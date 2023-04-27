Военное обозрение
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«Кинжалы»: прилетайте чаще – будет чище

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«Кинжалы»: прилетайте чаще – будет чище

Как назвать подобную заметку? Расследование или всё-таки «точка зрения»? Выбор за читателем, если всё то, что связано с метким попаданием «Кинжала», и в самом деле не фейк. Так прочтите и попробуйте разобраться... Но начнём с цитаты «от первого лица».


А что касается красных линий, это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жёсткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и о которых вы упомянули.
Но всё-таки это та сфера, которая должна остаться на решение прежде всего военно-политического руководства страны. И те люди, которые заслуживают соответствующих действий такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя прежде всего сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если будут действовать, переходя вот эти линии и черту,

– В. В. Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Намёк нашего Президента был предельно прозрачен и содержал в себе довольно понятное сообщение о том, какие события воспоследуют, и эти предполагаемые события вроде как не заставили себя долго ждать… Вопрос в том, а имели ли место быть таковые события и что они: агитационная утка или жестокая, но радостная для россиян правда?

Там было ровно 200 офицеров


СМИ продолжают пестрить информацией о том, что русские «Кинжалами» (гиперзвуковыми ракетами) уничтожили секретный бункер с 200 западными и украинскими офицерами, управляющими коммуникациями под командованием НАТО.

Давайте проанализируем, возможно ли такое вообще в реальности?


Из досье «Военного обозрения»:

«Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» класса «воздух-поверхность» является новейшим российским оружием, которое размещается на боевых тактических и стратегических самолетах, а её дальность зависит от скорости самого носителя.

Полное название этого вооружения – гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал», который имеет максимальную дальность полета около 3 000 километров.

Тип ракеты: аэробаллистическая 9-C-7760.

Вес боевой части: 500 кг.

Тип боевой части: проникающая фугасная, осколочно-фугасная (точных данных нет) или ядерная.

Радиус поражения: от 15 тысяч кв. м (данные засекречены).

Глубина поражения (пробития бетона): от 1,2 метров (данные засекречены).

Наведение: ГЛОНАСС с оптической головкой самонаведения, а также авиационный комплекс ДРЛО на носителе.

Носители: Су-57, МиГ-31К, Ту-160, Ту-22М3. Дальность поражения: 2 000 км (МиГ-31К), 3 000 км (Ту-22М3).

Максимальная скорость: гиперзвуковая до 14 688 км/ч (10–12 махов).

Время полета: около 10 минут на 1 000 км.

Высота полета: до 20 км.

Двигатель: твердотопливный, двухрежимный стартово-маршевый.

Производитель: Коломенский «КБ машиностроения».

Источник: amalantra.ru

Где та красная линия?


Так как же возможно было пробить бетонированный бронированный бункер с классом защиты от ядерного удара?

60 метров бетона этого бункера, а по другим источникам – и все 120 метров, ядерная бомба, воздействующая всей своей силой заряда на общую поверхность железобетонной конструкции – пробить не сможет, а вот «Кинжал» – жало, совсем иное дело – он может, поскольку в случае с «Кинжалом» – срабатывает принцип забитого гвоздя.

Представьте себе слона, его легко кусает комар, прокалывая своим тонким жалом толстенную кожу этого огромного животного... А теперь вообразите бревно, всей своей поверхностью упавшее, к примеру, на того же слона – от такого удара шкура этого существа вряд ли сильно пострадает.

Да и сам слон, если укус комара с малярией, может и не выжить при каком-то раскладе, а вот под бревном, как ни странно, почти наверняка устоит. И может даже и не почесаться.

В нашей стране всегда умели делать оружие, начав свою артиллерийскую историю ещё во времена Великого князя Московского Ивана III, вошедшую в свой расцвет при Иоанне IV, том самом – Грозном, продолженную Петром I и целой династией Демидовых.

Оружейное дело, основанное на уникальной инженерной мысли наших предков, здорово помогло победить и в Великой Отечественной войне, достаточно вспомнить об оружии победы: ППШ – Г. С. Шпагина, ПК – М. Т. Калашникова, а ещё о «Тридцатьчетвёрке» и «Катюше», Яках, Илах, По и Пе, неуловимых подводных «Щуках» и многом другом.

Летят утки?



И вроде всё гладко, чинно и благородно, и даже всё совпадает – по характеристикам и косвенно подтверждается факт уничтожения этих «двухсот». И прежде всего – абсолютным молчанием западных представителей. Но что-то во всей этой истории никак не даёт мне покоя.

Просто как профессиональному журналисту, которого годами учили именно этому, и с тех пор раз и навсегда привыкшему анализировать информацию и её проверять, избегая «утиной фуа-гра» в материалах...

А вы как думаете – было или не было?
Автор:
Использованы фотографии:
cont.ws, rusprav.tv, popgun.ru
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14 комментариев
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  1. Любитель Акул
    Любитель Акул Сегодня, 05:02
    -1
    Даже если не было,шум в СМИ стоит,а значит будут бояться. Не зная даже ТТХ мы можем только гадать. Но гадать о таком это не очень умно. Кто знает все характеристики,наверное может, но оружие новое,даже конструктор может ошибиться. Бетон тупо может от времени разрыхлиться или наоборот.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 05:13
      +3
      Что-то в статье с характеристиками не так, пусть не на 12МАХ, а на 6 пробитие всего 1.2 метра бетона? Про применение с МИГ-25 обычных авиабомб рассказывали, пролетали 40км и уходили не в бетон, правда, в грунт, на 30 метров, а падали они точно не на гиперзвуке, да может и даже не на сверхзвуке
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 05:20
        +4
        Я человек не кровожадный, но фото с гробиками под звездно-полосатыми, приносит удовлетворение....
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 08:27
      0
      Цитата: Любитель Акул
      Не зная даже ТТХ мы можем только гадать.

