
    Варшава формирует международное воинское подразделение для действий на Украине

    Уважаемые, читатели, небольшое дополнение о ситуации на Украине.
    О контрнаступе
    Все пузыри в сети по поводу контрнаступа Украины - прикрытие, деза, разгоняемая для отвода глаз, за которой скрываются иные планы наглосаксов. Если кто-то думает, что контрнаступ бандерлогов - основная операция наглосаксов на Украине, то он глубоко ошибается.
    Контрнаступ это будет прикрытие плана введения на Украину войск Польши и Румынии под прикрытием дымовой завесы контрнаступа. Именно под это все сейчас и затачивается на западе наглосаксами.
    Для понимания, последовательная хроника событий с учетом действий наглосаксов в гейропе:
    1. Переброска в Румынию 101-воздушно-десантной дивизии и Польшу бронетанковую бригаду + эскадрилью F-35. Это - страховка Румынии и Польши на случай непредвиденного развития ситуации на Украине после ввода армии Румынии и Польша на Украину.
    2. Накачивание Румынии и Польши современным вооружением.
    3. Увеличение численности армии Польши и т.д.
    4. Бои за Артемовск, которые давно проиграны укровермахном и в которых сейчас только перемалываются резервы ВСУ. Все это - действия в той же парадигме: нельзя обвалить фронт сейчас, до полной готовности армии запада. Отсюда, бои за Артемовск будут продолжаться до некоторого часа "Х", определяемого готовностью армии запада для ввода на Украину. Как-только час "Х" наступит, укровермахт сразу нанесет удар и ему будет совершенно наплевать, что будет происходить дальше с армией укровермахта - с ВСУ. Задача будет считаться выполненной. Войска России завязли в позиционных боях с упровермахном и не смогут помешать вводу армии Румынии и Польши на Украину.
    Сейчас ВСУ действуют малыми группами ДРГ, ведут разведку, прощупывают нашу оборону, дожидаясь команды от наглосаксов к бою и штурму. Как-только эта команда поступит, сразу по нам будет нанесен отвлекающий удар, цель которого - сковать армию и резервы России. При этом уровермахту все равно где ударить. Некоторые ищут направление главного удара. Без разницы, где будет нанесен удар. Его цель не разбить армию России, а отвлечь ее в обороне. Надеюсь, что у нас в Генштабе это хорошо понимают.
    5. Последняя поездка укрофюрера Зеленского в Польшу - все в том же ключе. Некоторые полагают, что он ездил просить очередного бабла. Безусловно, было и такое, но самое главное, упрофюрер ездил для определения сроков завершения подготовки и отмобилизации армии Польши.
    6. Инспекционный приезд в Киев Столтенберга. Если кто-то думает, что этот деятель приехал поцеловаться с укрофюрером, то это - большая ошибка. Он приезжал для инспекции, корректировки и уточнения планов подготовки армии укровермахта для нанесения отвлекающего удара по России, обеспечивающего ввод войск Румынии и Польши на Украину.
    Есть ли возможность сейчас сорвать планы наглосаксов!?
    Да, есть. И это, как нестранно, - ускорение действий нашей армии на Укроине.
    Для этого необходимо полностью освободить Артемовск, Марьинку и ударить в тыл группировке нациков с выходом к Запорожью, Харькову и Сумам. Такой удар приведет к развалу фронта укровермахта с последующей возможностью нашего выхода на западную границу Украины и к Приднестровью. И здесь надо поспешать. Срок часа "Х" неумолимо приближается.
    Надеюсь, мои замечания помогут по иному взглянуть на дымовую завесу, поднятую западом по поводу укронаступа, боев в Артемовске и войны на Украине.
    Немного истории
    Финляндская война 1940 г. Армия СССР завязла на линии Манергейма.
    В этот момент Франция и Англия готовят экспедиционный корпус для помощи Финляндии и авиаудар по Бакинским нефтепромыслам. Этот план Франция и Англия не реализовался. Вопрос, почему!? Потому что армия СССР прорвала линию Манергейма и вышла на оперативный простор с возможностью полного разгрома Финляндии. Как результат, был подписан мирный договор, который и предотвратил удар Франции и Англии по СССР.
    Аналогичная ситуация складывается сейчас, только место Франции и Англии заняли США.
    Несколько слов о красных линиях
    Россия постоянно указывает красные линии. Запад на них не реагирует. Для демонстрации серьезности намерений Россия поставила комплексы средней дальности в Белоруссии. Это - предпоследняя красная линия для запада.
    Последняя красная линия будет очерчена тогда, когда Россия проведет ядерные испытания на Новой земле. Вы это обязательно увидите в соответствующем сообщении ТАСС и Министерства обороны. Ядерные испытания на Н. Земле будет последним китайским предупреждением.
    При том развитии событий на Украине как сейчас, ждать осталось недолго.
  15. djqnbdjqnb
    djqnbdjqnb Сегодня, 10:00
    0
    Пусть они повторят судьбу грузинского легиона. Обдвухсотили тем недавно уже 60 человек одним искандером, и покалечили человек 20. Милости просим
  16. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 10:16
    0
    Украина создала очень перспективную машину - крематорий на колесах, хоронить устали да и негде. Варшава хорошее топливо для данной разработки собирает, а всех сожженных в разряд без вести пропавших, чтобы не платить родственникам)))
  17. геолог
    геолог Сегодня, 10:18
    0
    Ах зачем они исковеркали прославленную в боях ПОЛЛИТРУ, придумав это непроизносимое слово LITPOLUKRCORPS на прибалтийский манер.
  18. zloybond
    zloybond Сегодня, 10:24
    0
    Россия должна этот факт рассматривать как вступление Польши в войну. Или там раздали красные фломастеры чиновники опять рисуют красные новые линии??
  19. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:30
    0
    Он будет называться LITPOLUKRCORPS и состоять из граждан Польши, Украины и Литвы.

    Наемники , по всем международным законам ( которые не соблюдаются западом) их нужно уничтожаться без зазрения совести. Польшу как страну поставщика наемников, пора и наказать оружием.
  20. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:31
    +1
    Цитата: мордвин 3
    Цитата: rotmistr60
    Имеем ли мы право после этого наносить свои удары по оружейному хабу в Жешуве и заодно "потревожить" прибалтов, чтобы они запомнили это опять на долго?

    Конечно имеем. Только это будет расцениваться как агрессия против стран НАТО.

    Расцениваться это может как угодно, только из этого не следует, что автоматически вступает в действие 5-я статья НАТО. Иначе собственная инициатива отдельных ее членов-недомерков давно привела бы к развязыванию полноценной мировой войны. Изучите для начала повнимательнее вопрос.