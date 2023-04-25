Командующий Объединенными силами ВСУ рассказал об эффективности новой тактики применения ФАБ-500 российской авиацией

ВКС России начали активно и весьма результативно применять в зоне СВО авиабомбы ФАБ-500, оснащённых модулями коррекции и полёта. Об эффективности данного оружия в отечественных СМИ сказано и написано уже немало.
В то же время, лучшим подтверждением того, что модернизированные авиабомбы доставляют серьезные неприятности противнику, стало недавнее заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева в интервью одному из украинских изданий.
Со слов генерала, ВС РФ на Украине применяют новую тактику, сполна реализуя свое преимущество в авиации. Так, российские бомбардировщики сбрасывает бомбы ФАБ-500, не входя в зону действия ПВО ВСУ.
При этом как выразился Наев, украинские самолеты-перехватчики в данном случае бессильны, так как бомбардировщики ВКС РФ сопровождаются истребителями типа Су-30 и Су-35. Командующий ОС ВСУ пояснил, что бортовое оборудование данных самолетов позволяет обнаруживать перехватчики ВСУ до вхождения последних в зону пуска ракет класса «воздух-воздух».
В итоге, по мнению Наева, единственным решением данной ситуации является поставка ВСУ крылатых машин западного образца.
Здесь стоит отметить, что киевские власти уже давно «выпрашивают» натовские истребители у США и их союзников. Однако на Западе, хоть и обещают «обязательно передать Украине самолеты», с принятием соответствующего решения не торопятся. В частности, на недавнем заседании в Рамштайне, которое проходило 21 апреля, данную тему обошли стороной.