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Американское издание: Киев проводит компанию по дезинформации, пытаясь скрыть направление и время основного удара

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Американское издание: Киев проводит компанию по дезинформации, пытаясь скрыть направление и время основного удара

Контрнаступление украинской армии неизбежно, командование ВСУ сосредотачивает силы и средства для проведения масштабной наступательной операции. Одновременно Киев проводит компанию по дезинформации, пытаясь сбить с толку российских военных. Об этом пишет Politico.


Украинское руководство и командование ВСУ делают множество заявлений, пытаясь сбить с толку русских и до конца держать в секрете место и время нанесения основного удара. По мнению американских аналитиков, киевский режим ставит все на один, но очень мощный удар, который будет сопровождать ложный маневр с задачей заставить российское командование перебросить резервы на другое направление. На несколько ударов сразу по двум-трем направлениям у ВСУ нет ни сил, ни средств.

(...) наиболее вероятным является один крупный удар и ложный маневр, поскольку у страны нет достаточного количества танков и бронетехники, чтобы прорваться глубоко, рассеивая свои силы

- пишет американское издание.

Наиболее вероятное направление удара - южное в сторону Крыма. В случае удачи ВСУ перерезают сухопутный коридор на полуостров и рассекают российские силы на две части. В то же время не исключается, что основной удар ВСУ нанесут на Донбассе, не зря же Зеленский отказывается отводить войска из Бахмута. Сейчас Киев пытается убедить Россию, что может нанести удар на любом направлении и он станет началом конца российского превосходства. В ход идут различные публикации в прессе, переброска войск, радиопереговоры и т.д. и т.п.

В то же время в Киеве понимают, что если российское командование не поведется на обман и угадает с направлением удара, то у ВСУ почти нет шансов на победу, как бы не пытались грозно надувать щеки Зеленский и его советники.
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27 комментариев
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  1. ian
    ian Сегодня, 12:27
    +4
    Видимо именно поэтому РФ встало в глухую эшелонированную оборону по всем направлениям. Это игра нервов. Кто первый моргнет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:30
      +7
      Это нельзя назвать глухой обороной.Где то наносим удары,атакуем,держим в тонусе оборону самих всук.Но и полной гарантии ,что прорваться не смогут-нет
      1. frruc
        frruc Сегодня, 12:49
        +1
        Киев проводит компанию по дезинформации, пытаясь сбить с толку российских военных.

        Как будто кто-то ставит эту дезинформацию как приоритетный источник информирования.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:31
      -1
      Ох да ладно, ни за что не поверю, что ГРУ ВС России не внедрило в генштаб ВСУ "крота", опять же приказ о наступлении и мест сосредоточения войск не скроешь, найдутся перебежчики-доброжелатели, тут главное не гадать, а подталкивать противника в нужном нам направлении, мелкими ударами по фронту препятствовать переброске резервов ВСУ.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:39
        0
        Хорошо,охотно верю про "крота"Проллое лето долдонил каждый утюг про всушное наступление.Этот "секрпт Полишенеля"помог нашим?
      2. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 13:37
        0
        Цитата: Silver99
        Ох да ладно, ни за что не поверю, что ГРУ ВС России не внедрило в генштаб ВСУ "крота"

        :))) И что делал этот крот, когда всушники атаковали в прошлый раз там, где наших войск было прискорбно мало, и нам пришлось уходить с потерями?
    3. Маз
      Маз Сегодня, 12:36
      +2
      пока никакого удара не светит в любую сторону потому, как генерал дощщщ диктует свои прогнозы.
    4. fiv
      fiv Сегодня, 13:02
      +1
      А я бы разнервничался и по Банковой бы навернул. Вообще в щебень. Нервы ни к черту последнее время. Еще и тля на сливе.
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:33
    0
    Основной удар будет на Курскую АЭС и Белгород.
    Прикрыть их практически нечем - мобилизация в РФ не проведена.
    После их захвата ВСУ начнутся торги с Путиным за вывод всех Вооружённых Сил РФ из Крыма и Донбасса на границу 2013 года и выплате Украине репараций
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:37
      -1
      Зря вы так, после начала реализации этого плана будет нанесен тактический ядерный удар по всей оставшейся Украине. НЕ СОМНЕВАЮСЬ !!! в этом и наверняка западные кураторы об этом тоже оповещены.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 12:43
        +6
        НЕ СОМНЕВАЮСЬ !!!

