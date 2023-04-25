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Дмитрий Медведев: «Тихий раздел» Украины лучше, чем мировая война

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Дмитрий Медведев: «Тихий раздел» Украины лучше, чем мировая война

После начала специальной военной операции на Украине появлялись самые разные прогнозы дальнейшего развития событий вплоть до раздела страны. Однако если на начальном этапе украинского конфликта такие идеи казались чем-то нереальными, то в сегодняшних реалиях они вполне звучат серьезно.


Вопрос потенциального раздела Украины затронул и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Тихий раздел» Украины между ее соседями будет лучшим вариантом по сравнению с перспективой начала мировой войны и вступления Украины в НАТО, заявил Медведев, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание», трансляция которого идет на официальной странице общества в соцсети «ВКонтакте».

По словам Медведева, западные соседи Украины – Польша, Венгрия, Румыния – уже давно посматривают на западные украинские области, мечтая их присоединить к себе. Власти этих стран хотят побыстрее решить территориальный вопрос, пока между Западом и Москвой отсутствует консенсус по украинскому вопросу, считает зампред Совбеза России.

Наиболее рьяно приращения своей территории за счет Украины добивается Польша, где уже рассматриваются всякого рода проекты конфедерации с Украиной и создания некой унии. Однако, по мнению Медведева, значительная часть украинцев против того, чтобы быть частью Польши, так как прекрасно помнят, как к ним относились там в прошлом. Да и сами поляки в силу известных исторических событий не жалуют тех, кто готов ставить не пьедестал Бандеру.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев заявил, что поляки пытаются возродить Речь Посполитую, которую он назвал «недоделанной империей».
Использованы фотографии:
Официальный сайт Совета Безопасности РФ
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30 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 12:16
    +4
    Фигасе тихий. Прям не слыхать, не видать того, что творится. request да и вообще, с какого перепуга шакалам должны достаться русские земли? Они же на этих клочках Украины вновь голема слепят и натравят опять на нас.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:28
      +4
      а диарея не замучит Польшу поле того как проглотит часть Украины ? зачем нам новая Речь Посполитая ? Не заслужили поляки новых земель и так в долг на подаренных СССР территориях кучкуются.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:47
        +2
        А чего там делить то? России отдать земли Украины, Европе отдать майданутых украинцев, и долги Украины. Вот и вся делёжка.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:18
    +5
    Извините, коллеги, но ВО тихо превращается в рупор высказываний ДАМа. Ну прямо вот вообще - по две по три статьи в день с описанием его мнения и высказываний.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:23
      0
      Так ведь 21 век всеобщей цифровизации 24/7. Если у людей не будут меняться новости, будет и скучно и ломка. А Медведев это прям фонтан новостей.
    2. bober1982
      bober1982 Сегодня, 12:28
      0
      Если эти высказывания толковые,почему бы и не ознакомить.
      Западные области Украины никогда не были ни советскими,ни украинскими,искусственное австро-венгерское нагромождение,такое беспокойное.
      Черновцы и окрестности,румынский город.
      Ужгород и окрестности,венгерский город.
      Галиция,полякам отдать.
      И.пусть они и проводят свои СВО,и сразу станет справедливо и тихо.
  3. Stas157
    Stas157 Сегодня, 12:27
    +2
    Дмитрий Медведев: «Тихий раздел» Украины лучше, чем мировая война

    Уже готовы часть Украины Западу подарить? А вроде кто-то заикался в случае введения иностранных войск нанести неприемлемый ущерб.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:29
      +3
      Дык ДАМ много чего говорил-озвучивал......
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 13:32
      0
      Цитата: Stas157
      вроде кто-то заикался

      Вам показалось... Не было этого wassat
  4. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 12:27
    +13
    В общем, еще одно свидетельство того, что наверху не понимают, что делать с СВО. Намекают западу, что такой вариант будет для нас приемлем...
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 12:53
      -1
      Что с упоротыми делать будем при таком варианте? А их миллионы...
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 13:28
        +1
        В тех областях, где мы сейчас есть - отнюдь не миллионы. Многие относятся с негативом, но не до такой степени, чтобы сопротивляться
      2. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 13:30
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        Что с упоротыми делать будем при таком варианте? А их миллионы...

        а Ваши предложения? и при каком другом варианте - так Вами называемые "упоротые" исчезнут?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:22
      0
      Для них-непреемлен.Цель-уничтожение России,а не раздел Украины.А Вы верно заметили-руководство не знает,что делать дальше.
  5. Pavlos Melas
    Pavlos Melas Сегодня, 12:29
    0
    «Тихий раздел» Украины между ее соседями

    Уже не получится после 24 февраля только если громкий раздел будет.
  6. NKXXI
    NKXXI Сегодня, 12:32
    +4
    Вот мы семимильными шагами и пришли к тому, что ожидалось еще год назад. Поскольку Медведев полностью лоялен тому же Путину и полезен, с т.з. режима, репутацией умеренного, через него Западу отправляют на зондаж те предложения, которые репутационно неудобны условному Путину и его окружению. Всего за год они прошли путь от словесных деклараций о денацификации всей Украины, предполагавшей и свержение националистического режима на Украине (а иначе как денацификацию проводить?) до предложений о разделе страны, да еще и между многими участниками. Витиеватое, но знаковое признание не только неспособности установить сферу влияния над всей Украиной, свергнуть хунту в Киеве, но и готовность укрепить влияние прочих игроков в этом регионе, тем самым ослабляя влияние России. Стоит напомнить, что Западная Украина долгие столетия была прорусской, те же русины с XIX в., тот же Львов был, фактически, прорусским городом. Австро-Венгрия начала укреплять националистические настроения там с целью ослабления прорусских настроений. И, во многом, добилась своего. Теперь действующий в России режим кулуарно предлагает это закрепить окончательно, помогая создать вечно агрессивный буфер с антирусскими настроениями. Какой там Крым? Более того, это означает отторжение стратегически важных регионов центральной и Западной Украины. Понятно здесь и основное стремление действующего режима: это попытка обеспечить некоторые территориальные приращения и, что называется, "купить" возможность сохранить лицо перед накачанной информационно внутренней общественностью, объявив всё это "великой победой", чтобы не возникло вопросов, ради чего такие потери. Такое себе "терапевтическое успокоение". Посмотрим, что в итоге будет...
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 12:44
      -1
      тот же Львов был, фактически, прорусским городом.

