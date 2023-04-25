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Боррель назвал объемы военной помощи ЕС Украине

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Боррель назвал объемы военной помощи ЕС Украине

Уже ни для кого не секрет, что страны Европейского Союза оказывают значительную финансовую и военную помощь Украине, считая, видимо, что они таким образом приближают мир.


Одним из ярых сторонников военной поддержки Киева является глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, который поделился с журналистами некоторыми цифрами, касающимися военной помощи Украине, после прошедшей встречи глав МИД стран ЕС.

По словам Борреля, Евросоюз передал Киеву только вооружений на огромную сумму в 13 миллиардов евро. Кроме того, на территории ЕС прошли обучение более 16 тысяч военных с Украины, а к концу этого года это число должно увеличиться до 30 тысяч человек.

Глава европейской дипломатии также отметил, что ЕС, как и обещал, осуществляет планомерные поставки Украине ракет, артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Боррель напомнил, что ЕС обещал Киеву 1 миллион боеприпасов. Он уточнил, что уже более 1000 ракет были переданы Украине.

Как стало известно со слов Борреля, во встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в режиме видеоконференции принял участие и глава МИД Дмитрий Кулеба Украины, проинформировавший присутствующих о положении дел в стране и на линии боевого соприкосновения.
Использованы фотографии:
Википедия/European Parliament from EU
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10 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 09:47
    -5
    Теория о том что Европа устанет тоже не работает.... Помощь только наращивают . Не переиграли их, да они и сами перестали бояться. Одно то что дипломатов пачками высылают о многом говорит . Запад конкретно сплотился. Как никогда в истории
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:55
      +3
      kaufman hi, нет никакого сплочения и рядом не было, Вашингтон зажал гениталии и клиторы элит Е. С. в тиски и заставил снабжать Украину.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 10:18
        -2
        Есть. Это может нравиться, или не нравиться, но мы для Запада - агрессоры и орки. И запад реально сплотился. Понятно, что многие стараются и на елку влезть и не уколоться, но в целом поддержка Украины одобряется европейскими элитами, за мизерным исключением.
        Им совершенно не нравится война в Европе, которую мы ведем. Возможно, они и не будут спонсировать Украину до бесконечности, но...
        Давайте откровенно. Война идет второй год. Ни одну из поставленных задач мы не решили. Защитить Донбасс? Не защитили, там потери с периодом 2014-21г выросли колоссально. Демилитаризация и денацификация Украины? Ни того, ни другого. А самое главное - не видно ресурса, с помощью которого мы бы могли изменить положение и победить на поле боя.
        Теоретически, вопрос можно решить всеобщей мобилизацией, но фактически - неизвестно, у нас похоже на большую армию ни офицеров, ни снабжения нет.
        Соответственно, не победив в бою, мы можем рассчитывать только на внутренний развал Украины, который мог бы случиться в силу невыносимого экономического положения. Но от этого Украину спасает Запад своими дотациями. И это он может делать еще долго.
    2. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 10:20
      0
      Цитата: kaufman
      Запад конкретно сплотился. Как никогда в истории

      "Как никогда в истории"? Вы плохо знаете историю her kaufman... request
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:49
    +7
    Жозеп Боррель
    Фашиствующая особь, которая постоянно делает громкие заявления на грани фашистской идеологии, а иногда смело перешагивая дальше. По законам военного времени должен стоять в списке на физическое уничтожение в первой десятке.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:56
      0
      rotmistr60 hi, к сожалению о таких списках приходиться только мечтать.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:51
    +3
    Наступит время когда придется жить в мире, главное не забыть и не простить.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:00
      +1
      Silver99 hi, СССР - Россия забыла и простила бесчинства нациков Германии, зверства Украинских прихвостней и Прибалтийских выродков, так почему сейчас будет по другому, я без сарказма и подковырок.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:53
    +1
    Хм... Стесняюсь спросить...
    И даже после этого не считается, что Европа нам в этой войне не враг?!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:03
      -1
      Смею_заметить_ hi, да, не враг, не считается, и даже все эти самки собаки до сих пор являются рукопожатными и желанными гостями в Р. Ф., так то вот.