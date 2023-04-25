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Увольнение телеведущего Такера Карлсона привело к падению капитализации американского канала Fox News почти на 0,7 млрд долларов

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Увольнение телеведущего Такера Карлсона привело к падению капитализации американского канала Fox News почти на 0,7 млрд долларов

Экс-президент США Дональд Трамп выразил глубочайшее сожаление в связи с тем, что американский телеведущий Такера Карлсона покинул Fox News. Об этом бывший хозяин Белого Дома рассказал в интервью американскому изданию Newsmax.


Вот как политик охарактеризовал произошедшее:

Честно говоря, я был очень потрясён услышанным, поскольку знаю его как человека хорошего и талантливого. К тому же, он пользовался высоким доверием среди своих телезрителей. Для меня он по-прежнему остаётся потрясающей личностью, ведь мне особенно запомнился его последний год работы на телеканале

Отметим, что ранее в медиапространство просочилась информация о том, что американский ведущий Такер Карлсон, неоднократно обрушивающийся с критикой в адрес действующего президента Джо Байдена, покинул Fox News. Для американского консервативного политического обозревателя 21 апреля был днём его последнего выхода в эфир. Причины же его увольнения с американского телеканала до сих пор неизвестны. Тем не менее, произошло это спустя несколько дней после того как телеканалу удалось урегулировать спор с компанией Dominion Voting Systems, подавшей иск на Fox News в связи с распространением им фейков о президентских выборах 2020 года. В итоге канал обязали выплатить штраф в размере более 700 млн долларов (около 64,1 млрд рублей).

Напомним, что журналист работал на Fox News с 2009 года, начав свою карьеру на канале в качестве корреспондента. В период с 2012 по 2016 год он был соведущим шоу выходного дня «Fox & Friends Weekend».

Кстати говоря, по информации, имеющейся в распоряжении агентства Bloomberg, на фоне новости об увольнении Карлсона, акции телеканала упали в моменте на 5,4 процента, что привело к проседанию капитализации почти на 0,7 млрд долларов (на 690 млн $).

Программа Такера Карлсона на Fox была одним из самых рейтинговых проектов канала за всю его историю. В США в связи с этим противники Байдена полагают, что увольнение телеведущего - сведение политических счётов и подготовка демократов к тотальной зачистке медиапространства перед грядущими выборами.

Такеру Карлсону, между тем, работу предложила Russia Today.
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22 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:37
    +2
    Честно говоря Фокс Ньюс сами подставились.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:46
      +4
      Карлсон,конечно журналюга -колоритный и профессиональный.И задает неудобные вопросы для хозяина овального кабинета.Но надо учитывать,что это америкос до мозга костей и никогда не играл на стороне России.
      1. Pavel73
        Pavel73 Сегодня, 10:53
        +7
        Он и не должен играть на стороне России. Американец естественным образом будет всегда играть на стороне США, и так и должно быть. Другое дело, что в этой игре должен преобладать здравый смысл. А не иррациональное желание любой ценой поднаcрать русским.
      2. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:56
        +1
        Достаточно того, что он наиболее честно и объективно освещал мировые события из всех западных журналюг, как говорится вода камень точит, глядишь и не все мозги повернут на бекрень в США. Приветствую его приглашение на российские СМИ.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 11:08
          0
          Его за правду и уволили. Вначале всех телеведущих прикормленных на него натравили. В общем американская "демократия"
      3. Бородач
        Бородач Сегодня, 10:57
        +1
        Свобода слова по-американски: заткнуть рот всем несогласным. Вот такая демократия, как при СССР.
        Впору уже говорить о демократической диктатуре в США или диктатуре демократической партии, в которой кроме названия ничего демократического нет.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 10:37
    +4
    Экс-президент США Дональд Трамп выразил глубочайшее сожаление в связи с тем, что американский телеведущий Такера Карлсона покинул Fox News.
    Пожалеем Трампушку!
    Но Такер Карлсон реально был одним из немногих, кто мог позволить себе критику подхода США к нашей посконной СВО.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:47
      +2
      Цитата: Victor_B
      Но Такер Карлсон реально был одним из немногих, кто мог позволить себе критику подхода США к нашей посконной СВО.

