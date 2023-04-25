Военное обозрение
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На одном из украинских полигонов замечены американские БМП Bradley с нанесенным камуфляжем ВСУ

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На одном из украинских полигонов замечены американские БМП Bradley с нанесенным камуфляжем ВСУ

На одном из украинских полигонов замечены поставленные в рамках военной поддержки ВСУ американские БМП Bradley. Отмечается, что на военную технику уже нанесена камуфляжная окраска, соответствующая реалиям украинского театра военных действий.


В начале марта текущего года западные союзники Киева объявили о намерении поставить украинской армии около 200 единиц боевых машин пехоты, из которых более 100 американских БМП M2 Bradley, 50 БМП CV90 шведского производства, а также 40 единиц считающихся колесными танками французских AMX-10RC.



Модификации американских БМП M2A2, поставленных на Украину, принципиально отличаются от своих предшественников усиленной системой защиты. Броню корпуса БМП Bradley в более ранних модификациях дополняли стальными экранами, закрепленными сверху через пенополиуретановую прослойку, что не оправдало себя и негативно для армии США сказалось в ходе операций на Ближнем Востоке, где американцы потеряли, по разным данным, до 130 подобных машин.

В новой модификации на корпусе установлены стальные пластины с ячейками, в которых закреплена активная защита. Корпус БМП изнутри обтянут тканью на кевларовой основе, призванной защищать экипаж от кумулятивных зарядов, в случае пробития основной защиты. Вследствие этого решения масса машины увеличилась с 25 до 33 тонн.

В новых версиях из-за специфики нового типа брони пришлось также убрать амбразуры с закрепленными в них несъемными модификациями М16.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:21
    +1
    Пушка уже на штатном месте ,не думаю что это чёрнок от лопаты.Пушки были в " салоне" бредли,до этого,при транспортировке.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:40
      +1
      Щас да, что вызывает вопросы) Но тут похоже пусковые для ПТУРов скрутили, так что чего-то там странное продолжается
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:28
        0
        Однозначно не полном в"фарше" Бредлю ВСУ поставили ,в полном только отпусникам из НАТО.Моё мнение.
  2. PROXOR
    PROXOR Сегодня, 12:54
    +2
    А чего они на броне? Им же дали "самую защищенную" БМП в мире. Ультра ногиб))))
  3. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 13:06
    +3
    А броню они там кисточкой не сотрут, пока будут красить? Вот имело место быть снос башни с леопарда. Я не сколько не умоляю профессионализм некоторых укровокнных, но большинство из них явно под "каефом"))). Деньги людей портят, особенно их "распил")
  4. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 13:30
    0
    Вследствие этого решения масса машины увеличилась с 25 до 33 тонн.
    Дополнительные 8 тонн для машины которая будет оперировать на мягких грунтах? А ширина траков осталась та же? Блин даже я, 40 лет назад изучая использование сельхозтракторов , знал что для мягких грунтов нужно ставить или уширенные траки, или уменьшать нагрузку, или пускать на эти грунты трактора с малой массой...Как-то так.