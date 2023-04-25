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Американская пресса: Украинское командование посылает ложные сигналы и пытается сбить Россию с толку в плане своего контрнаступления

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Американская пресса: Украинское командование посылает ложные сигналы и пытается сбить Россию с толку в плане своего контрнаступления

Среди руководств стран-членов военного блока НАТО отсутствует консенсус в вопросе потенциального предоставления Украине гарантий безопасности. Власти США, Франции и Германии ждут результатов анонсированного ранее контрнаступления украинской армии.


Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на заявление депутата украинского парламента Иванны Климпуш-Цинцадзе, сделанное ей в ходе недавней встречи в Вашингтоне. По словам украинского парламентария, хотя власти США напрямую не озвучивали этого, но дали понять, что дальнейшие действия Вашингтона, касающиеся украинского кризиса, будут полностью зависеть от развития событий на Украине после контрнаступления ВСУ.

По мнению авторов публикации, усталость Запада от украинского конфликта ощущалась и ранее, но осенью прошлого года она была заглушена успехами ВСУ в Харьковской области и в Херсоне. Украине понадобится проведение как минимум не менее успешной военной операции, чтобы снова разжечь интерес западных лидеров к своей повестке.

Украинское военное командование пытается посылать многочисленные ложные сигналы для того, чтобы сбить с толку Россию относительно места и времени предполагаемого удара ВСУ. От украинских чиновников разного ранга звучат противоречивые заявления. Видимо, на Западе считают, что анализ информации в ГШ ВС РФ проводят исключительно на основе заявлений чиновников киевского режима.

Как пишет американская пресса, по мнению большинства военных аналитиков, наиболее вероятным будет нанесение одного крупного удара и ложного маневра, что обусловлено отсутствием у Украины достаточного количества вооружений и военной техники для осуществления попытки глубокого прорыва в условиях рассеивания сил.
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23 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:50
    -3
    Пойдут скорее всего на Крым и там где не ожидаем и где мало войск,то есть как в 1943 через Курск попытаются пробиться по направлению на Москву и по направлению на Волгу.

    Наступательная операция «Цитадель» (5 июля — 12 июля 1943 года) — летнее стратегическое наступление вермахта на северном и южном фасах Курского плацдарма; при обнаружении отхода советских войск планировалось нанести рассекающие удары с вершины Курского выступа.
    Цель наступления — «путём концентрического наступления окружить находящиеся в районе Курска войска противника и уничтожить их». При этом предполагалось «широко использовать момент внезапности», «обеспечить максимальное массирование ударных сил на узком участке» и «осуществить наступление в возможно быстром темпе».Успешное завершение наступления «Цитадель» должно «высвободить силы для выполнения последующих задач, в особенности подвижные соединения», и планируемая гитлеровским командованием «победа под Курском должна явиться факелом для всего мира».Для отражения летнего наступления немцев Ставка Верховного Главнокомандования при непосредственном участии штабов ВФ и ЦФ разработала стратегический план летне-осенней кампании 1943 г., представлявший собой ряд взаимоувязанных стратегических операций фронтов как оборонительного, так и наступательного характера. Непосредственно для срыва наступления по плану «Цитадель» разработана операция преднамеренной обороны, получившая (после успешного завершения) название Курская стратегическая оборонительная операция (5-23 июля). Отличительной чертой этого (судя по названию) оборонительного сражения явились действия наступательного характера (контрудары) советских войск, запланированные как заранее, так и в ходе боёв на северном и южном фасах Курской дуги.Удара по вершине Курского выступа немцы нанести так и не смогли; советскому командованию удалось использовать все стратегические преимущества Курского плацдарма, нанеся с его западной части (вершины) мощный удар групп армий ЦФ и ВФ на Киевском и Сумском направлениях.

    По ссылке ниже всё подробно описанно и многое совпадает с нынешним положением дел в СВО.Та же тотальная мобилизация на Украине как и в Германии в 1943 году.
    Для дальнейшего развития событий важное значение имел доклад 8 апреля 1943 г. представителя Ставки маршала Георгия Жукова Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину о возможных действиях противника и советских войск весной и летом 1943 г. Проанализировав ситуацию, Жуков сделал вывод, что немцы не смогут создать стратегических резервов для масштабного наступления, по аналогии с прошлым и позапрошлым годами, а нанесут два удара в направлении Курска с севера и юга с участием наиболее боеспособных танковых соединений (в которых будет до 2500 танков) и при массированной поддержке авиации.

