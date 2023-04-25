Увольнение телеведущего Такера Карлсона привело к падению капитализации американского канала Fox News почти на 0,7 млрд долларов

Честно говоря, я был очень потрясён услышанным, поскольку знаю его как человека хорошего и талантливого. К тому же, он пользовался высоким доверием среди своих телезрителей. Для меня он по-прежнему остаётся потрясающей личностью, ведь мне особенно запомнился его последний год работы на телеканале

Экс-президент США Дональд Трамп выразил глубочайшее сожаление в связи с тем, что американский телеведущий Такера Карлсона покинул Fox News. Об этом бывший хозяин Белого Дома рассказал в интервью американскому изданию Newsmax.Вот как политик охарактеризовал произошедшее:Отметим, что ранее в медиапространство просочилась информация о том, что американский ведущий Такер Карлсон, неоднократно обрушивающийся с критикой в адрес действующего президента Джо Байдена, покинул Fox News. Для американского консервативного политического обозревателя 21 апреля был днём его последнего выхода в эфир. Причины же его увольнения с американского телеканала до сих пор неизвестны. Тем не менее, произошло это спустя несколько дней после того как телеканалу удалось урегулировать спор с компанией Dominion Voting Systems, подавшей иск на Fox News в связи с распространением им фейков о президентских выборах 2020 года. В итоге канал обязали выплатить штраф в размере более 700 млн долларов (около 64,1 млрд рублей).Напомним, что журналист работал на Fox News с 2009 года, начав свою карьеру на канале в качестве корреспондента. В период с 2012 по 2016 год он был соведущим шоу выходного дня «Fox & Friends Weekend».Кстати говоря, по информации, имеющейся в распоряжении агентства Bloomberg, на фоне новости об увольнении Карлсона, акции телеканала упали в моменте на 5,4 процента, что привело к проседанию капитализации почти на 0,7 млрд долларов (на 690 млн $).Программа Такера Карлсона на Fox была одним из самых рейтинговых проектов канала за всю его историю . В США в связи с этим противники Байдена полагают, что увольнение телеведущего - сведение политических счётов и подготовка демократов к тотальной зачистке медиапространства перед грядущими выборами.Такеру Карлсону, между тем, работу предложила Russia Today.