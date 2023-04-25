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Россия не исключает прекращения действия одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности

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Россия не исключает прекращения действия одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности

Россия не исключает прекращение действия одностороннего моратория на размещение наземных установок ракет средней и меньшей дальности из-за действий Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Владимир Ермаков.


Соединенные Штаты реализуют сразу несколько военных программ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые могут угрожать безопасности России. Такие же действия американцы предпринимают и в Европе. В настоящее время Россия придерживается одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, но не исключает, что приостановит его действие и начнет развертывание собственных наземных установок.

По словам Ермакова, вопрос этот достаточно серьезный и реакция России будет зависеть от действий американцев и характеристик ракетных систем, развертываемых, например в Японии. Будут учитываться не только их скоростные характеристики, но и дальность поражения. В случае появления угрозы, будут приняты ответные меры.

(...) уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают наш мораторий все более хрупким - применительно как к АТР, так и к Европе

- приводит ТАСС слова российского дипломата.

Напомним, что США в начале 2019 года вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), обвинив в его якобы нарушении Россию. В марте того же года российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией положений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В сентябре российский лидер предложил нескольким странам ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, но поддержки не получил. Россия ввела односторонний мораторий, пообещав не размещать собственные ракеты, если США также будут придерживаться этих условий. В Вашингтоне призыв проигнорировали и начали реализацию сразу нескольких программ в АТР.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:29
    +3
    Времена нынче такие,что без этих ракет и не обеспечишь оборону страны
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 10:38
      +2
      Тяжело в деревне без Нагана...
      ........................................................
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:41
      +1
      Это все хорошо, но ракеты средней дальности надо размещать на американском континенте Куба, Венесуэла..... и Мексика (а почему бы и нет) возможно это и не будет играть решающего значения в перевесе, но напрягать США будут.
  2. zloybond
    zloybond Сегодня, 10:31
    +5
    В случае появления угрозы, будут приняты ответные меры.

    - собственно угроза уже есть. Угрозы в сторону России озвучиваются и исполняются ежедневно.
    России прямо заявлено о желании нас развалить и уничтожить. Так что мы опять мямлим. Вносить на рассмотрение и отменять одностороннее молчание в углу.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:35
    +4
    Россия не исключает прекращение действия одностороннего моратория на размещение наземных установок ракет средней и меньшей дальности из-за действий Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
    Полагаю, незачем ждать чего то позитивного от мерикатосов. Выходить надо, и точка!
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:36
    0
    Симметричный ответ на развертывание США РСМД (прежде всего) в Европе не дает паритета угроз и США вполне устраивает. В прошлый раз угроза была купирована только в результате Карибского кризиса.
  5. Petio
    Petio Сегодня, 10:40
    +2
    Хотят легализиривать изпользивание 9М729 в СВО. Доселе работали ракетами 9М728 с дальнистью до 500 км.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:41
    +3
    "Россия не исключает прекращение действия одностороннего моратория"
    "Россия может приостановить действие "зерновой сделки"..."
    Как-то... неубедительно... во время войны.
    Для кого эти неуклюжие попытки постоянно "держать дверь открытой"?

    Ах! Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся... (с)
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:52
    0
    Россия не исключает прекращения действия одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности
    . Даёшь ПИОНЕРЫ или что то подобное и побольше, столько, сколько необходимо в данной ситуации.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:53
    +1
    Цитата: Silver99
    Это все хорошо, но ракеты средней дальности надо размещать на американском континенте
    А, что сегодняшняя Европа сошедшая с ума не представляет угрозы нашей стране при американском обещании помощи?
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:56
    +1
    Надо действовать на упреждение, а не ждать, когда янки развернут свои.
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:59
    +2
    В настоящее время Россия придерживается одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.

    Ну сколько можно бегать по граблям с "миссией доброй воли".