    "Чтобы противник разбился о нашу оборону", маршал Жуков предложил энергично создавать резервы, в том числе противотанковые и авиационные, тщательно готовить оборонительные полосы и рубежи на наиболее угрожаемых направлениях в невиданных ранее масштабах. Сталин и Генеральный штаб согласились, что необходимо выждать, намеренно перейти к обороне, чтобы встретить врага на хорошо укрепленных позициях, измотать его, а затем уже нанести свой удар. Ведь вермахт по-прежнему имел преимущество в боевом опыте, особенно офицерского состава, умел гораздо лучше организовать взаимодействие видов войск, что показали недавние бои в районе Харькова, когда 16 марта немцы в ходе контрудара вернули город, месяцем ранее освобожденный Красной армией.

    https://tass.ru/opinions/9246377
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:12
      0
      Похоже на то что Киев пытается сбить с толку и Россию и США, по старой хох---кой традиции.
      И если США и коллективный Запад Киев пытается убедить в том, что вот-вот начнётся наступление, главное чтобы спонсоры подкинули ещё оружия и денег боевым рагулям, а так уже всё якобы готово, то в отношении России Киев пытается надувать щёки, делать страшные гримасы и мелкие вылазки по всей линии фронта, с тем чтобы Россия хоть где-нибудь на линии фронта отступила, а ВСУ зашли на этот пяточёк и радостно сообщили на весь мир о том, что наступление удалось и им нужно ещё столько же оружия и денег, чтобы двигаться дальше на восток.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:58
    +2
    Ау, СМИ, может уже хватит истерики. Полосатые сначала сливают "секретную" инфу по окраине и весь мир смакует ее, теперь западные СМИ вещают, что окраина гонит дезу..... под лозунгом наперсточника - верчу, кручу, запутать хочу. Все, "зрители" уже устали, или давайте показывайте спектакль, или верните деньги..... Устроили шоу экстрасенсов какое-то.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:23
      +1
      Цитата: Uprun
      Ау, СМИ, может уже хватит истерики. Полосатые сначала сливают "секретную" инфу по окраине и весь мир смакует ее, теперь западные СМИ вещают, что окраина гонит дезу..... под лозунгом наперсточника - верчу, кручу, запутать хочу. Все, "зрители" уже устали, или давайте показывайте спектакль, или верните деньги..... Устроили шоу экстрасенсов какое-то.

      Это тоже способ психологического выматывания соперника, в чём англосаксы руку набили за многие годы.
      Нагнетание истерики любимый метод англосаксов и они этим пользуются постоянно, попутно делая своё чёрное дело.
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 13:58
    +1
    дали понять, что дальнейшие действия Вашингтона, касающиеся украинского кризиса, будут полностью зависеть от развития событий на Украине после контрнаступления ВСУ.

    Такое ощущение, что закупились попкорном и сидят ждут Экшена! am
  4. Zhan
    Zhan Сегодня, 13:58
    +3
    Украинское военное командование пытается посылать многочисленные ложные сигналы для того, чтобы сбить с толку Россию относительно места и времени предполагаемого удара ВСУ.

    А "Американской прессе", абы языком чесать. Они что действительно верят в то, что мы пользуемся этими "Источниками сигналов" ? Ну что за детский лепет.... laughing Они бы ещё написали, что мы эти источники берём из Телеги и социальных сетей из зашифрованной переписки... smile
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:10
    +1
    Все эти вбросы и заявления рассчитаны в основном на обывателя. Постоянно тюкать ему в темечко тем, что вот-вот начнется, не сегодня, так завтра, не завтра, так через неделю, а может после дождичка в четверг, держа его в напряге и попутно скармливая под эту дудку всякую шнягу.
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: Tagan
      Все эти вбросы и заявления рассчитаны в основном на обывателя. Постоянно тюкать ему в темечко тем, что вот-вот начнется, не сегодня, так завтра, не завтра, так через неделю, а может после дождичка в четверг, держа его в напряге и попутно скармливая под эту дудку всякую шнягу.

