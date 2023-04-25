Третий за два дня беспилотник неизвестной принадлежности обнаружен в районе подмосковного Ногинска

Беспилотник неизвестной принадлежности обнаружен в районе Ногинска Московской области. Это уже третий дрон за два дня. Обнаружение беспилотника подтвердили в экстренных службах района.
Очередной беспилотник обнаружен в районе СНТ "Заря" (садовое товарищество) в Богородском районе Подмосковья, там же, где был и первый беспилотный летательный аппарат, найденный накануне. Подробности обнаружения дрона не приводятся, лишь подтверждается, что это уже третий беспилотник, найденный в этом районе за два дня. Уточняется, что во время падения дрон получил незначительные механические повреждения, какого-либо вооружения или взрывчатки он не нес.
Накануне в районе все того же СНТ "Заря" местная жительница обнаружила беспилотник весом под 100 кг с американским двигателем. По одной информации, дрон нес около 17 кг взрывчатки, по другой - никаких взрывчатых веществ на нем не было. Аппарат, предположительно, похож на украинский UJ-22 Airborn. В правоохранительных органах подтвердили, что никаких взрывоопасных предметов у беспилотника не было.
Вечером того же дня был обнаружен второй беспилотник, также без вооружения. Оборудованный камерой квадрокоптер упал на пересечении двух дорог рядом с дачами СНТ "Таганский Восточный" в поселке имени Воровского Богородского городского округа. Аппарат был изъят полицейскими, которые устанавливают место запуска беспилотников и их принадлежность.
Еще один случай с обнаружением беспилотника произошел в СНТ "Родничок" в деревне Дальней Павлово-Посадского городского округа. По словам местных жителей, дрон самолетного типа с размахом крыльев под два метра и оборудованный двумя парашютами, опустился на участок рядом с нежилым домом.