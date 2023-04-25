Дмитрий Медведев: «Тихий раздел» Украины лучше, чем мировая война

После начала специальной военной операции на Украине появлялись самые разные прогнозы дальнейшего развития событий вплоть до раздела страны. Однако если на начальном этапе украинского конфликта такие идеи казались чем-то нереальными, то в сегодняшних реалиях они вполне звучат серьезно.
Вопрос потенциального раздела Украины затронул и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Тихий раздел» Украины между ее соседями будет лучшим вариантом по сравнению с перспективой начала мировой войны и вступления Украины в НАТО, заявил Медведев, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание», трансляция которого идет на официальной странице общества в соцсети «ВКонтакте».
По словам Медведева, западные соседи Украины – Польша, Венгрия, Румыния – уже давно посматривают на западные украинские области, мечтая их присоединить к себе. Власти этих стран хотят побыстрее решить территориальный вопрос, пока между Западом и Москвой отсутствует консенсус по украинскому вопросу, считает зампред Совбеза России.
Наиболее рьяно приращения своей территории за счет Украины добивается Польша, где уже рассматриваются всякого рода проекты конфедерации с Украиной и создания некой унии. Однако, по мнению Медведева, значительная часть украинцев против того, чтобы быть частью Польши, так как прекрасно помнят, как к ним относились там в прошлом. Да и сами поляки в силу известных исторических событий не жалуют тех, кто готов ставить не пьедестал Бандеру.
Напомним, что ранее Дмитрий Медведев заявил, что поляки пытаются возродить Речь Посполитую, которую он назвал «недоделанной империей».