Генсек ООН призвал главу МИД России Сергея Лаврова продлить «зерновую сделку»

Россия может приостановить действие "зерновой сделки" из-за террористической угрозы со стороны Украины. Это следует из распространенного заявления российского Минобороны. Однако такое решение не устраивает ООН, генсек организации Антониу Гутерриш уже направил письмо российскую президенту Владимиру Путину с просьбой продлить действие черноморской инициативы.
Последняя атака на Севастополь, проведенная Украиной с помощью морских беспилотников, поставила под угрозу очередное продление зерновой сделки, в рамках которой производится вывоз сельхозпродукции из украинских портов. В российском Минобороны прямо обвинили Киев в террористической атаке базы Черноморского флота и нарушении гарантий, данных в октябре прошлого года. Россия уже приостанавливала сделку после украинских атак на российские корабли, но в Киеве дали письменное обязательство под гарантии Турции о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России. И вот это обязательство снова нарушено, атака была произведена из порта Одессы.
Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая текущего года
- говорится в заявлении российского Минобороны.
Такая перспектива не устраивает, в первую очередь, ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш на заседании Совбеза ООН призвал главу российского МИДа Сергея Лаврова продлить зерновую инициативу, в том числе для обеспечения экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Гуттериш даже написал письмо на имя Владимира Путина с просьбой не останавливать вывоз зерна из Украины.
Лавров в ответ заявил, что Россия не видит желания Запада выполнять условия зерновой сделки, особенно в части российских условий, но обращение генерального секретаря ООН все же изучит "самым внимательным образом". Ранее в Москве предупредили, что без принятия условий России продления сделки не будет. А требования у Москвы жесткие и касаются отмены санкций в отношении российских компаний и банков, имеющих отношение к производству и транспортировке продовольствия и удобрений.