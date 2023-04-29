Китайские «семёрки»: эсминец «Тайюань», бывший «Ретивый»

Эсминец «Тайюань», бывший «Ретивый», в городе Далянь. Фото автора
Продолжим рассказ об эскадренных миноносцах проекта 7 ВМС НОАК. Об их истории уже говорилось, теперь речь пойдёт о кораблях, превращённых в плавучие музеи. Как это ни прискорбно, но в нашей стране ни одного эсминца этого типа не сохранилось. Зато в Китае до наших дней дожили аж три представителя легендарной серии – бывшие «Рекордный», «Ретивый» и «Резкий». На двух из них мне посчастливилось побывать.
Первой «семёркой», которую мне довелось увидеть «живьём», стал «Тайюань», установленный в бухте Лаохутань на юго-восточной окраине города Даляня, бывшего Дальнего. Это было в 2016 году. Хотя из всей четвёрки китайских эсминцев «Тайюань» после списания был сильнее других исковеркан переоборудованием, всё равно ощущения от встречи с ним трудно передать словами. Ещё бы, ступить на палубу одного из кораблей серии, о которых столько лет собирал фотографии и материалы, которые рисовал, чертил, даже пытался строить модель… Думаю, многие любители исторической техники (не только военно-морской) меня поймут.
«Тайюань» – это бывший тихоокеанский эсминец «Ретивый», переданный Китаю 28 июня 1955 года. Любопытно, что на протяжении десятилетий во всех западных источниках этот корабль именовался «Цзилинь». Эта же информация перекочевала и в отечественные издания, в том числе в справочник С. С. Бережного «Крейсера и миноносцы» и книгу «Легендарные «семёрки». Причём у Бережного название корабля приводится в маньчжурском написании – «Гирин». Но в личной беседе Сергей Сергеевич честно признался, что он взял китайские названия кораблей из «Джейна». В документах о передаче эсминцев, с которыми он работал, сведений об их переименовании не приводилось.
Впрочем, название «Цзилинь» выглядит логично: Аньшань, Чанчунь, Фушунь и Цзилинь – крупнейшие промышленные города Дунбэя (Маньчжурии). А Тайюань находится в совсем другом регионе – в провинции Шаньси. Поскольку в китайских источниках подробной истории службы корабля пока найти не удалось, нельзя исключать вероятность того, что «Ретивый» поначалу носил имя «Цзилинь», а затем по каким-то причинам переименован в «Тайюань». В некоторых западных источниках по сей день говорится так: Taiyuan (№ 104) – ex-Chin Lin, ex-Retivy. А в небольшом музее на борту эсминца вообще никакой информации об истории корабля нет.
Ещё один не слишком известный факт – смена бортовых номеров китайских «семёрок». Многие китайские источники напрямую связывают названия кораблей с их бортовыми номерами – от 101 до 104. Например, это наглядно представлено на плакате, размещённом ныне на эсминце «Аньшань»:
Но в действительности тот же «Тайюань» на протяжении службы носил на борту три бортовых номера: сначала 304, с 1961 года – 204 и лишь с 1974 – 104.
Эсминец «Тайюань» на параде 4 августа 1957 г.
«Тайюань» в 1970 г.
«Тайюань» был выведен из боевого состава флота 19 сентября 1991 года. Первоначально он служил стационарным учебным судном Даляньской военно-морской академии, но затем его переоборудовали для использования в качестве музея и одновременно плавучего отеля. Бывший эсминец капитально «выпотрошили» – машинно-котельные отделения ликвидировали и оборудовали в них гостиничные номера. К счастью, на внешнем виде корабля это отразилось не сильно – разве что на борту появился длинный ряд иллюминаторов, которых в оригинале не должно быть.
Насколько я понимаю, названия и, вероятно, хозяева расположенного на эсминце отеля неоднократно менялись. Сегодня на бывшем «Тайюане» находится молодежный хостел «Морская поэзия» (Haiyun International Youth Hostel). Номера-каюты рассчитаны на двух-трёх человек. Условия обитания спартанские, но и цена за проживание почти символическая – до пандемии она начиналась от 20 юаней за ночь (по тогдашнему курсу это примерно 200 рублей).
Итак, познакомимся с бывшим советским эсминцем поближе. В ходе многочисленных ремонтов с корпусом корабля основательно поработали сварщики, но заклёпочные швы по-прежнему хорошо видны – по ним можно считать шпангоуты.
На месте стоянки «Тайюань» сидит на мели; во время отлива подводная часть его корпуса в значительной степени осушается. Ограждение винтов сохранилось только по правому борту; по левому оно почему-то срезано. Транец украшен гербом Китайской Народной Республики. При этом видно, что герб СССР на этом месте был заметно крупнее.
