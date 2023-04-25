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Генсек ООН призвал главу МИД России Сергея Лаврова продлить «зерновую сделку»

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Генсек ООН призвал главу МИД России Сергея Лаврова продлить «зерновую сделку»

Россия может приостановить действие "зерновой сделки" из-за террористической угрозы со стороны Украины. Это следует из распространенного заявления российского Минобороны. Однако такое решение не устраивает ООН, генсек организации Антониу Гутерриш уже направил письмо российскую президенту Владимиру Путину с просьбой продлить действие черноморской инициативы.


Последняя атака на Севастополь, проведенная Украиной с помощью морских беспилотников, поставила под угрозу очередное продление зерновой сделки, в рамках которой производится вывоз сельхозпродукции из украинских портов. В российском Минобороны прямо обвинили Киев в террористической атаке базы Черноморского флота и нарушении гарантий, данных в октябре прошлого года. Россия уже приостанавливала сделку после украинских атак на российские корабли, но в Киеве дали письменное обязательство под гарантии Турции о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России. И вот это обязательство снова нарушено, атака была произведена из порта Одессы.

Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление "зерновой сделки" после 18 мая текущего года

- говорится в заявлении российского Минобороны.

Такая перспектива не устраивает, в первую очередь, ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш на заседании Совбеза ООН призвал главу российского МИДа Сергея Лаврова продлить зерновую инициативу, в том числе для обеспечения экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Гуттериш даже написал письмо на имя Владимира Путина с просьбой не останавливать вывоз зерна из Украины.

Лавров в ответ заявил, что Россия не видит желания Запада выполнять условия зерновой сделки, особенно в части российских условий, но обращение генерального секретаря ООН все же изучит "самым внимательным образом". Ранее в Москве предупредили, что без принятия условий России продления сделки не будет. А требования у Москвы жесткие и касаются отмены санкций в отношении российских компаний и банков, имеющих отношение к производству и транспортировке продовольствия и удобрений.
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32 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:32
    +4
    Вот пусть этот Гуттериш попросит для начала у "коллективного запада"Может и дадут ему что нибудьА нам совершенно несподручно в это вляпываться
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:46
      +5
      Странно все это, уже все тут отмечали кто-то кладет свои жизни в СВО, а кто-то кладет деньги в свой карман am Слово то придумали "сделка", по мне так сделка бывает только с совестью.
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 11:08
        -1
        Цитата: Silver99
        по мне так сделка бывает только с совестью.

        Ну и со следствием наверно ! wink Кот Леопольд хочет угодить всем . Наверно ему нравится когда его обманывают wassat
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:50
      +4
      dmi.pris 1 hi, к сожалению уже сподручно, к концу уже второй срок продления(если не ошибаюсь) а Запад разблокировал наше зерно и удобрения? Киев продолжает использовать коридор для диверс операций. Так что получается что Москву все устраивает, почему-то.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:11
        -1
        . Гутерриш на заседании Совбеза ООН призвал главу российского МИДа Сергея Лаврова продлить зерновую инициативу, в том числе для обеспечения экспорта российской сельхозпродукции и удобрений

        Написано "в том числе". Следовательно наша сельхозпродукция поставляется пока сохраняется "зерновая сделка". Как на самом деле незнаю. Но своё зерно куда-то девать надо
      2. хрыч
        хрыч Сегодня, 10:42
        0
        Это называется политика сопливой дипломатии. Лавров ее олицетворение. Он на фоне Козырева выглядит достойно, а фактически никчемный. Не МО, а именно МИД должно трясти ядерной дубиной, подкупать, угрожать, шантажировать, а этот респектабельный джентльмен спокойным тоном сетует, мол, а вы вот Косово признали, а вы вот Югославию, Ливию и Ирак порушили ... Жалкое зрелище. Также мямлит Небензя и Маша, добавляя истерические нотки. Мол, а вот вы, а вот вы ... Политика упреков на словах и почти никаких дел. Именно это министерство приводит к отодвиганию "красных линий". По зерновой сделке, хотя бы сказали открыто своему народу, что это реверанс туркам и что через Украину продолжается газовый транзит, а заблокированные наши удобрения в прибалтике, второстепенные издержки. Нет, свои могут сидеть и негодовать без объяснений. Так и скажите, что турок подкупают, а транзит подорожавшего газа приносит нам прибыль. Нет, надо опять сетовать и упрекать. Не понимают, что это позиция унижения и по очкам Лаврова стекают харчки.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:04
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Вот пусть этот Гуттериш попросит для начала у "коллективного запада"

      Весьма пренеприятнейшая личность - Гутерриши.
    4. Умник
      Умник Сегодня, 10:22
      -1
      Не понимаю что значит призвал?! Есть договоренность вы делаете это и получаете вот это)
  2. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 09:32
    +4
    Терпилы....Им все обещают , как год, а все никак-обманщики партнеры кидают.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 10:17
      0
      Это не нас, аидают. Это МЫ позволяем себя,кидать. Но....я бы,продлил эту зерновую сделку,но только если зерно реализовывалось в Польше,Румынии, Чехии. Пусть фермеры сожгут порты и устроят ,,зерновой майдан". А мы- в сторонке постоим.)
    2. Умник
      Умник Сегодня, 10:30
      0
      Царь же сказал что нас 8 лет за нос водили с минскими
  3. Tzar
    Tzar Сегодня, 09:36
    +8
    Это уже выглядит как издевательство. Пора посылать подальше этого пустозвона и откалибровать одесский порт как следует.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:59
      +3
      Так там Украина не только зерном торгует , но и металлом и неоном для производства полупроводников , а мы все про добрую волю толкуем am
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 09:36
    +6
    Пора уже этот балаган заканчивать. Тем более, что зерно с Украины и так никому в Европе не нужно...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:01
      +2
      Цитата: Федор Рашкин
      Пора уже этот балаган заканчивать. Тем более, что зерно с Украины и так никому в Европе не нужно...

