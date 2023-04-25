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Зампред Совбеза РФ: Россия может применить ядерное оружие первой в случае возникновения угрозы существованию государству

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Зампред Совбеза РФ: Россия может применить ядерное оружие первой в случае возникновения угрозы существованию государству

Зампредседателя Совбеза РФ сделал ряд обращающих на себя особое внимание заявлений на проходящем марафоне «Знание». Участниками этого марафона являются в основном школьники и студенты, сотрудники ключевых отраслевых предприятий. И многих, исходя из сегодняшних реалий, волнует вопрос безопасности.


В ходе диалога с аудиторией разговор зашёл и о российской доктрине применения ядерного оружия.

Обсуждая эту тему, Дмитрий Медведев отметил, что Россия может применить ядерное оружие первой, если противником будет проявлена такая агрессия, которая будет грозить самому существованию государства как такового.

Зампред Совбеза России:

И в таком случае, если понадобится, применим ядерное оружие.

По заявлению экс-президента и экс-премьера, ядерное оружие имеет непреходящее значение для существования России:

Оно является той скрепой, которая собирает государство.

Такие заявления уже обсуждают на Украине и в странах Запада. В частности, появились заявления о том, что Россия «продолжает угрожать миру ядерным оружием». Но если противник считает именно так, то это проблемы противника. На самом деле Медведев послал вполне чёткий сигнал о том, что доктрина безопасности РФ такова, что она вовсе не предписывает применять ЯО лишь в ответ на применение ЯО противником. Есть и тот самый вариант, при котором удар может быть нанесён первым.
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33 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:48
    +12
    Ястреб! Нет, Коршун! Нет, Орел!
    Могуч и страшен в гневе.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:54
      +3
      Монстры, они как Димон. Только страшные. (Цэ).
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:04
        +1
        Обязательно бахнем. Весь мир в труху. Но потом.... (С) ДМБ
        Надо пример с Хрущёва брать, когда он ботинком по трибуне в ООН стучал. Все боятся Неадекватов с ядерным оружием. Гораздо больше, чем мифические Красные Линии.
    2. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 12:03
      +11
      Ястреб! Нет, Коршун! Нет, Орел!

      Скорее дятел.....
      1. Комментарий был удален.
    3. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 12:26
      +2
      Среди столь грозных птиц не хватает только петуха , который кукарекает и кукарекает , по поводу и без него .
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:50
    +10
    Трепло конченное..А не руководительНе ЯО собирает государство,а правильная и выверенная политика.Внешняя и внутренняч
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 11:55
      +6
      мне кажется, с учетом информационной составляющей все он говорит верно.. нам нужно отвечать на информационные выпады против нас.. что он и делает . если решение будет принято об использование ЯО я и вы об этом узнаем по факту
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:34
        0
        Да отвечать то надо,только не так бездарно.Просто вскоре на Западе поймут(если не поняли),что эти угрозы-пустышка в данной ситуации.
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 11:58
      0
      ДАМ взвалил на себя работу Жириновского... тот рано ушел.. а кому то надо работать рупором от ястребов..
    3. Комментарий был удален.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 12:08
        +2
        Цитата: Кузнец 55
        Я что то не понял , он что уже зампред Совбеза ООН ?
        Прочтите первый абзац статьи .
        Вот это взлет !

        laughing good
    4. Essex62
      Essex62 Сегодня, 12:21
      +3
      А во внутренней политике,как раз- таки , всё выверенно. Корм или, вторая нефть успешно поглощается. Как и пологается барыгам. 30 лет ,беспрерывно.
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:52
    -8
    Димыч! На коне!!!
    good
    Молодец! Не дает Пдосам жизни спокойной!
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 12:37
      0
      А коня Майбахом кличут. laughing Трофейный небось, в тяжёлых боях отбитый лично)) wassat
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:52
    +1
    Что-то Медведева становится слушать всё страшнее и страшнее...
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:11
      +4
      Цитата: Pharmacist
      Что-то Медведева становится слушать всё страшнее и страшнее...

