Товары западного производства доступны населению, дефицита не наблюдается. Инфляция тоже находится здесь в районе 2,5-3%. Так что говорить о каком-то плачевном состоянии российской экономики, о котором утверждают европейские СМИ, явно не приходится

Сегодняшний мир, несомненно, меняется, так что далеко не исключено, что процветание Москвы тоже является символом этих изменений

Главный редактор швейцарской газеты Die Weltwoche Роджер Кеппель посетил Москву, оставшись под впечатлением от российского столицы. Журналист назвал Москву процветающей.Прогуливаясь по улицам, журналист был удивлён тем, что в центре Москвы работают множество кафе и ресторанов и посетителей в них немало.Вот как он прокомментировал данную ситуацию:Журналист из Швейцарии также считает, что Запад заблуждается в своих суждениях о том, что именно он является центром мира.Роджер Кеппель:Кстати говоря, один из ветеранов США (литератор) сообщил о том, что есть много европейских граждан, готовых выступить в поддержку россиян. По словам американского писателя, данная поддержка заключается в их противостоянии антироссийской пропаганде, раскручиваемой западными СМИ.Накануне, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что Европейский союз уже фактически исчерпал свои возможности санкций, направленных на то, чтобы навредить России. В этой связи, было бы совсем не лишним вспомнить и о словах президента Владимира Путина о том, что, вводя ограничения в отношении РФ, Запад, по сути, сам рубит сук, на котором сидит.