Марочко: украинская армия готова наступать на Краснолиманском направлении

Украинская армия готова наступать на Краснолиманском направлении. Командование ВСУ уже сконцентрировало здесь на небольших участках фронта значительные силы и средства.
Об этом заявил журналистам агентства РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке и военный эксперт Андрей Марочко.
Проанализировав сосредоточения ВФУ, их численности, наличия разнообразного вооружения и военной техники, можно сделать вывод, что сейчас у противника есть все необходимое для проведения контрнаступления на небольших участках местности
- утверждает отставной офицер.
Он считает, что ВСУ пока не приступили к активным действиям, так как им препятствуют мощные удары российской артиллерии и авиации. В таких условиях они не решаются начинать контрнаступление.
Несмотря на это, противник продолжает прощупывать нашу оборону, используя для этого диверсионно-разведывательные группы.
За истекшие сутки на этом направлении выявлены признаки работы порядка пяти ДРГ
- сообщил Марочко.
Одну из них, утверждает офицер в отставке, действовавшую в районе Стельмаховки, удалось своевременно обнаружить и открыть по ней огонь.
Ранее экс-министр госбезопасности Донецкой Республики Андрей Пинчук дал свой прогноз относительно того, способна ли украинская армия осуществить успешные контрнаступательные действия. Согласно его оценке, у ВСУ есть возможности создать для Вооруженных сил РФ серьезные проблемы.