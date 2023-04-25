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Yonhap утверждает, что лидеры США и Республики Корея на предстоящем саммите не будут обсуждать возможность поставок южнокорейского оружия Украине

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Yonhap утверждает, что лидеры США и Республики Корея на предстоящем саммите не будут обсуждать возможность поставок южнокорейского оружия Украине

Вызвавшая немалый резонанс тема о возможности поставок Сеулом своего вооружения Киеву, не будет обсуждаться на завтрашнем саммите США и Республики Корея, пишет агентство Yonhap со ссылкой на источники в администрации южнокорейского президента.


Напомним, что буквально на прошлой неделе Юн Сок Ёль допустил возможность передачи летального вооружения Украине. При этом южнокорейский лидер уточнил, что подобная помощь будет оказана лишь в том случае, если произойдет «грубое нарушение законов войны» или возникнет серьезная угроза для мирного населения.

В свою очередь, комментируя заявление лидера Южной Кореи, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вероятные поставки вооружения Киеву откровенно враждебным по отношению к России шагом. В то же время, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и вовсе предложил южнокорейскому президенту задуматься о том, что будет, если у КНДР появится новейшее российское вооружение.

Очевидно, что подобные заявления в Сеуле делают под давлением со стороны своего главного союзника - Вашингтона. Поэтому, не исключено, что тема поставок оружия все же будет обсуждаться на переговорах Джо Байдена и Юн Сок Ёля.

Более того, ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что обсуждение украинского конфликта станет одной из важнейших тем на предстоящей встрече президентов США и Южной Кореи, не уточнив, будет ли поднят вопрос поставок вооружения Киеву.
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