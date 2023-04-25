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Марочко: украинская армия готова наступать на Краснолиманском направлении

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Марочко: украинская армия готова наступать на Краснолиманском направлении

Украинская армия готова наступать на Краснолиманском направлении. Командование ВСУ уже сконцентрировало здесь на небольших участках фронта значительные силы и средства.

Об этом заявил журналистам агентства РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке и военный эксперт Андрей Марочко.

Проанализировав сосредоточения ВФУ, их численности, наличия разнообразного вооружения и военной техники, можно сделать вывод, что сейчас у противника есть все необходимое для проведения контрнаступления на небольших участках местности

- утверждает отставной офицер.

Он считает, что ВСУ пока не приступили к активным действиям, так как им препятствуют мощные удары российской артиллерии и авиации. В таких условиях они не решаются начинать контрнаступление.

Несмотря на это, противник продолжает прощупывать нашу оборону, используя для этого диверсионно-разведывательные группы.

За истекшие сутки на этом направлении выявлены признаки работы порядка пяти ДРГ

- сообщил Марочко.

Одну из них, утверждает офицер в отставке, действовавшую в районе Стельмаховки, удалось своевременно обнаружить и открыть по ней огонь.

Ранее экс-министр госбезопасности Донецкой Республики Андрей Пинчук дал свой прогноз относительно того, способна ли украинская армия осуществить успешные контрнаступательные действия. Согласно его оценке, у ВСУ есть возможности создать для Вооруженных сил РФ серьезные проблемы.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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6 комментариев
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  1. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:01
    +1
    . Андрей Марочко.

    Проанализировав сосредоточения ВФУ

    Это цитата дословно? Или автор отредактировал lol
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:12
      0
      Цитата: igorbrsv
      . Андрей Марочко.

      Проанализировав сосредоточения ВФУ

      Это цитата дословно? Или автор отредактировал lol

      Сейчас, в первую очередь, Марочко является бдогером.
      Вот и исходите от целей и задач блогерства.
      Лучший конечно прогноз, это спрогнозировать все варианты winked
    2. Маз
      Маз Сегодня, 11:16
      0
      Тут господа паны из уровермахта и укрорейха видос выпустили по поводу скорого контрнаступа .... так шо врядли до 10 мая у них шось получится
  2. мазута
    мазута Сегодня, 11:01
    -1
    Нагнетают,нагнетают обстановку.Скоро увидим:либо 30 го,как "слили",либо на 9 мая.Мир замер в ожидании этого "величайшего наступа".Кеннеди тут говорил что соотношение по убитым 7-1 или 8-1 в пользу России,цифры видимо изменятся.
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:02
    0
    "Они поставляют, они готовятся, они делают подлости, .." После очередных новостей в страдательном залоге всегда хочется понять к чему готовы и что делам мы.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:12
      0
      Марочко,Рогов,Сальдо...Успокойтесь,вы больше не информируете ,а вносите неразбериху.Военные,надеюсь-готовы встретить всук во всеоружии.