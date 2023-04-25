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Постпред Белоруссии: сегодня остро стоит вопрос о роли ООН

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Постпред Белоруссии: сегодня остро стоит вопрос о роли ООН

Постоянный представитель Белоруссии при Организации Объединённых Наций Валентин Рыбаков заявил о том, что на сегодняшний день весьма остро стоит вопрос дальнейшего многостороннего сотрудничества в рамках организации, равно как и роли самой ООН. Слова дипломата прозвучали на заседании Совета безопасности ООН.


Сегодня весьма остро стоит вопрос дальнейшего многостороннего сотрудничества, равно как и роль самой ООН. За всё время своего существования эта международная организация, несомненно, преуспела во многих областях. Однако этого явно недостаточно, поскольку сегодня миру необходима площадка, которая бы не только отвечала интересам всех государств, но и относилась бы с уважением к принципам их суверенного равенства, пресекала бы любые попытки вмешательства в их внутренние дела, а также уделяло бы повышенное внимание вопросам их безопасности и развития

– отметил Рыбаков.

В то же время, белорусский дипломат посетовал на то, что цели, заложенные в Уставе ООН, далеко не всегда реализуются в полной мере. По его словам, это вызвано, главным образом, стремлениями отдельных стран пренебречь основными целями и принципами, закреплёнными в вышеупомянутом международном договоре или же и вовсе попытками заменить, основываясь на своих так называемых пресловутых «правилах», в соответствии с которыми они действуют исключительно в своих корыстных интересах.

Среди других причин Рыбаков назвал избирательный подход к выполнению норм международного права. Таким образом, отказ от выполнения подобных обязательств, в рамках международных соглашений и договоров, членами которых они являются, в подобных ситуациях просто недопустим.

Также, подчеркнул белорусский постпред, многие государства решительно противятся формированию многополярности.

Валентин Рыбаков:

Мы не сможем достигнуть многосторонности до тех пор, пока не научимся находить компромиссы в вопросах, представляющих взаимный интерес

Также, в ходе заседания дипломат коснулся и темы возврата Минска к выстраиванию нормальных отношений с другими странами в различных сферах, добавив, что не Беларусь была инициатором ограничения сотрудничества с США и ЕС.

Именно западные страны развязали против нас торговую, финансовую и политическую войну путём наложения на нас санкций. В итоге последствия данных рестрикций ощущают на себе, прежде всего, граждане. Так что, Республика Беларусь по-прежнему открыта к возвращению к нормальным отношениям со всеми заинтересованными странами, но, разумеется, не в ущерб своим национальным интересам и ценностям

– резюмировал Валентин Рыбаков.
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Использованы фотографии:
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6 комментариев
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  1. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 16:43
    0
    Уже есть прогнозы, что ООН протянет еще года 2. Если мир разбивается на валютные зоны, то от ООН остается пустая говорильня.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:52
    +1
    Остро встал вопрос о роли ООН?Да,вопрос о "никакой роли"ООН
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:05
    0
    ООН стала формальной площадкой, не более.
    Нужная искра, чтобы организация переродилась , а пока это невозможно - устава нет.
    1. -ш-
      -ш- Сегодня, 17:49
      0
      даже когда она родилась не прошло и пару лет как её использовала сша чтоб навести смуту в корее, которая длиться до сих пор
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:17
    +1
    ООН это карманная организация США. Абсолютно бесполезная для остального мира. Нужен другой формат или совершенно другая организация.
  5. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 17:24
    0
    Я вот хоть и сам из РБ, но когда говорит рябков, это похоже на какую-то отговорку. Вот знаете, когда сказать нечего, а сказать что-то надо. Очень мало от него слышал каких-то толково-мудрых речей