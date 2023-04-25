Командующий ОС ВСУ Наев: Непосредственной опасности наступления российских сил с северного направления нет

Российское командование разместило две группировки войск на северной границе Украины, непосредственной опасности наступления с данного направления нет, сосредоточенные там силы незначительны. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
По данным украинской разведки, две группировки российских войск общей численностью порядка 17 тысяч человек сосредоточены на территории Белоруссии и Брянской и Курской областей России. Кроме того, на полигонах Минобороны РБ находится еще 2,8 тысячи российских военных, проходящих подготовку, а на аэродромах размещены вертолеты и самолеты из состава ВКС РФ.
Комментируя обстановку на северных рубежах, Наев подчеркнул, что на данный момент угрозы вторжения с данного направления нет, ситуация контролируемая. Однако в командовании "Север" не расслабляются и продолжают готовить рубежи для обороны, минируя подходы и возводя дополнительные фортификационные сооружения.
Также пожаловался генерал на периодические удары российской артиллерии и РСЗО по территории Сумской и Черниговской областей, забыв добавить, что проводятся они в ответ на обстрелы российской гражданской инфраструктуры со стороны украинских военных. В то же время он признался, что российская авиация и артиллерия работает по военным объектам и системам противовоздушной обороны.
(...) противник продолжает систематические обстрелы из артиллерии приграничных районов Сумской и Черниговской областей, ведет воздушную разведку с целью нанести огневое поражение по объектам критической инфраструктуры и разоблачения нашей системы ПВО
- добавил генерал.
Ранее Наев заявлял, что сосредоточенных на границе с Белоруссией сил и средств хватит не только для отражения возможной атаки российских сил, но и для ответного контрнаступления с заходом на белорусскую территорию.