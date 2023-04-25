Главный редактор швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель посетил Москву, оставшись под впечатлением от российского столицы. Журналист назвал Москву процветающей.
Прогуливаясь по улицам, журналист был удивлён тем, что в центре Москвы работают множество кафе и ресторанов и посетителей в них немало.
Вот как он прокомментировал данную ситуацию:
Товары западного производства доступны населению, дефицита не наблюдается. Инфляция тоже находится здесь в районе 2,5-3%. Так что говорить о каком-то плачевном состоянии российской экономики, о котором утверждают европейские СМИ, явно не приходится
Журналист из Швейцарии также считает, что Запад заблуждается в своих суждениях о том, что именно он является центром мира.
Роджер Кеппель:
Сегодняшний мир, несомненно, меняется, так что далеко не исключено, что процветание Москвы тоже является символом этих изменений
Кстати говоря, один из ветеранов США (литератор) сообщил о том, что есть много европейских граждан, готовых выступить в поддержку россиян. По словам американского писателя, данная поддержка заключается в их противостоянии антироссийской пропаганде, раскручиваемой западными СМИ.
Накануне, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что Европейский союз уже фактически исчерпал свои возможности санкций, направленных на то, чтобы навредить России. В этой связи, было бы совсем не лишним вспомнить и о словах президента Владимира Путина о том, что, вводя ограничения в отношении РФ, Запад, по сути, сам рубит сук, на котором сидит.