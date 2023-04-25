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Командующий Объединенными силами ВСУ рассказал об эффективности новой тактики применения ФАБ-500 российской авиацией

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Командующий Объединенными силами ВСУ рассказал об эффективности новой тактики применения ФАБ-500 российской авиацией

ВКС России начали активно и весьма результативно применять в зоне СВО авиабомбы ФАБ-500, оснащённых модулями коррекции и полёта. Об эффективности данного оружия в отечественных СМИ сказано и написано уже немало.


В то же время, лучшим подтверждением того, что модернизированные авиабомбы доставляют серьезные неприятности противнику, стало недавнее заявление командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева в интервью одному из украинских изданий.

Со слов генерала, ВС РФ на Украине применяют новую тактику, сполна реализуя свое преимущество в авиации. Так, российские бомбардировщики сбрасывает бомбы ФАБ-500, не входя в зону действия ПВО ВСУ.

При этом как выразился Наев, украинские самолеты-перехватчики в данном случае бессильны, так как бомбардировщики ВКС РФ сопровождаются истребителями типа Су-30 и Су-35. Командующий ОС ВСУ пояснил, что бортовое оборудование данных самолетов позволяет обнаруживать перехватчики ВСУ до вхождения последних в зону пуска ракет класса «воздух-воздух».

В итоге, по мнению Наева, единственным решением данной ситуации является поставка ВСУ крылатых машин западного образца.

Здесь стоит отметить, что киевские власти уже давно «выпрашивают» натовские истребители у США и их союзников. Однако на Западе, хоть и обещают «обязательно передать Украине самолеты», с принятием соответствующего решения не торопятся. В частности, на недавнем заседании в Рамштайне, которое проходило 21 апреля, данную тему обошли стороной.
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19 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:24
    +13
    а чем им F-16 поможет ? он что не видим на радарах Сушек или С-400 ? Так же вальнут и охнуть на мове не успеет.
    1. ugos
      ugos Сегодня, 12:30
      +6
      скорее не на мове, а типа ''пся крев'' или ''фак ю''
    2. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 12:32
      +5
      а чем им F-16 поможет ?
      Для начала дайте литаки, а потом, дайте пилотов, зелибоба хочет втянуть в войну с Россией как можно больше стран.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 12:32
      +7
      Боже и наше ВПК, дай нам побольше планирующих авиабомб в руки наших авиатехников и лётчиков. Аминь. А ф-16 пока что показал себя лишь в стрельбе в спину наших самолётов в Сирии. И если будет использоваться здесь, то реклама у него будет ниже канализации.
    4. ian
      ian Сегодня, 12:33
      +4
      Цитата: Silver99
      а чем им F-16 поможет
      надежда не на летак, а на какое нибудь чудо оружие которое на него повесят. И тогда уж они точно всех победят. Если больше не на что, всегда хочется верить в суперчтото, с появлением которого все изменится. Вспомните как они молились джавелинам, байрактарам.... Ну и алоизыч со своей верой до последнего дня в вундерваффе вспоминается...
    5. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 12:34
      +4
      тут один путь у ВСУ - ПВО выдвигать к передовой, для борьбы с носителями ФАБов... посмотрим на долго хватит этого ПВО...
    6. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:41
      +3
      На Херсонском направлении – участившиеся случаи поползновений ВСУ в дельте Днепра пресекаются при помощи УМПК с ФАБ-500.Видео по ссылке ниже.
      В Сети появилось видео, на котором показывается, как место нахождения украинских военнослужащих из 73-го морского центра специальных операций (73 МЦ СпО, в/ч А1594) на одном из таких островов поражают две авиабомбы ФАБ-500, оснащенные унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Кадры были опубликованы 24 апреля в Telegram-канале «Повернутые на войне».

      https://topcor.ru/34481-vks-rossii-unichtozhili-specnaz-vsu-na-ostrove-vozle-hersona.html
    7. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:42
      +4
      а F-16 им нужен больше для информационной "перемоги" и большего втягивания в конфликт стран НАТО, хотя конечно они и так в этом кофликте уже по самые уши.
    8. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 13:34
      +1
      Тем же чем и западные танки, пушечное мясо для забрасывания России.
  2. Pablo Blade
    Pablo Blade Сегодня, 12:28
    +2
    Я не очень понимаю конечно. Но f16 с экипажем будут передавать? За какой срок вообще можно переучиться с условного МиГа на F?
    1. Сергей Т19
      Сергей Т19 Сегодня, 13:03
      0
      По факту думаю уже учат. Но сильно сомневаюсь что украинцам передадут данные самолёты. Слишком дорогая игрушка.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 12:30
    +4
    Детей называли "Джавелинами","Байрактарами",а теперь как? Святой F-16 что ли??
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:36
      +2
      Фалькон --Сокол ,как то не патриотично звучит.У Геринга ,вроде соколов не было.Немцев по другому называли ,но никак не соколами.Соколов Сталина знаю.Мы ещё только поллитровки массово применяем,а литровки и полторашки крайне редко.Мне например нравилась смирновка три литра и пять литров.Бегать за добавкой не надо было. drinksВалило насмерть всех.
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 12:41
      +1
      Цитата: HAM
      Детей называли "Джавелинами","Байрактарами",а теперь как? Святой F-16 что ли??

      Хо..лам нужен какой то повод, на который, можно списать их неудачи. Не даёте, по этому у нас и не получается.
    3. al3x
      al3x Сегодня, 13:09
      0
      Ага, будут присваивать порядковые номера. Где то это уже было....
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:36
    -3
    Очень мощное оружие, но только в ближнем тылу ВСУ - не более чем 60 километров вглубь от ЛБС.
    Противник рассредоточит склады и технику, штабы отведет за 100 километров от ЛБС.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:02
      0
      За сто км не отведет. Это либо бензовозы один за другим ездить будут к лбс, либо техника для заправки. Туда-обратно 200км wassat.
      А пожрать. А снаряды в грузовиках колоннами возить
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:36
    +2
    Судя по смыслу заметки, до применения ФАБ их наша авиация особо не беспокоила.... Походу, в консультантах там профессиональные нищие, поскольку результативно клянчить нужно умение и навыки.
  6. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 13:07
    0

    Чего они хотят добиться с помощью F-16 - непонятно. Они надеются что им их будут сотнями отправлять?