      Точно. wink
      Кто способен поразить бункер из бетона?
      Тот, что противостоит аж ядрен-батону
      Задвухсотить человек так примерно 200
      И воронку заровнять за собой на месте
      Чем наш президент пужал в мультиках инетных?
      Правильно: это наш «Кинжал» аналоговнетный.
      Он к объекту подлетит, поглядит с прищуром
      Сбросит скорость, расчехлит перфоратор с буром
      И начнет, как тот сосед, в выходные утром
      Выносить мозги у всех вибро-гипер-звуком
      Дней примерно через пять, а может даже ранее
      Вражий гарнизон лежать будет без сознания
      Кто удавится в петле, а кто висок прострелит
      Лишь бы больше не страдать от кинжальной дрели
      Как конструкторы дошли до садизма этого?
      Мож расскажет кто из них после стакана третьего
      Что в кителях и в пиджаках, в шляпах и в фуражках
      Большей частью коллектив живет в многоэтажках.
  2. Vasia
    Vasia Сегодня, 05:40
    0
    Удивляет отсутствие реакции в западных медиа, видать нет дыма без огня. Как правило, они за словом в карман не лезут, могут по команде синхронно выдать любую ахинею, чтобы изобразить дело в нужном свете. Недавно дописались, что проукраинские водолазы на яхте взорвали северные потоки.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:39
      -2
      Скорее наоборот.Кроме западной,есть и другая пресса,азиатсаая к примеру.Раз молчат все-не было этого факта.
  3. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:55
    +3
    Возможно я ошибаюсь. Каждый делает свой выбор.Мы сделали свой,американцы свой.До каких пор будет противостояние? Чтобы это закончилось,нам надо доказать свою состоятельность. У США в подчинении почти все международные организации.Куда мы входили.И эти организации будут кнутом и пряником воздействовать на нашу страну.Мы должны доказать,что в военных и экономических делах мы справляемся еще лучше,чем прежде. Будет холодная война,но это лучше,чем горячая.Если же мы будем идти прежним путем,то это будет самый наихудший путь.Все уважают только сильных во всех смыслах.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 06:25
      -1
      Цитата: Николай Малюгин
      нам надо доказать свою состоятельность.

      Вы не поняли фразу Лаврова на днях "США не имеют права говорить за весь мир". Время когда доказывали МЫ - международным организациям - кончилось с нашим из них исключением. Теперь Щтатам надо доказать, что они имеют право хотя бы говорить про что-то не за пределами своего блока НАТО. Именно российско-китайский блок не признает их мнение про любое событие за пределами США и НАТО, а за ним потянулись остальные, типа выходящего из МУС ЮАР
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:21
    +4
    А вы как думаете – было или не было?

    Одно бесспорно, еще когда завыли про "массовое применение Кинжалов" по объектам инфраструктуры - я сразу тут написал - брехня. Кинжал в принципе непригоден для уничтожения инфраструктуры именно. Банально его сложно подорвать на поверхности, чтоб сдуть например поле с трансформаторами.
    Но их применили, как выяснилось.
    Второе, что бесспорно - ни один идиет в городе, систематически подвергающемся налетам/обстрелам - НЕ БУДЕТ сидеть в здании например Минобороны Украины.
    Собственно логический вывод ясен. Суть не в том. американцы, или не американцы, цели явно были значимымии. Проще всего доказать так - если бы ракеты прилетели в молоко - вся сеть бы пестрела фотографиями воронок в лесу с ржанием над косыми русскими, ну или там неразорвавшихся обломков. Укра молчит. Почему? потому что им не смешно получилось - это единственное объяснение
  5. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:00
    0
    Вся власть Советам!

    Цитата: ЯРъ
    А вы как думаете – было или не было?

    Было и не раз. Кто к нам с мечом придёт, тот от "Кинжала" и погибнет.
  6. 2112vda
    2112vda Сегодня, 08:14
    +1
    О чём была сея статья? Как говорила моя бабушка: "лишь бы не мовочки".
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 08:19
    +1
    Там было ровно 200 офицеров
     Где там? И когда "Кинжал" прилетел?Событие какого года обсуждаем?
  8. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:36
    0
    Цитата: Bingo
    Кинжал в принципе непригоден для уничтожения инфраструктуры именно. Банально его сложно подорвать на поверхности, чтоб сдуть например поле с трансформаторами.


    Сложно, не значит невозможно. Кстати, можно подрывать и над поверхностью, с использованием кассетного боеприпаса. Правда непонятно, зачем? Есть средства подешевле, чтобы по трансформаторам бить, "кинжалы" стоят слишком дорого.
  9. ИванИванычИванов
    ИванИванычИванов Сегодня, 08:46
    0
    Статья уровня "мамкин эксперт" на тик-токе. Автор забыл главное - "ставьте лайки в комментариях"