        вы наверное последний человек, кто не сомневается в подобном... остальных (нас) приучили к подвижности красных линий...
      2. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 12:47
        +3
        А чем собственно Белгородская и Курская области отличаются от таких же субъектов РФ Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР?
        Враг топчет территорию РФ давно, но никаких ядерных ударов не было и не будет.
      3. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 13:41
        0
        Цитата: Silver99
        после начала реализации этого плана будет нанесен тактический ядерный удар по всей оставшейся Украине

        Это как?:)))) если тактический, так он точечный. А если по всей территории, так это какие-то ковровые бомбардировки
        Во-вторых, вы просто не представляете, какой бред сейчас написали. Применение ЯО в подобной ситуации не будет.
    2. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 13:15
      +1
      этими вопросами должна заниматься разведка.. как по мне вы нагнетаете , и возможно специально
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:35
    +1
    А почему им не повторить российское начало СВО с быстрым продвижением по трассам обходя проблемы? Вон от Сум до Курска 100км всего, Харьков-Белогород 70км, колёсная техника, МРАП, которой во множестве у всушников, вполне быстро доедет если танки и прочая устроят прорыв нашей линии. ИМХО им больше нужен информационный шум, нежели военная выгода.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:41
      +4
      Вы сами ответили на свой вопрос, потому, что оторваться от тылов обеспечения подобно поражению и далее откату до польской границе, ВСУ все же не конченные авантюристы им территория России без надобности, тем более ответ будет и вполне взрослый.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 12:50
        +2
        А вы опять рассуждаете с точки зрения военной целесообразности. Прорыв и захват чего то важного, вон выше пример человек указал, это вполне реальная вещь.
        Откат до границы с ляхами? Т.е это уже наши ВС будут растягивать коммуникации обходя узлы какой то обороны?!
        1. Silver99
          Silver99 Сегодня, 13:07
          +1
          Так вы путаете отару Басаева которой нужен был локальный успех и войсковую операцию, в следствии которой враг теряет все !!! и технику и личный состав.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:49
      +1
      А заправляться и кучковаться будут за 200 км. от госграницы, ГСМ, БК на одну заправку и дружной колонной по автобану? Дорога-то в один конец.... , обратно ведь пёхом придется по лесам и болотам.... и то не всем.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 12:52
        +4
        Да, в один конец. Обратно будет экстракшин в Турцию. Рабинович какой или подобный, помогут.
      2. Chem1st
        Chem1st Сегодня, 12:56
        +3
        А им что, на Москву ломиться надо? А на трассах в России, конечно, заправок нет, ага... И вообще, одна заправка даст марш 150 - 200 км, а это вся Белгородская область. Отгрызут ломоть и начнут укрепляться. А дальше - торг. И в удар возмездия ТЯО по xoxлам в Куеве я ни в жисть не поверю, слабоваты для этого политические власти у нас... Да даже если наши мгновенно среагируют и сумеют вышибить их обратно - представляете, каких дел они успеют наделать? И что от нашей военной репутации останется...
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 13:09
          +2
          Т.е. на границе под покровом одной ночи скрытно сконцентрировать 40-60 тыс. бойцов с техникой в режиме радиомолчания и - алга! Г.К. Жуков бы позавидовал такому мастерству......
          1. Копчёный
            Копчёный Сегодня, 13:17
            -1
            Вы посмотрите другую новость, где украинская разведка оценивает наши силы в РБ и двух областях РФ в 17К. Если от этого убрать озвученную в СМИ цифру в РБ, а оставшуюся разделать на две, нифига не 40-60 надо для рейда.
            1. Uprun
              Uprun Сегодня, 13:32
              0
              Так это будет рейд, подобно которому уже был или все таки контрнаступ? Рейдом от запада окраина не отделается.... не те масштабы вливания.
              1. Копчёный
                Копчёный Сегодня, 13:35
                0
                Не вижу связи между вливаниями и военным поражением РФ. Уж извините, это фантастика.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:40
    +2
    А что давайте уже карту с этапами контрнаступления, для всеобщего обсуждения, нет?
  5. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 13:20
    -1
    Киев проводит компанию по дезинформации

