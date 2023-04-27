«Кинжалы»: прилетайте чаще – будет чище

Как назвать подобную заметку? Расследование или всё-таки «точка зрения»? Выбор за читателем, если всё то, что связано с метким попаданием «Кинжала», и в самом деле не фейк. Так прочтите и попробуйте разобраться... Но начнём с цитаты «от первого лица».
А что касается красных линий, это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жёсткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и о которых вы упомянули.
Но всё-таки это та сфера, которая должна остаться на решение прежде всего военно-политического руководства страны. И те люди, которые заслуживают соответствующих действий такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя прежде всего сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если будут действовать, переходя вот эти линии и черту,
Но всё-таки это та сфера, которая должна остаться на решение прежде всего военно-политического руководства страны. И те люди, которые заслуживают соответствующих действий такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя прежде всего сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если будут действовать, переходя вот эти линии и черту,
– В. В. Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Намёк нашего Президента был предельно прозрачен и содержал в себе довольно понятное сообщение о том, какие события воспоследуют, и эти предполагаемые события вроде как не заставили себя долго ждать… Вопрос в том, а имели ли место быть таковые события и что они: агитационная утка или жестокая, но радостная для россиян правда?
Там было ровно 200 офицеров
СМИ продолжают пестрить информацией о том, что русские «Кинжалами» (гиперзвуковыми ракетами) уничтожили секретный бункер с 200 западными и украинскими офицерами, управляющими коммуникациями под командованием НАТО.
Давайте проанализируем, возможно ли такое вообще в реальности?
Из досье «Военного обозрения»:
«Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» класса «воздух-поверхность» является новейшим российским оружием, которое размещается на боевых тактических и стратегических самолетах, а её дальность зависит от скорости самого носителя.
Полное название этого вооружения – гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал», который имеет максимальную дальность полета около 3 000 километров.
Тип ракеты: аэробаллистическая 9-C-7760.
Вес боевой части: 500 кг.
Тип боевой части: проникающая фугасная, осколочно-фугасная (точных данных нет) или ядерная.
Радиус поражения: от 15 тысяч кв. м (данные засекречены).
Глубина поражения (пробития бетона): от 1,2 метров (данные засекречены).
Наведение: ГЛОНАСС с оптической головкой самонаведения, а также авиационный комплекс ДРЛО на носителе.
Носители: Су-57, МиГ-31К, Ту-160, Ту-22М3. Дальность поражения: 2 000 км (МиГ-31К), 3 000 км (Ту-22М3).
Максимальная скорость: гиперзвуковая до 14 688 км/ч (10–12 махов).
Время полета: около 10 минут на 1 000 км.
Высота полета: до 20 км.
Двигатель: твердотопливный, двухрежимный стартово-маршевый.
Производитель: Коломенский «КБ машиностроения».
Источник: amalantra.ru
Где та красная линия?
Так как же возможно было пробить бетонированный бронированный бункер с классом защиты от ядерного удара?
60 метров бетона этого бункера, а по другим источникам – и все 120 метров, ядерная бомба, воздействующая всей своей силой заряда на общую поверхность железобетонной конструкции – пробить не сможет, а вот «Кинжал» – жало, совсем иное дело – он может, поскольку в случае с «Кинжалом» – срабатывает принцип забитого гвоздя.
Представьте себе слона, его легко кусает комар, прокалывая своим тонким жалом толстенную кожу этого огромного животного... А теперь вообразите бревно, всей своей поверхностью упавшее, к примеру, на того же слона – от такого удара шкура этого существа вряд ли сильно пострадает.
Да и сам слон, если укус комара с малярией, может и не выжить при каком-то раскладе, а вот под бревном, как ни странно, почти наверняка устоит. И может даже и не почесаться.
В нашей стране всегда умели делать оружие, начав свою артиллерийскую историю ещё во времена Великого князя Московского Ивана III, вошедшую в свой расцвет при Иоанне IV, том самом – Грозном, продолженную Петром I и целой династией Демидовых.
Оружейное дело, основанное на уникальной инженерной мысли наших предков, здорово помогло победить и в Великой Отечественной войне, достаточно вспомнить об оружии победы: ППШ – Г. С. Шпагина, ПК – М. Т. Калашникова, а ещё о «Тридцатьчетвёрке» и «Катюше», Яках, Илах, По и Пе, неуловимых подводных «Щуках» и многом другом.
Летят утки?
И вроде всё гладко, чинно и благородно, и даже всё совпадает – по характеристикам и косвенно подтверждается факт уничтожения этих «двухсот». И прежде всего – абсолютным молчанием западных представителей. Но что-то во всей этой истории никак не даёт мне покоя.
Просто как профессиональному журналисту, которого годами учили именно этому, и с тех пор раз и навсегда привыкшему анализировать информацию и её проверять, избегая «утиной фуа-гра» в материалах...
А вы как думаете – было или не было?