      Балаган прекращать нужно. Но зерно Европе нужно, так как большая часть этого зерна, это зерно запада, выращенное на Украине, но фирмами запада и на их же деньги, да и Украина должна чем то рассчитывается по процентам за кредиты. Вот и Гутерриш пор указанию хозяина и рвет рубаху на американский флаг.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:38
    +6
    Никаких компромиссов с врагом нет и быть не может.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:40
    +5
    Гутерриш на заседании Совбеза ООН призвал главу российского МИДа Сергея Лаврова продлить зерновую инициативу, в том числе для обеспечения экспорта российской сельхозпродукции и удобрений
    Экспорт российской с\х продукции по договоренностям этой сделки остался практически на нуле. Но зато Киев использует эти коридоры для нанесения ударов по Севастополю с помощью английских надводных беспилотников. Так на кого работает г-н Гутерриш? Явно не на принципы ООН, а откровенно на англосаксов. Еще нужно будет в будущем разобраться кто ему платит больше - американцы или англичане. А вероятнее всего берет и от тех, и от других.
  7. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 09:44
    +7
    Помнится, во время предыдущей зерновой сделки так же наносились удары по Севастополю, тогда, грозно сдвинув брови делались страшные заявления что ВСЕ!. И в итоге договорились на новый срок.
  8. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 09:48
    +5
    Минобороны России сообщает, что Вчерашняя ночная атака морских беспилотников на Севастополь была осуществлена под прикрытием инфраструктуры зерновой сделки. am

    Запуск беспилотников из порта Одессы, маршрут - по гуманитарному коридору.
    Теперь Россия вероятно отзовет своё письмо о гарантиях безопасности для коммерческих судов.
    Похоже Зерновая сделка - все! каюк! negative
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:16
      0
      Если экспорт нашей сельхозпродукции будет выведен из под санкций сделка будет продлена. Гарантии они дают что в военных целях корридор не будет использован, но толку их гарантиям - грош цена. Тем не менее сельхозпроизводителям продукцию надо как-то сбывать request
  9. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:54
    +2
    очередные двойные толкования. теперь со стороны унылой португезной шлюшары, которая за пачку мальборо на все готова. сам плакался что нетути дескать у его силушек шоб таки матрасный гегемонистан заставить за базар отвечать. политический трансгендер
  10. old64
    old64 Сегодня, 09:55
    +1
    Продлят в очередной раз, выразят глубокую озабоченность, покивают на красные линии.
  11. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:59
    +1
    Хм...
    А т.н. "требования" по этой сделке у Москвы настолько жосткие (не ошибка, а сарказм), что у уважаемого г-на Лаврова уже всё кресло в синяках.
  12. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 10:00
    +3
    Ну сколько можно, плясать на граблях.
    Давно понятно, что запад свою часть сделки выполнять не будет.
    Они просто смеются над нами.
    Мол с лохами так и нужно.
    Блокировать к лешему все украинские порты и досматривать всё их лоханки.
    Эти tvари только силу понимают, а у нас только один треп и уговоры.
    Гуттереш никто и звать его никак. Пустое место.
    Марионетка США, обещания которого, пустой звук.
  13. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:02
    +4
    По простому это звучит так - генсек ООН призвал РФ и дальше быть "лохом" в данной "сделке".
  14. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:10
    +1
    Вот учёные высказываются что погода в этом году может быть неурожайная из-за выбросов вулканов. Низкие температуры не дадут вызреть урожаю. Может не стоит разбрасываться зерном, тем более задарма. Пусть полежит до осени, а там глядишь и цены вырастут и очередь за зерном образуется.
    А нет так своей скотинке скормим. soldier
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:12
    +1
    ООН вместе с гкнсеком, превратились в пустое место. Гутериш вообще-" свадебный генерал". Человек, для мебели.
  16. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:15
    +1
    Вот же наглецы ! Мы вам все перекроем- санкции, а вы нам все подавайте! Тут играем, а тут не играем. Хитро- мудрые! Я считаю- умерла так умерла.
  17. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 10:23
    0
    И вот это обязательство снова нарушено, атака была произведена из порта Одессы.

    Бл...ин, опять обманули. Надо просто плюнуть на все условия, договоренности и сказать, что нам пофиг все что делает запад и режим зеленского, но от "зерновой сделки" мы не откажемся никогда. Помому что на кону, ой даже страшно представить чьи интересы на кону.
  18. duschman80-81
    duschman80-81 Сегодня, 10:26
    0
    Думаю , что будет как и раньше , повозмущаемся , погрозим , попугаем , а в итоге сделку продлим. Это бизнес . Кому война , а кому - мать родна.
  19. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:55
    0
    Генсек ООН призвал главу МИД России Сергея Лаврова продлить «зерновую сделку»
    . Напоминать о том, что сделка, это опять обман/развод со стороны запада... опять и снова.
    Кстати, а Африку уже накормили???
  20. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:05
    -1
    Как не пойти на встречу, когда такой уважаемый чел. просит. Нас так много обманывали, что разом больше разом меньше роли не играет.