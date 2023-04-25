Комбат Нацгвардии Украины подписал приказ стрелять по военнослужащим ВСУ в случае их отступления

У находящихся на передовой украинских солдат появился реальный «шанс» получить от своих пулю в затылок. Дело в том, что комбат одного из подразделений Нацгвардии Украины подписал приказ стрелять по военнослужащим ВСУ в случае их отступления с занимаемых позиций.
Изображение соответствующего документа распространилось среди пользователей сети интернет.
Его автором является командир 16-го отдельного батальона украинской Национальной гвардии. В приказе он предписывает своим подчиненным применять оружие на поражение против отступающих военнослужащих ВСУ. Другими словами, украинских военных, не желающих воевать, теперь станут расстреливать на месте.
Командиру стрелковой роты во взаимодействии с командирами патрульных рот на блокпостах в указанных населенных пунктах (г.Николаев и п.Снегуровка) организовать огневые точки
- говорится в приказе.
Документ появился из-за участившихся случаев отхода украинских военных со своих позиций без приказа командования. Возможно, их взгляды не совпадают со взглядами вышестоящего начальства, да и в живых остаться хотелось бы.
Но после появления приказа выбор у таких военнослужащих невелик – погибнуть от руки российского военного или быть расстрелянными нацгвардейцами. Собственно, есть и третий вариант – это сдача в плен бойцам Вооруженных сил РФ. По крайней мере, в этом случае у украинских военных появляется шанс на сохранение жизни.