Американская пресса: Украинское командование посылает ложные сигналы и пытается сбить Россию с толку в плане своего контрнаступления

Среди руководств стран-членов военного блока НАТО отсутствует консенсус в вопросе потенциального предоставления Украине гарантий безопасности. Власти США, Франции и Германии ждут результатов анонсированного ранее контрнаступления украинской армии.Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на заявление депутата украинского парламента Иванны Климпуш-Цинцадзе, сделанное ей в ходе недавней встречи в Вашингтоне. По словам украинского парламентария, хотя власти США напрямую не озвучивали этого, но дали понять, что дальнейшие действия Вашингтона, касающиеся украинского кризиса, будут полностью зависеть от развития событий на Украине после контрнаступления ВСУ.По мнению авторов публикации, усталость Запада от украинского конфликта ощущалась и ранее, но осенью прошлого года она была заглушена успехами ВСУ в Харьковской области и в Херсоне. Украине понадобится проведение как минимум не менее успешной военной операции, чтобы снова разжечь интерес западных лидеров к своей повестке.Украинское военное командование пытается посылать многочисленные ложные сигналы для того, чтобы сбить с толку Россию относительно места и времени предполагаемого удара ВСУ. От украинских чиновников разного ранга звучат противоречивые заявления. Видимо, на Западе считают, что анализ информации в ГШ ВС РФ проводят исключительно на основе заявлений чиновников киевского режима.Как пишет американская пресса, по мнению большинства военных аналитиков, наиболее вероятным будет нанесение одного крупного удара и ложного маневра, что обусловлено отсутствием у Украины достаточного количества вооружений и военной техники для осуществления попытки глубокого прорыва в условиях рассеивания сил.