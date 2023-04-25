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Комбат Нацгвардии Украины подписал приказ стрелять по военнослужащим ВСУ в случае их отступления

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Комбат Нацгвардии Украины подписал приказ стрелять по военнослужащим ВСУ в случае их отступления

У находящихся на передовой украинских солдат появился реальный «шанс» получить от своих пулю в затылок. Дело в том, что комбат одного из подразделений Нацгвардии Украины подписал приказ стрелять по военнослужащим ВСУ в случае их отступления с занимаемых позиций.


Изображение соответствующего документа распространилось среди пользователей сети интернет.

Его автором является командир 16-го отдельного батальона украинской Национальной гвардии. В приказе он предписывает своим подчиненным применять оружие на поражение против отступающих военнослужащих ВСУ. Другими словами, украинских военных, не желающих воевать, теперь станут расстреливать на месте.

Командиру стрелковой роты во взаимодействии с командирами патрульных рот на блокпостах в указанных населенных пунктах (г.Николаев и п.Снегуровка) организовать огневые точки

- говорится в приказе.

Документ появился из-за участившихся случаев отхода украинских военных со своих позиций без приказа командования. Возможно, их взгляды не совпадают со взглядами вышестоящего начальства, да и в живых остаться хотелось бы.



Но после появления приказа выбор у таких военнослужащих невелик – погибнуть от руки российского военного или быть расстрелянными нацгвардейцами. Собственно, есть и третий вариант – это сдача в плен бойцам Вооруженных сил РФ. По крайней мере, в этом случае у украинских военных появляется шанс на сохранение жизни.
Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм/Нацгвардия Украины
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12 комментариев
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  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 12:11
    0
    Собственно, есть и третий вариант – это сдача в плен бойцам Вооруженных сил РФ.

    А если вагнеровцам попался, четвёртый вариант есть?
    1. Умник
      Умник Сегодня, 12:19
      +1
      Осталось только в заград отряд набрать поляков, чтобы повторить уроки истории
      1. frruc
        frruc Сегодня, 13:05
        0
        автором является командир 16-го отдельного батальона украинской Национальной гвардии.

        У гоблинов какой-то недалекий комбат 16-го отд. бат. является чуть ли не главнокомандующим что ли. Кто этому гоблину дал право издавать такие приказы.
        1. Minus
          Minus Сегодня, 13:41
          0
          Уважаемый, вы не правы. Это они нас орками называют. А отличие гоблинов от орков минимальны. Орки крупнее и злее) Они же являются по их искреннему убеждению, светлоликими эльфами laughing
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 12:16
    +1
    Я не думаю, что есть возможность вот так беспрепятственно поднять лапы и брести сдаваться. Там и среди "своих" сослуживцев найдутся желающие тебе в спину стрельнуть. Целым подразделением наверное это было бы попроще.
  3. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 12:19
    0
    Интересное -интересно:
    Комбат Нацгвардии Украины подписал приказ стрелять по военнослужащим ВСУ

    Получается МВД окраины (этому министерству подчиняются "нацгады", не мое определение, так их местные ук-ры называют), будут стрелять в военных самой окраины? Это гражданская война?

    Пы.Сы. Чем больше они самоубьются - тем меньше забот нашим в СВО...
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 12:22
      +1
      Да с самого 2014 это самая натуральная гражданская война Украины, со всеми вытекающими.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:28
    0
    Экономить Российский БК -это зрада или перемога?
  5. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 12:36
    -1
    Командиру стрелковой роты во взаимодействии с командирами патрульных рот на блокпостах в указанных населенных пунктах (г.Николаев и п.Снегуровка) организовать огневые точки

    По этой цитате точно можно понять, что отдан приказ "расстреливать отступающих"?
  6. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 12:56
    0
    Комбат Нацгвардии Украины подписал приказ стрелять по военнослужащим ВСУ в случае их отступления

    А лучше в случае наступления стрелять. Чтобы русских не злить...
  7. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 12:58
    0
    В приказе он предписывает своим подчиненным применять оружие на поражение против отступающих военнослужащих ВСУ. Другими словами, украинских военных, не желающих воевать, теперь станут расстреливать на месте.
    Автор путает коричневое с тёплым и мягким. Одно дело ОТСТУПАЮЩИЕ, по разным причинам, и совсем другое НЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ВОЕВАТЬ, - которые ни куда не наступают и ни куда не отступают. Складывается такое ощущение что автор или попыталя смешать всё в одно типа пиво/мёд/навоз и пчёлы, или он нас тут на ВО вообще за не умеющих думать , людей с незакончанным начальным образованием держит. Товарищи редакторы, ну хоть вы то иногда смотрите какой маразм вы к массам читателей допускаете. am hi
  8. al3x
    al3x Сегодня, 13:16
    0
    Грохнут этого командира свои же и прикопают за сараем. И будут правы.