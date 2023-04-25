На одном из украинских полигонов замечены американские БМП Bradley с нанесенным камуфляжем ВСУ

На одном из украинских полигонов замечены поставленные в рамках военной поддержки ВСУ американские БМП Bradley. Отмечается, что на военную технику уже нанесена камуфляжная окраска, соответствующая реалиям украинского театра военных действий.
В начале марта текущего года западные союзники Киева объявили о намерении поставить украинской армии около 200 единиц боевых машин пехоты, из которых более 100 американских БМП M2 Bradley, 50 БМП CV90 шведского производства, а также 40 единиц считающихся колесными танками французских AMX-10RC.
Модификации американских БМП M2A2, поставленных на Украину, принципиально отличаются от своих предшественников усиленной системой защиты. Броню корпуса БМП Bradley в более ранних модификациях дополняли стальными экранами, закрепленными сверху через пенополиуретановую прослойку, что не оправдало себя и негативно для армии США сказалось в ходе операций на Ближнем Востоке, где американцы потеряли, по разным данным, до 130 подобных машин.
В новой модификации на корпусе установлены стальные пластины с ячейками, в которых закреплена активная защита. Корпус БМП изнутри обтянут тканью на кевларовой основе, призванной защищать экипаж от кумулятивных зарядов, в случае пробития основной защиты. Вследствие этого решения масса машины увеличилась с 25 до 33 тонн.
В новых версиях из-за специфики нового типа брони пришлось также убрать амбразуры с закрепленными в них несъемными модификациями М16.