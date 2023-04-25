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Третий за два дня беспилотник неизвестной принадлежности обнаружен в районе подмосковного Ногинска

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Третий за два дня беспилотник неизвестной принадлежности обнаружен в районе подмосковного Ногинска

Беспилотник неизвестной принадлежности обнаружен в районе Ногинска Московской области. Это уже третий дрон за два дня. Обнаружение беспилотника подтвердили в экстренных службах района.


Очередной беспилотник обнаружен в районе СНТ "Заря" (садовое товарищество) в Богородском районе Подмосковья, там же, где был и первый беспилотный летательный аппарат, найденный накануне. Подробности обнаружения дрона не приводятся, лишь подтверждается, что это уже третий беспилотник, найденный в этом районе за два дня. Уточняется, что во время падения дрон получил незначительные механические повреждения, какого-либо вооружения или взрывчатки он не нес.

Накануне в районе все того же СНТ "Заря" местная жительница обнаружила беспилотник весом под 100 кг с американским двигателем. По одной информации, дрон нес около 17 кг взрывчатки, по другой - никаких взрывчатых веществ на нем не было. Аппарат, предположительно, похож на украинский UJ-22 Airborn. В правоохранительных органах подтвердили, что никаких взрывоопасных предметов у беспилотника не было.

Вечером того же дня был обнаружен второй беспилотник, также без вооружения. Оборудованный камерой квадрокоптер упал на пересечении двух дорог рядом с дачами СНТ "Таганский Восточный" в поселке имени Воровского Богородского городского округа. Аппарат был изъят полицейскими, которые устанавливают место запуска беспилотников и их принадлежность.

Еще один случай с обнаружением беспилотника произошел в СНТ "Родничок" в деревне Дальней Павлово-Посадского городского округа. По словам местных жителей, дрон самолетного типа с размахом крыльев под два метра и оборудованный двумя парашютами, опустился на участок рядом с нежилым домом.
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27 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 11:43
    +9
    Тут вопросы к ФСБ - найти тех агентов, которые собирают эти беспилотнике в каком-нибудь гараже, и показать всей стране. А иначе от безнаказанности таких мастеров будут больше и больше.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:03
      +2
      Примерно полтора года назад на этом сайте рассказывали, как злое ФСБ авиамоделистам руки крутит. Все дружно сочувствовали...
    2. cpls22
      cpls22 Сегодня, 12:08
      +2
      Надо ведь ещё проследить - кто им комплектующие подвозит.
      И брать на месте запуска. Это же явно не энтузиасты работают, а специально заброшенные люди.
      В этом деле облавы и расправы - признак слабости спецслужбы.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:44
    +6
    Их явно запускают заробитчане неподалеку.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:53
      +1
      Может западные спецы, а может "друг" запада.
      Была в свое время статья, где как всегда бывшие разведчики высказывались о создании на территории России и Украины, Белоруссии спящих ячеек, складов вооружения и взрывчатых веществ, начиная с 2006 года. эти ячейки хоть объединены под одним командованием, но все работал поодиночке (у каждой страны свое). После 2014 года он начали действовать. И вот по словам одного высокопоставленного чина -"И сейчас над территориями России и Украины летают, не один и не два неизвестных БПЛА." Статья серьезная, и сейчас как раз подходящее время. Не верить статье трудно, много среди своих работают "на туда".
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:57
        +1
        Цитата: carpenter
        Была в свое время статья, где как всегда бывшие разведчики высказывались о создании на территории России и Украины, Белоруссии спящих ячеек

        Читал месяца полтора назад, если не ошибаюсь в /aftershock/. Серьёзный расклад.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 12:59
          +1
          Цитата: tihonmarine
          Читал месяца полтора назад, если не ошибаюсь в /aftershock/.

          Все верно, я правда её в закладки не поставил.
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 11:46
    +5
    Идёт подготовка ВСУ и СБУ к параду на Красной площади в Москве 9 мая.

    Видимо, хорошо работают системы РЭБ в Москве.
    1. Федор Рашкин
      Федор Рашкин Сегодня, 12:01
      +2
      Москву то по всей видимости защитить смогу. Россия это не только Москва. Тут сложнее вероятно.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:12
      +1
      Цитата: AlexKruglov1976
      Идёт подготовка ВСУ и СБУ к параду на Красной площади в Москве 9 мая.

      По прямой до Кремля 50 километров, на минутку.
      И, кстати, совсем не в сторону Киева, а, наоборот, в сторону Владимира.
      Случись чего - "партизаны, сопротивляющиеся режиму" запустили.

      А самое страшное, что может случиться - это даже не беспилотник со взрывчаткой во время Парада на Красной площади. А то, что после этого мы "выразим озабоченность" и нарисуем десяток новых "красных линий". Ну, в крайнем случае, разнесём пару-тройку электроподстанций.
      А Киев и Львов как стояли, так и будут стоять и три дня шаровары рвать от радости, что "по Москве жахнули".

