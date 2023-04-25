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Украинские военные проходят подготовку на западной бронетехнике AMX-10RC и Oshkosh M-ATV7

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Украинские военные проходят подготовку на западной бронетехнике AMX-10RC и Oshkosh M-ATV7

Военнослужащие морской пехоты ВСУ проходят обучение на французских колесных танках AMX-10RC и американских бронемашинах Оshkosh M-ATV класса MRAP, поставленных в качестве западной военной поддержки киевскому режиму.


В настоящее время боевики ВСУ проходят боевую подготовку на западных образцах бронетехники, отрабатывая тактику их применения в боевых условиях.



Переданные украинской армии французские колесные танки AMX-10RC благодаря колесной формуле 6×6 обладают относительно высокой мобильностью. Машина оснащена системой гидропневматической подвески со сменным дорожным просветом и уклоном. Эта бронетехника предназначена для разведывательных задач, а также для осуществления огневой поддержки пехоты на поле боя.



В марте текущего года появились первые сообщения о поставках украинской армии американских бронемашин Oshkosh M-ATV класса MRAP. Ранее официальных сообщений от властей США о возможной передаче Украине бронетехники этого типа не было.

Oshkosh M-ATV представляет собой бронированный автомобиль с колесной формулой 4×4 класса MRAP. Этот бронеавтомобиль состоит на вооружении армии США и ряда других стран. Экипаж машины обычно - пять человек. Один из них – оператор оружия, которое может размещаться на крыше бронемашины. Это может быть пулеметная поворотная турель, на которой можно устанавливать пулемет 7,62 мм, гранатомет 40 мм или крупнокалиберный пулемет 12,7 мм Browning M2. Машина имеет V-образную форму днища, а в ее салоне установлены специальные сиденья, конструкция которых обеспечивает амортизацию, защищающую экипаж от взрывной волны. Бронемашина развивает скорость до 105 км/ч на шоссе.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:23
    +2
    Ошкоши,конечно имеют неплохую защиту от мин,но гранатомет,есть гранатомет.
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 10:29
    +1
    А зачем этих баранов обучать? Чего оне там руля с рычагами не видали? Если уж леоперды за 3 недели "освоили", на фы 16 грозятся за 3 месяца переобучиться, в виду особой продвинутости гарных парубков с неньки. А тут какие то грузовики. Тем более иномарки, это не Таврия, сел да поехал.)))))
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:37
    +2
    Бен Ходжес, Марк Милли хором заявляют о том, что Россия слабеет, ВС РФ деморализованы, осталось чуть поднажать и и этой стране капец. И это говорят американские генералы, которые заканчивали Вест-Пойнт и др. академии и которые просто обязаны знать реальное положение вещей. Когда на таком уровне идет такая циничная пропаганда это значит, что у ВСУ дела обстоят очень плохо. И сколько бы не подготовили для ВСУ "специалистов" западники все это в итоге уйдет козе под хвост.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 10:42
    0
    Перечисление марок зарубежной техники преподносится как некая "элитность" подготовки.
    На самом деле это не повышенное, а именно пониженное качество - когда техника у Украины есть сбор самых разных типов, из которых ни один тип не является основным.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:04
    0
    Понятно что у нашего плюшевого руководителя нет даже мысли ударить по метам скопления в партнерских странах.