Зампред Совбеза РФ: Россия может применить ядерное оружие первой в случае возникновения угрозы существованию государству

Зампредседателя Совбеза РФ сделал ряд обращающих на себя особое внимание заявлений на проходящем марафоне «Знание». Участниками этого марафона являются в основном школьники и студенты, сотрудники ключевых отраслевых предприятий. И многих, исходя из сегодняшних реалий, волнует вопрос безопасности.
В ходе диалога с аудиторией разговор зашёл и о российской доктрине применения ядерного оружия.
Обсуждая эту тему, Дмитрий Медведев отметил, что Россия может применить ядерное оружие первой, если противником будет проявлена такая агрессия, которая будет грозить самому существованию государства как такового.
Зампред Совбеза России:
И в таком случае, если понадобится, применим ядерное оружие.
По заявлению экс-президента и экс-премьера, ядерное оружие имеет непреходящее значение для существования России:
Оно является той скрепой, которая собирает государство.
Такие заявления уже обсуждают на Украине и в странах Запада. В частности, появились заявления о том, что Россия «продолжает угрожать миру ядерным оружием». Но если противник считает именно так, то это проблемы противника. На самом деле Медведев послал вполне чёткий сигнал о том, что доктрина безопасности РФ такова, что она вовсе не предписывает применять ЯО лишь в ответ на применение ЯО противником. Есть и тот самый вариант, при котором удар может быть нанесён первым.