      "Мыжнетакие"... am
  4. al3x
    al3x Сегодня, 11:49
    0
    В детстве мечтал о такой телерадиоуправляемой игрушке, но была только кордовая модель. А сейчас такого формата аппараты вне закона, если не имеешь разрешения на полеты. Интересно какое у него управление, как передаётся сигнал. Явно не радио. Интернет, как вариант, если полет несколько сотен км. Короче, что-то мутят в Подмосковье, кучно летать начали.
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:51
    0
    Чего их под Ногинск-то всех потянуло? what
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 11:55
      +3
      Цитата: Pharmacist
      Чего их под Ногинск-то всех потянуло? what

      Возможно, заробичанин в Ногинске обосновался, и деятельность развил...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:55
      +3
      Скорее наоборот..Где то неподалеку пытаются запускать
  6. bk316
    bk316 Сегодня, 11:56
    0
    Возникает 2 вопроса.
    Первый вопрос кто их сделал?
    Тут возможны 2 варианта.
    Хох лы в гараже.
    Какая-то наша контора , которая разрабатывает собственный БПЛА.
    Я даже не знаю что вероятнее.
    Кстати что из обнаружили сейчас и сразу 3 возможно связано с весной - подснежники.
    Второй вопрос почему упали?
    Тут для тех, кто был в Ногинске (хотя бы проезжал) все ясно.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 12:00
      +2
      Контора, если работает официально, должна получить сертификат или разрешение на полёты таких крупных БПЛА. С виду далеко не колхозная поделка, либо это был кит-комплект для сборки, либо где то налажено мелкое серийное производство.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:45
      +1
      Цитата: bk316
      Какая-то наша контора , которая разрабатывает собственный БПЛА.
      Я даже не знаю что вероятнее.

      За творчество "на коленке" в таких масштабах можно и схлопотать "от кого надо". Особенно, сегодня. Да и не 80-й год на дворе - я что-то про Дома пионеров и авиамодельные кружки при них давно не слышал.
      Если бы какая-то полугаражная контора официально экспериментировала для нужд МО, так и сообщений не было бы - мало ли кто у нас в "оборонке" чего экспериментирует.
      Остаётся третий вариант - "спящая ячейка". Если это так, то ФСБ сейчас вдоль и поперёк всё Подмосковье четыре раза перепахать должно.
      Предотвратить теракт - это раз. А второе - очередной повод ткнуть Запад носом в то террористическое дерьмо, которое они поддерживают.
  7. Alemax
    Alemax Сегодня, 11:56
    -2
    Накануне в районе все того же СНТ "Заря" местная жительница обнаружила беспилотник весом под 100 кг с американским двигателем.

    Это уже Красная Линия, или ещё нет?
  8. Alemax
    Alemax Сегодня, 11:56
    0
    Цитата: Pharmacist
    Чего их под Ногинск-то всех потянуло? what

    Ветром сдувает.
  9. уже москвич
    уже москвич Сегодня, 12:03
    -2
    Вот и спрашивается накой нам ЯО , если мы его применить боимся ? Сталина нам не хватает , и креатива ... -А Сталин был креативщик . Он бы давно создал подразделение свидомых партизан , что сперли бы у нас ЯО , и шмальнули по Варшаве , попали бы по Львову ... Ну потому что селюки безграмотные ...И потому что наше ПРО сработало качественно и на опережение . Но одна бомба бы долетела до Польши , начиненная свиным навозом . Для достоверности - Не хватает креатива , не хватает.
    1. Alemax
      Alemax Сегодня, 12:08
      +1
      Минуснул не я, но Сталин бы просто не допустил такого невменяемого состояния, как сейчас. Минимум, случился бы Новый Тридцать Седьмой, с зачисткой иди отов из руководства, максимум - подъём экономики на собственных резервах, а не на альтернативно-одарённых поставках микросхем.
      1. уже москвич
        уже москвич Сегодня, 12:19
        0
        я писал про креатив прежде всего . И сегодня Сталин как креативщик сумел бы отреагировать достойно .Мы имеем громадные запасы ЯО . Ну и херли мы стесняемся ? При капитализме любое превосходство используется для своей выгоды . Ну и чего мы ждем ? Всё равно америкой управляет не её президент , и тем более не Байден .
        1. Alemax
          Alemax Сегодня, 12:25
          +1
          Предлагаете обменяться тремя - четырьмя тысячами боеголовок? А кто потом оценит креатив?
          Насчёт тактического, я бы согласился. Потому, что тупо нет смысла канителить эту всю эпидерсию. Но швыряться стратегическими запасами.. Бессмысленно
          1. Roman_VH
            Roman_VH Сегодня, 12:40
            -1
            А почему бессмысленно?
            По мне, так дальнейшее существование этого мира абсолютно бессмысленное мероприятие.
          2. Болторез
            Болторез Сегодня, 12:47
            0
            кто потом оценит креатив?
            В первую очередь Бразилия- у нее появится шанс сталь сверхдержавой, когда все остальные друг друга разбомбили.
          3. уже москвич
            уже москвич Сегодня, 12:52
            0
            об обмене речи нет .
            Попробуй со мной обменяться ударами по голове ..)) Поверь , тебя даже каска надетая на шлем не спасет . Тактически обосраться такое себе ...
            Но я так понимаю , что уничтожение государства , без попытки сохраниться , для вас это нормально?
            КРЕАТИВ это долбануть ЯО по врагам , без ответа с их стороны .
            Самое смешное , что ты нестандартные решения врага , понимаешь , а решения своей страны , нет .
  10. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 13:08
    0
    По словам местных жителей, дрон самолетного типа с размахом крыльев под два метра и оборудованный двумя парашютами, опустился на участок рядом с нежилым домом.
    -------------------
    и поди был с грузом который кто-то забрал