      За это Чумадед со своей камарильей и убрали Карлсона. Скоро всех, не согласных с демократами, перед выборами уберут. И весь мир с "облегчением" вздохнет, когда Чумадед пойдет на второй срок - в Америке все возможно, даже и невозможное.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:39
    +5
    Для американского консервативного политического обозревателя 21 апреля был днём его последнего выхода в эфир.
    Карлсона уже пригласили на российское ТВ. Такое предложение сделал в прямом эфире В.Соловьев.
    И да, этот наверное единственный обозреватель, который жег в мерикатосии конкретно. Вот и до него добралась демократия)), и свобода слова)) "по-американски". Поговаривают, что он просил некоторых знАковых людей, устроить ему репортаж с В. Путиным. Телефон его конечно же прослушивали. И это стало последней каплей у нынешней администрации самоходки.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:52
      -1
      Карлсона уже пригласили на российское ТВ.
      Где жить будет, на крыше? Готовим варенье... laughing laughing
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:42
    +2
    Конечно же никакой "пророссийской позиции" у него не было. Однако что есть то есть - поджигал он одному из лагерей содомитов эпично)))
    Короче, цирк потерял клоуна из лучших( Вслед за этой, как ее мать? Рыжей? Вместо которой сейчас Домовенок Кузя секретуткой? А, Псаки.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:42
    +2
    Такеру Карлсону, между тем, работу предложила Russia Today

    Такое приобретение не помешает Такеру Карлсону, между тем, работу предложила Russia Today, рейтинг у Карлсона высокий.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:46
    +3
    привело к падению капитализации американского канала Fox News почти на 0,7 млрд
    Вот оказывается на ком действительно держалась т.н. американская "свобода слова". Респект Такеру Карлсону. Сша продолжают рыть под себя яму.
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:48
    +3
    Вообще не понимаю, как он так долго смог там продержаться. Там и за меньшую критику властей сразу к ногтю прижимают. Жалко конечно, что не увидим его больше. Надеюсь, что это временно, кто нить его к себе пригласит.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:50
    +2
    Такеру Карлсону, между тем, работу предложила Russia Today/
    . У них охват аудитории совсем не тот... "маловата кольчужка" , короче.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 10:55
      +1
      Цитата: rocket757
      У них охват аудитории совсем не тот... "маловата кольчужка" , короче.

      Ну не знаю, не знаю... И на Латинскую Америку вещают, и на СНГ, и на Азию, и на китайском языке YouTube-версии, да и по Европе не везде "вытравлен" "демократией"
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:04
        0
        Понятно, что такое явление, как Такер Карлсон, на одном их ведущих каналов полосатии, заметно/значимо уже в международном масштабе.
        Сомневаюсь, что это будет так же, если он перейдёт на наш канал...
        Впрочем, поживём увидим.
  9. Boris63
    Boris63 Сегодня, 10:53
    +2
    Глядя на некоторые интервью иностранных журналистов RT, я бы не сказал что они всё пророссийские. Чаще всего освещают неудобные темы в своих странах и всё. Т.ч. Такер вполне может принять предложение, совсем не ущемляя своих проамериканских убеждений!
  10. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 10:54
    +2
    Кирдык последней видимости "свободы слова" в США.
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:00
    +1
    Новость из серии "удивительно, что не сделали этого раньше", с его бронебойными выступлениями.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:06
    0
    Знатный троллинг - приглашение на Российский канал..... Зачет!
  13. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:06
    0
    Может стать независимым блогером, и утянуть на себя аудиторию Фокса.
    Слишком известен, чтобы пропасть, или чтобы с ним произошел "несчастный случай".
    Шоу маст гоу он.