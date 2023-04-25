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Командующий ОС ВСУ Наев: Непосредственной опасности наступления российских сил с северного направления нет

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Командующий ОС ВСУ Наев: Непосредственной опасности наступления российских сил с северного направления нет

Российское командование разместило две группировки войск на северной границе Украины, непосредственной опасности наступления с данного направления нет, сосредоточенные там силы незначительны. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.


По данным украинской разведки, две группировки российских войск общей численностью порядка 17 тысяч человек сосредоточены на территории Белоруссии и Брянской и Курской областей России. Кроме того, на полигонах Минобороны РБ находится еще 2,8 тысячи российских военных, проходящих подготовку, а на аэродромах размещены вертолеты и самолеты из состава ВКС РФ.

Комментируя обстановку на северных рубежах, Наев подчеркнул, что на данный момент угрозы вторжения с данного направления нет, ситуация контролируемая. Однако в командовании "Север" не расслабляются и продолжают готовить рубежи для обороны, минируя подходы и возводя дополнительные фортификационные сооружения.

Также пожаловался генерал на периодические удары российской артиллерии и РСЗО по территории Сумской и Черниговской областей, забыв добавить, что проводятся они в ответ на обстрелы российской гражданской инфраструктуры со стороны украинских военных. В то же время он признался, что российская авиация и артиллерия работает по военным объектам и системам противовоздушной обороны.

(...) противник продолжает систематические обстрелы из артиллерии приграничных районов Сумской и Черниговской областей, ведет воздушную разведку с целью нанести огневое поражение по объектам критической инфраструктуры и разоблачения нашей системы ПВО

- добавил генерал.

Ранее Наев заявлял, что сосредоточенных на границе с Белоруссией сил и средств хватит не только для отражения возможной атаки российских сил, но и для ответного контрнаступления с заходом на белорусскую территорию.
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9 комментариев
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  1. мазута
    мазута Сегодня, 12:52
    -1
    У него вроде папа в Крыму проживает.Снял бы ремень,всыпал отпрыску.Хотя видимо уже очень,очень поздно.Хотелось бы чтобы не донес уже никогда сынок пятую точку к отцу.Скорей бы уже.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:09
      -1
      При наличии у страны военно-транспортной авиации значительные войска можно перебросить и с Дальнего Востока, этот Наев судит всех по себе.
  2. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 12:53
    -3
    Интересная информация , судя по ней наши пацаны как водиться будут героически противостоять превосходящим силам противника.думаю кто-то у нас извращено понимает девиз Суворова про число и умение
  3. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:53
    -3
    Российское командование разместило две группировки войск на северной границе Украины, непосредственной опасности наступления с данного направления нет, сосредоточенные там силы незначительны.

    Это ещё раз доказывает - Путин и все высшее руководство РФ навсегда распрощалось с целями СВО - демилитаризацией и денацификацией Украины, которые невозможны без свержения нацистского режима в Киеве.

    Теперь Зеленский и вся его кодла нацистов для руководства РФ "дорогие партнёры", которых нужно умасливать зерновыми сделками, перекачкой нефти и газа через Украину, поставками ГСМ для ВСУ из РФ через Болгарию.

    Похоже цель Путина сейчас - зацепиться зубами за те огрызки 4 областей Украины, Крым, которые пока есть сейчас и не дать врагу отобрать у РФ это последнее, что осталось.
    Пригожин так и сказал.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:04
      +3
      Дабы не выглядело плагиатом, приводите цитаты в первоисточнике со ссылкой на автора, дату и время высказывания или публикации. Очень надеюсь, что не из России пишете.
  4. Комментарий был удален.
  5. Stoler
    Stoler Сегодня, 12:58
    +1
    " Непосредственной опасности наступления российских сил с северного направления нет"- Мы его наверное сильно удивим тем что "Непосредственной опасности наступления российских сил" нет ни с какого направления fellow laughing
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:11
    -1
    . сосредоточенных на границе с Белоруссией сил и средств хватит не только для отражения возможной атаки российских сил, но и для ответного контрнаступления с заходом на белорусскую территорию.

    Что-то я сомневаюсь. Даже в том, что 20 000 наших всушники сдержать способны. А уж с заходом на территорию Белоруссии wassat
    Ещё полста тысяч свежих сил wassat
    Ну и пыжики
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:13
    +1
    Вот, уже интереснее. Есть украинская цифра наших ВС в Белоруссии, и двух областях РФ. Теперь ищем новость с озвученной цифрой наших в РБ, минусуем, получаем другую и разбиваем на 2 области. Вариант с броском на север вполне реален получается?
  8. HAM
    HAM Сегодня, 13:24
    +1
    Резко возросло количество говорящих голов с Украины и западнюков,тщательно пытаются что то скрыть....только чем больше напускают туману,тем очевидней становятся истинные цели.Полезут,и не июне -июле,а гораздо раньше и на Донецк......