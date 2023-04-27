«Кинжалы»: прилетайте чаще – будет чище

А что касается красных линий, это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жёсткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и о которых вы упомянули.

Но всё-таки это та сфера, которая должна остаться на решение прежде всего военно-политического руководства страны. И те люди, которые заслуживают соответствующих действий такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя прежде всего сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если будут действовать, переходя вот эти линии и черту,

Там было ровно 200 офицеров

Где та красная линия?

Летят утки?