    Уважаемые, коллеги, небольшое эссе по ситуации на Украине. Здесь то, о чем эксперты не говорят, либо потому, что не понимают, либо хотят скрыть истинные действия.
    "О контрнаступе"
    Все пузыри, раздуваемые в сети по поводу контрнаступа Украины, - прикрытие, деза, разгоняемая для отвода глаз, за которой скрываются иные планы наглосаксов. Если кто-то думает, что контрнаступ бандерлогов - основная операция наглосаксов на Украине, то он глубоко ошибается.
    Контрнаступ это будет прикрытие плана введения на Украину войск Польши и Румынии под прикрытием дымовой завесы контрнаступа. Именно под это все сейчас и затачивается на западе наглосаксами.
    Отсюда, последовательная хроника событий с учетом действий наглосаксов в гейропе:
    1. Переброска в Румынию 101-воздушно-десантной дивизии и Польшу бронетанковую бригаду + эскадрилью F-35. Это - страховка Румынии и Польши на случай непредвиденного развития ситуации на Украине после ввода армии Румынии и Польша на Украину.
    2. Накачивание Румынии и Польши современным вооружением.
    3. Увеличение численности армии Польши и т.д.
    4. Бои за Артемовск, которые давно проиграны укровермахном и в которых сейчас только перемалываются резервы ВСУ. Все это - действия в той же парадигме: нельзя обвалить фронт сейчас, до полной готовности армии запада. Отсюда, бои за Артемовск будут продолжаться до некоторого часа "Х", определяемого готовностью армии запада для ввода на Украину. Как-только час "Х" наступит, укровермахт сразу нанесет удар и ему будет совершенно наплевать, что будет происходить дальше с армией укровермахта - с ВСУ. Задача будет считаться выполненной. Войска России завязли в позиционных боях с упровермахном и не смогут помешать вводу армии Румынии и Польши на Украину.
    Сейчас ВСУ действуют малыми группами ДРГ, ведут разведку, прощупывают нашу оборону, дожидаясь команды от наглосаксов к бою и штурму. Как-только эта команда поступит, сразу по нам будет нанесен отвлекающий удар, цель которого - сковать армию и резервы России. При этом уровермахту все равно где ударить. Некоторые ищут направление главного удара. Без разницы, где будет нанесен удар. Его цель не разбить армию России, а отвлечь ее в обороне. Надеюсь, что у нас в Генштабе это хорошо понимают.
    5. Последняя поездка укрофюрера Зеленского в Польшу - все в том же ключе. Некоторые полагают, что он ездил просить очередного бабла. Безусловно, было и такое, но самое главное, упрофюрер ездил для определения сроков завершения подготовки и отмобилизации армии Польши.
    6. Инспекционный приезд в Киев Столтенберга. Если кто-то думает, что этот деятель приехал поцеловаться с укрофюрером, то это - большая ошибка. Он приезжал для инспекции, корректировки и уточнения планов подготовки армии укровермахта для нанесения отвлекающего удара по России, обеспечивающего ввод войск Румынии и Польши на Украину.
    "Что делать?"
    Что делать, решает генштаб. Здесь некоторые размышления на этот счет.
    Есть ли возможность сейчас сорвать планы наглосаксов!?
    Да, есть. Для этого необходимо полностью освободить Артемовск, Марьинку и ударить в тыл группировке нациков с выходом к Запорожью, Харькову и Сумам. Такой удар приведет к развалу фронта укровермахта с последующей возможностью нашего выхода на западную границу Украины и к Приднестровью. И здесь надо поспешать. Срок часа "Х" неумолимо приближается.
    Надеюсь, мои замечания помогут по иному взглянуть на дымовую завесу, поднятую западом по поводу укронаступа, боев в Артемовске и войны на Украине.
    Еще одно. Затягивание войны на Украине с неизбежностью подвигнет США - англосаксов к втягиванию в войну прилегающих к Украине стран и трибалтов.
    "О красных линиях"
    Россия постоянно указывает красные линии. Запад на них не реагирует. Для показа серьезности намерений Россия поставила комплексы средней дальности в Белоруссии. Это - предпоследняя красная линия для запада.
    Последняя красная линия будет очерчена тогда, когда Россия проведет ядерные испытания на Новой земле. Вы это обязательно увидите в соответствующем сообщении ТАСС и Министерства обороны. Ядерные испытания на Н. Земле будет последним китайским предупреждением. При том развитии событий на Украине как сейчас, ждать осталось недолго.
    Инстекция дивизии РВСН министром обороны России Шойгу - демонстрация решимости России.