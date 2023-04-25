Россия не исключает прекращения действия одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности

(...) уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают наш мораторий все более хрупким - применительно как к АТР, так и к Европе

Россия не исключает прекращение действия одностороннего моратория на размещение наземных установок ракет средней и меньшей дальности из-за действий Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Владимир Ермаков.Соединенные Штаты реализуют сразу несколько военных программ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые могут угрожать безопасности России. Такие же действия американцы предпринимают и в Европе. В настоящее время Россия придерживается одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, но не исключает, что приостановит его действие и начнет развертывание собственных наземных установок.По словам Ермакова, вопрос этот достаточно серьезный и реакция России будет зависеть от действий американцев и характеристик ракетных систем, развертываемых, например в Японии. Будут учитываться не только их скоростные характеристики, но и дальность поражения. В случае появления угрозы, будут приняты ответные меры.- приводит ТАСС слова российского дипломата.Напомним, что США в начале 2019 года вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), обвинив в его якобы нарушении Россию. В марте того же года российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией положений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В сентябре российский лидер предложил нескольким странам ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, но поддержки не получил. Россия ввела односторонний мораторий, пообещав не размещать собственные ракеты, если США также будут придерживаться этих условий. В Вашингтоне призыв проигнорировали и начали реализацию сразу нескольких программ в АТР.