      Вы наверное никогда не были на старом львовском кладбище. Там ни одной православной могилы нет. Только католические.
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 12:47
        +2
        Речь о XIX в. Именно тогда австро-венгры начали активно развивать местный национализм, после того, как Российская империя потушила революция в Венгрии в 1849 г.
    2. Простой
      Простой Сегодня, 13:33
      0
      Цитата: NKXXI
      Стоит напомнить, что Западная Украина долгие столетия была прорусской, те же русины с XIX в., тот же Львов был, фактически, прорусским городом.


      Раньше была и трава выше и девки красивее.
      Уплыл пароход в прошлое.
      Исходите из реалий.
      Такому государству как Россия в принципе и на практике не нужно захватывать ( по международному закону) - освобождать ( для Русского Мира) другие государства - может подавиться.
      Вот и ДАМ выдал одно из решений вариантов проблемы.
      Запад немного не подумал, когда возрождал украинский национализм из прошлого ради того ... А ради чего вообще?, .
      Оглядываясь назад, Запад жил как сыр в масле.
      1. NKXXI
        NKXXI Сегодня, 13:37
        0
        Если исходить из предложенных Медведевым "реалий", следующая война на Украине точно неизбежна, да еще и с неясными последствиями. Политика "После нас хоть потоп" молодежи точно не нужна...
  7. Single-n
    Single-n Сегодня, 12:34
    +1
    Договорничек на подходе? А какие грозные были год назад.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 12:42
      0
      Договорничек на подходе?

      Пока не раздолбим вдребезги ВСУшный "наступ" США даже на договорнячок не пойдут. sad
  8. Boris55
    Boris55 Сегодня, 12:36
    +1
    Вся власть Советам!

    Дмитрий Медведев: «Тихий раздел» Украины лучше, чем мировая война

    Кемска волость? Что, будучи президентом, мало раздал наших территорий?
    Новый айфон господин давно не дарил?

    Только наша безоговорочная победа над фашистами захватившими власть на Украине, гарантирует мир во всём Мире. Сохранение биндеровского питомника, в любом виде - это отложенная проблема, которую будут вынуждены решать наши дети.

    Китайский посл во Франции Лю Шайе прямым текстом сказал: Все бывшие республики СССР являются Российской территорией (так же как Тайвань для Китая). Ни одно "государственное" образование, при распаде СССР, Мировым сообществом не признано.

    Раскидываться своими людьми и территориями - не приемлемо!
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 12:41
      -3
      Китайского посла во Франции Лю Шайе прямым текстом сказал: Все бывшие республики СССР являются Российской территорией. Ни одно государственное образование, при распаде СССР, Мировым сообществом не признано.

      Вы все проспали
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 12:46
        +1
        Вся власть Советам!

        Цитата: Гнусный скептик
        Вы все проспали

        Наша победа на Украине - это крах колониального Запада, который будет вынужден жить по средства. Оставшиеся "безхозные" бывшие социалистические сами попросятся в союз. Союз будет выстроен на совершенно новых принципах - иждивенцев (халявы) не будет.
        1. Гнусный скептик
          Гнусный скептик Сегодня, 12:56
          0
          Наша победа на Украине - это крах колониального Запада, который будет вынужден жить по средства. Оставшиеся "безхозные" бывшие социалистические сами попросятся в союз. Союз будет выстроен на совершенно новых принципах - иждивенцев (халявы) не будет.

  9. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 12:39
    -2
    Просто в Москве понимают, что не только не смогут ВС РФ дойти до западных границ Украины, но и границ западных областей недойти такими темпами, силами и методами СВО. А значит там готовы "отдать" Польше и другим эти земли, надеясь на многолетнии внутренние разборки поглативших их стран. Пирог для России оказался слишком большим, из за помощи НАТО и всего Запада. А потому откусить часть, остальное отдать гиенам. Правда наша часть вся разрушена под корень и заминирована на многие годы...
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:44
    0
    Тихий раздел Украины между ее соседями будет лучшим вариантом по сравнению с перспективой начала мировой войны и вступления Украины в НАТО

    У РФ нет сил и средств делить Украину с Польшей, Венгрией и Румынией:

    В Белоруссии нет достаточной группировки Вооружённых Сил РФ численностью 100 - 200 тысяч человек, чтобы преградить путь 300-тысячной польской армии на Киев, и преградить путь на Одессу румынской армии и частям США после оставления Херсона тоже нет никакой возможности.

    Так что западная и центральная Украина (20 областей) отойдёт НАТО, Польше, Румынии, Венгрии.
    России достанутся лишь те 4 области бывшей Украины, которые она занимает по текущей ЛБС.
    И это будет крупнейшая геополитическая катастрофа для России и трагедия для многих поколений русского народа на века.
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:44
    +2
    разве тихий раздел украины как-то решит нашу проблему? Разжиревшая нацистская Польша с чокнутыми бандеровскими регионами для нас искомый выход?
  12. Сергей Муравьев
    Сергей Муравьев Сегодня, 12:58
    +2
    Видать, втайне, всё ещё "друзьями и партнёрами" чтит... Раз землями делиться собрался.