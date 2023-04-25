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Швейцарский журналист, посетивший Москву: Говорить о плачевном состоянии российской экономики не приходится

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Швейцарский журналист, посетивший Москву: Говорить о плачевном состоянии российской экономики не приходится

Главный редактор швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель посетил Москву, оставшись под впечатлением от российского столицы. Журналист назвал Москву процветающей.


Прогуливаясь по улицам, журналист был удивлён тем, что в центре Москвы работают множество кафе и ресторанов и посетителей в них немало.

Вот как он прокомментировал данную ситуацию:

Товары западного производства доступны населению, дефицита не наблюдается. Инфляция тоже находится здесь в районе 2,5-3%. Так что говорить о каком-то плачевном состоянии российской экономики, о котором утверждают европейские СМИ, явно не приходится

Журналист из Швейцарии также считает, что Запад заблуждается в своих суждениях о том, что именно он является центром мира.

Роджер Кеппель:

Сегодняшний мир, несомненно, меняется, так что далеко не исключено, что процветание Москвы тоже является символом этих изменений

Кстати говоря, один из ветеранов США (литератор) сообщил о том, что есть много европейских граждан, готовых выступить в поддержку россиян. По словам американского писателя, данная поддержка заключается в их противостоянии антироссийской пропаганде, раскручиваемой западными СМИ.

Накануне, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что Европейский союз уже фактически исчерпал свои возможности санкций, направленных на то, чтобы навредить России. В этой связи, было бы совсем не лишним вспомнить и о словах президента Владимира Путина о том, что, вводя ограничения в отношении РФ, Запад, по сути, сам рубит сук, на котором сидит.
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:26
    +1
    Куда же его так сводили,где инфляция 3%?Я тоже туда хочу.... wassat
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:35
      0
      Немного не в тему Байден заявил, что идет официально на второй срок smile тут главный вопрос дойдет ли самостоятельно.
  2. frruc
    frruc Сегодня, 13:28
    +1
    Журналист назвал Москву процветающей.

    Когда же мы увидим процветающие села в глубинках ? Без этого делать выводы рано.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:29
    0
    Москва - это "витрина" России, хотя по правде сказать, и за МКАД в магазинах продуктов навалом, техники и одежды хватает на любой вкус и кошелек, всё равно, почти все ТНП произведены в КНР, как и линейка товаров в ЕС.
  4. Фразах
    Фразах Сегодня, 13:33
    0
    А если прогуляться по Рублевке, то не увидишь и такой инфляции, а уж впечатление останется самое благоприятное. Всех иностранных писателей надо выгуливать только по этой локации.
  5. Aken
    Aken Сегодня, 13:40
    0
    Санкции работают. Немецкое баночное пиво уже 0,45 литра.