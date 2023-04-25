Пресса США: На Западе сомневаются, что украинское контрнаступление способно прорвать оборону российской армии

Западные военные эксперты сомневаются, что украинской армии удастся прорвать глубоко эшелонированную оборону, выстроенную российскими войсками. Единственная надежда ВСУ - это современная западная бронетехника, "превосходящая" российскую, но ее относительно мало.
Пока Зеленский и его советники стучат себя в грудь кулаком, обещая прорвать оборону российской армии и выйти к Крыму, на Западе все меньше верят в заявления киевского режима. Как пишет New York Times, в последнее время эксперты все больше склоняются к мысли, что ВСУ вряд ли смогут разгромить российские войска и заставить их отступить хотя бы на границы 2022 года, не говоря уже о рубежах 1991-го.
Американцы говорят, что украинская армия сумела мобилизовать какое-то количество военнослужащих, создав новые бригады, получила новые вооружения и боеприпасы от Запада, но продолжает сталкиваться со многими проблемами. В частности, США до сих пор не могут понять упорство Зеленского по Бахмуту - городу, который не имеет никакого стратегического значения. А все заявления, звучащие из Киева, являются всего лишь попыткой оправдать слишком большие потери наиболее подготовленных подразделений ВСУ.
Единственное "светлое пятно", имеющееся у ВСУ - это наличие западной военной техники, включая танки, а также подразделений, прошедших обучение по стандартам НАТО. На Западе надеются, что именно эта техника, управляемая подготовленными экипажами, сможет разгромить русских, конечно же при помощи западной разведки. Но и это не гарантирует победу ВСУ.
Если США и союзники смогут выявить существенные слабые места в обороне России, Украина сможет использовать их за счет скорости и защиты танков и боевых машин Bradley
- пишет издание.
В то же время на Западе уверены, что даже прорыв ВСУ в рамках контрнаступления не заставит русских отступить, а приведет лишь к новой мобилизации и продолжению конфликта.