На юте видны мины, бомбомёты и бомбосбрасыватели, но о вооружении китайских музейных «семёрок» будет отдельный рассказ.
Кормовая и средняя надстройки эсминца «Тайюань»:
На снимках видно овальное отверстие, закрытое крышкой на винтах. Таких отверстий в левом борту два. Вероятно, они предназначались для подвода каких-то коммуникаций, но сейчас не используются.
Теперь поднимемся на палубу эсминца.
Доступ на корабль свободный и бесплатный, что для Китая само по себе редкость. По-видимому, это из-за статуса хостела.
На кормовой надстройке позади 130-мм орудия № 3 раньше стоял дальномер ДМ-3, но после модернизации 1950-х годов там установили новый мостик с резервным автоматом стрельбы РАС:
А это собственно РАС:
Этот девайс на советских кораблях появился после войны и устанавливался, в частности, на эсминцах проекта 30-бис. Он в случае выхода из строя центрального автомата стрельбы ЦАС обеспечивал выработку координат, скорости и курсового угла цели и одновременно выдавал углы горизонтальной и вертикальной наводки 130-мм орудий.
Основательно загаженная верхняя площадка средней надстройки (посетителей туда не пускают), грот-мачта и труба камбуза:
После исключения эсминца «Тайюань» из состава флота сильнее всего его внешний вид испортила переделка шлюпочных ростр и нижней части кожуха дымовой трубы. Все шлюпбалки были ликвидированы, а в кожухе трубы даже появились иллюминаторы:
При этом носовая надстройка и фок-мачта сохранили аутентичный вид. Вот часть борта и надстройки в районе полубака. Слева внизу видна крышка непонятного овального отверстия, о котором говорилось выше:
На полубаке эсминца все устройства и дельные вещи сохранились очень хорошо, о чём свидетельствуют приведённые здесь снимки.
Носовой шпиль и его пост управления:
Палуба полубака, трап на главную палубу и 37-мм артустановка В-11:
В ходе послевоенной модернизации ходовую рубку эсминцев проекта 7 прикрыли противоосколочной бронёй – по технологии 50-х годов она крепилась на заклёпках:
Важное достоинство эсминца «Тайюань» как корабля-музея – хорошо сохранившееся оборудование ходового мостика. И то, что доступ на мостик открыт для всех желающих. Скажем, на эсминце «Аньшань» в Циндао на верхний ярус надстройки посетителей не пускают.
Левый борт ходового мостика. В центре – ночной торпедно-артиллерийский визир 1-Н. Чёрный прибор справа – наверное, монитор РЛС (?):
Ночной визир 1-Н установлен и на правом борту:
Юные китайцы-близнецы осваивают приборы эсминца:
Машинный телеграф:
Слово «Исполнение» на стрелке – единственная сохранившаяся на машинном телеграфе русская надпись:
Защищённая тонкой бронёй ходовая рубка:
Ходовая рубка закрыта, но её пыльный интерьер можно сфотографировать через окно:
Пирамидальное основание командно-дальномерного поста КДП2-4:
КДП2-4, развёрнутый на правый борт:
Развёрнутый КДП – редкая возможность увидеть, как он выглядит снизу. Мечта моделиста!
Магнитный компас, установленный позади фок-мачты:
Штатный судовой колокол расположен на фок-мачте:
Тифон на дымовой трубе:
Вид на носовую надстройку и мачту со стороны кормы:
Вход с главной палубы в хостел:
Гостиничные номера, как уже говорилось, расположены в бывших котельных и машинных отделениях, а на главной палубе в помещении, где раньше находились дымоходы и вентиляционные шахты, устроена небольшая историческая экспозиция. Она посвящена двум темам: славному боевому пути ВМС НОАК (представлено стендами на китайском языке) и боеприпасам морской артиллерии (плакаты и натурные образцы). О самом эсминце «Тайюань» – ни слова.
Артиллерийская экспозиция на борту выглядит так:
И вот единственное прямое упоминание Советского флота – модель крейсера проекта 68-бис, предположительно «Дмитрия Пожарского». Скорее всего, она подарена нашими моряками в 1956 году во время визита кораблей ТОФа в Шанхай. Но, судя по состоянию модели, корабль только что выдержал артиллерийский бой с эскадрой противника…
Интересная деталь интерьера: борта и подволок корабля утеплены, стали толще и получили внутреннюю облицовку. Но иллюминаторы корабля остались «родными»:
Бывший «Ретивый» во всей красе – в этом ракурсе не видно его постмодернистских переделок… На мой взгляд, корабли проекта 7 невероятно эстетичны:
О посещении эсминца «Аньшань» и вооружении китайских «семёрок» речь впереди.
Все фотографии, за исключением двух исторических, сделаны автором.