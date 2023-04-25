Американское издание: Киев проводит компанию по дезинформации, пытаясь скрыть направление и время основного удара

(...) наиболее вероятным является один крупный удар и ложный маневр, поскольку у страны нет достаточного количества танков и бронетехники, чтобы прорваться глубоко, рассеивая свои силы

Контрнаступление украинской армии неизбежно, командование ВСУ сосредотачивает силы и средства для проведения масштабной наступательной операции. Одновременно Киев проводит компанию по дезинформации, пытаясь сбить с толку российских военных. Об этом пишет Politico.Украинское руководство и командование ВСУ делают множество заявлений, пытаясь сбить с толку русских и до конца держать в секрете место и время нанесения основного удара. По мнению американских аналитиков, киевский режим ставит все на один, но очень мощный удар, который будет сопровождать ложный маневр с задачей заставить российское командование перебросить резервы на другое направление. На несколько ударов сразу по двум-трем направлениям у ВСУ нет ни сил, ни средств.- пишет американское издание.Наиболее вероятное направление удара - южное в сторону Крыма. В случае удачи ВСУ перерезают сухопутный коридор на полуостров и рассекают российские силы на две части. В то же время не исключается, что основной удар ВСУ нанесут на Донбассе, не зря же Зеленский отказывается отводить войска из Бахмута. Сейчас Киев пытается убедить Россию, что может нанести удар на любом направлении и он станет началом конца российского превосходства. В ход идут различные публикации в прессе, переброска войск, радиопереговоры и т.д. и т.п.В то же время в Киеве понимают, что если российское командование не поведется на обман и угадает с направлением удара, то у ВСУ почти нет шансов на победу, как бы не пытались грозно надувать щеки Зеленский и его советники.