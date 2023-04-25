Боррель назвал объемы военной помощи ЕС Украине

Уже ни для кого не секрет, что страны Европейского Союза оказывают значительную финансовую и военную помощь Украине, считая, видимо, что они таким образом приближают мир.Одним из ярых сторонников военной поддержки Киева является глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, который поделился с журналистами некоторыми цифрами, касающимися военной помощи Украине, после прошедшей встречи глав МИД стран ЕС.По словам Борреля, Евросоюз передал Киеву только вооружений на огромную сумму в 13 миллиардов евро. Кроме того, на территории ЕС прошли обучение более 16 тысяч военных с Украины, а к концу этого года это число должно увеличиться до 30 тысяч человек.Глава европейской дипломатии также отметил, что ЕС, как и обещал, осуществляет планомерные поставки Украине ракет, артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Боррель напомнил, что ЕС обещал Киеву 1 миллион боеприпасов. Он уточнил, что уже более 1000 ракет были переданы Украине.Как стало известно со слов Борреля, во встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в режиме видеоконференции принял участие и глава МИД Дмитрий Кулеба Украины, проинформировавший присутствующих о положении дел в стране и на линии боевого соприкосновения.