      Чем печальнее возможности, тем грознее наш айфончик. winked
  5. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 11:54
    +1
    Свежо предание, да верится с трудом
  6. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 11:54
    +9
    Смешно. Никакой демонизации не надо. Сами себя примитивной пропагандой демонизируют. Даже те же американцы не трещали об этом на всех углах, а просто сбросили. Чем больше шума, показухи и понтов на публику - тем меньше реальных действий. остальной мир это прекрасно знает...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:55
      +6
      Именно он и трындел про красные линии. И что? Кто-то на Западе их забоялся? Начхали и перешли.
      А трындуны - утёрлись.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 12:14
        +2
        Дам это классический "синяк" на кухне,который после чарочки выпитого раздувает щеки, но естественно ни за что не отвечающий и пальца о палец в итоге не ударивший.Толко кухня побольше и синька подороже+ к микрофону пустили чтоб не стух совсем за ненадобностью .А смысл и результат тот же.Болобол кухонный! hi
    2. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 12:03
      +2
      В нашем случае наступит "димонизация" - пустая, хоть и страшная, болтовня.
    3. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 12:28
      -1
      И это самое ключевое ведь . США мало разгольствуют, а больше делают и очень редко их слова расходятся с делом . Хотели блефом обыграть шулера. , Но что то пошло не так.
  7. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 11:57
    +4
    В интернете кто-то неправ!
    В оригинале новости:
    "Медведев: у РФ не дрогнет рука ответить на арест своего имущества"
    (МОСКВА, 25 апр - РИА Новости)
    laughing
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:02
    +2
    Цитата: Pharmacist
    Что-то Медведева становится слушать всё страшнее и страшнее...
    "... Все мы умрем. Сейчас или чуть позже не вижу разницы..."
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:05
    +4
    Отберите у айфончика интернет, чтобы перестал ерунду писать, у него нет кнопки, поэтому и дрожать будут другие. А этому дайте шахматы - пусть играет! wassat
  10. Luminman
    Luminman Сегодня, 12:05
    +3
    Помнится, он и стоимость газа прорицал $4000 за тысячу кубов...
  11. Blue Fox
    Blue Fox Сегодня, 12:06
    +1
    Мне кажется, убедительнее было бы, если на полигон Кура отстрелялся полк РВСН. Залпом. Чисто ради тренировки. Естественно, без СБЧ. С онлайн трансляцией по всем каналам и приглашением военных представителей из дружественных государств с их журналистами и т.д. И,конечно, чтобы из каждого ютубовского "утюга" и всяких там запретных инстаграммов до самого последнего упоротыша от Норвегии и до Новой Зеландии красивое видео дошло. Исключительно в информационных целях.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 12:25
      +1
      Залп полка РВСН по стоимости легко превзойдет стоимость постройки пары фрегатов. И это ради красивого видео? laughing
    2. dump22
      dump22 Сегодня, 12:33
      0
      если на полигон Кура отстрелялся полк РВСН. Залпом.


      Такие тренировки регулярно проходят.
      Их делают и наши и США. Чаще запускают по одной ракете, но иногда даже и залпами (потому что дорого выходит).
      Ну вот например совсем недавно, 21 апреля, США запустили МБР Minuteman-3 с полигона в Калифорнии по атоллу Кваджалейн на Маршалловых островах. А немного раньше, 11 апреля, США и Британия провели совместные ядерные учения "Global Thunder 2023".

      И что?
      Вы например слышали про это?

      Проблема таких запусков как раз в их регулярности и обыденности. На них никто уже не обращает внимания.
  12. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:06
    +5
    Умопомрачительный чел. Вернее, умопомраченный. Но только такой и нужен для сравнения, чтобы первый выглядел великим рядом с таким вторым. С другим уже не получится, видимо.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 12:24
      +1
      Это как у девушек!Что бы казаться красивей и умней бери с собой страшненькую/глупую подругу)Тут так же.ВВП должен смотреться вершиной прагматизма и ума для"дорогих партнёров",с тем ,с кем можно хотя бы поговорить на фоне вот этого "алко-воина" дешёвый прием, но иногда прокатывает)
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 12:08
    +3
    ядерное оружие...является той скрепой, которая собирает государство.


    Айфончик кажется совсем умом поехал.
    У него уже ядерная бомба это главная скрепа России, на которой она только и держится.
    Отберите у него смартфон, наконец.
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:13
    +1
    А что делать ,если СБ ООН превратилось в трибуну для зачитывания лозунгов.Прогнозы дело неблагодарное..
  15. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 12:29
    -1
    Применение первыми ядерного оружия ядерной державой - это признание своего полного безсилия в военном неядерном плане против противника в войне. Истоки такого решения всегда кроются в неверной оценке внешних и внутренних угроз и проблем, методов и средств их устранения, недальновидности политики, как внешней, так и внутренней. В народе говорят - бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. Мы падаем раз за разом. Ибо взяли ношу не по себе. И теперь как загнанный в угол раненный волк пытаемся угрожать всех разорвать в клочья. Надеюсь, у России хватит сил, справиться с угрозами на поле боя без применения ЯО.