      Причём делают это все, включая наших.
  6. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:10
    +3
    Запад устал - это полная чепуха. Запад вложился и ждёт результатов. Это таки да.
    Запад консолидировался и продолжает. Об этом говорят их долгосрочные планы - миллион снарядов на этот год, Абрамсы к осени, обучение пилотов на F16.
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:13
    0
    А как понять "усталость Запада от конфликта"? Сделано всё, чтобы западные конторы ушли из РФ, СПГ они покупают уже у США, бизнес бежит туда же. Теперь если захочешь как раньше, там на этом самом Западе, украинское(американское) лобби с дерьмом смешает. Им уже никуда не деться от слова совсем.
  8. Andrea
    Andrea Сегодня, 14:18
    +1
    Министерство обороны в напёрстки не играет. Как бы сами не запутались.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:29
      -1
      МО, подозреваю, пьет коньяк стаканами для снятия стресса, пытаясь угадать, куда ударят украинцы.
      Спутниковых снимков нет, самолетов ДРЛО нет.
      Только сведения от информаторов (или дезинформаторов?) с территории Украины.
      1. Aлеkc
        Aлеkc Сегодня, 15:34
        0
        А я подозреваю, что у них и стресса нет. Ну если только некоторое раздражение от демаршей Пригожина в их адрес.
      2. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 15:57
        0
        Цитата: voyaka uh
        Спутниковых снимков нет, самолетов ДРЛО нет

        good laughing good

        В общем - планета Шелезяка. Вояка Юх, вы сделали мне вечер.
  9. vladcub
    vladcub Сегодня, 14:22
    +1
    " посылая ложные сигналы" на войне завсегда так: демонстрировать интерес к пункту :А и ударить в пункте:Б
  10. Фразах
    Фразах Сегодня, 14:26
    +1
    Какая обстановка на линии, сам хрен не разберет. Кто, куда, когда - никто не знает, кругом одни толкователи слухов с обеих сторон. Для достоверной инфы существует разведка, а она в газеты сообщать не будет. Поэтому остается только хлопать ушами и ждать.
  11. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 14:50
    -1
    Пойдут туда, где тонко и рвётся - захватят Курскую АЭС и Белгород и начнут торги насчёт вывода всех Вооружённых Сил РФ с Украины, Крыма и Донбасса на границу 2013 года.
  12. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:57
    +1
    Кого они хотят сбить с толку? Суровикина? Герасимова? Опять Лапина? Или весь наш Генштаб?
    Я думаю что они всё таки сделали выводы из первого года СВО. Сейчас репутация их как стратегов стоит на кону. А нам обывателям нужна победа, одна на всех. soldier
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:35
      -1
      Американцы писали: "почему росс.армия увязла в позиционных боях в Артемовске, Авдеевке, Угледаре?
      Потому что для них не нужен Ген.Штаб. Не нужны никакая ни стратегия ,ни логистика.
      Собрал роту - вперед! Собрал батальон - вперед!
      Без решений генералов."
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 15:40
        0
        Цитата: voyaka uh
        Американцы писали: ...

        А теперь эту глупость повторяют тут, гм, евреи. Однако, тенденция (с) what
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:09
    0
    Цитата: kaufman

    Запад консолидировался и продолжает. Об этом говорят их долгосрочные планы - миллион снарядов на этот год, Абрамсы к осени, обучение пилотов на F16.

    Это пока всего лишь хотелки, намерения и обещания. Как Запад "консолидировался", можно вспомнить ситуацию с вакцинами.
  14. михаил3
    михаил3 Сегодня, 15:16
    -2
    Когда не можешь прекратить утечки - размой их. Более чем уверен, что со стороны украины разведданные от "инициативников" рекою текут. Единственное, что могут сделать специалисты США, это добавить в реку свои струи, чтобы проверка подлинности данных увязла. Тем более что большая часть инициативников на самом деле ничего и не знает, просто ловит слухи, стараясь повысить свою ценность в глазах наших спецслужб в случае нашей окончательной победы. Ну, как пресловутое французское "сопротивление". Сидели на попе ровно, бухали винишко, выполняли заказы и прихоти немцев,после чужой Победы обьявили себя знатными борцами с фашистами)
    В общем все это не имеет особого значения. Вопрос в другом - что именно задумали хозяева Запада? Военное наступление украинских войск легитимными средствами обречено. Максимум что можно достичь - прорваться какой то группировкой за линию фронта, и там побегать, пока не зароют. Это не получится выдать за победу ни в коем случае, даже при всей мощи западной машины пропаганды. Не на столько глупы их аналитики, чтобы не понимать очевидных вещей.
    Отсюда два невеселых варианта. Первый - не будет никакого контрнаступа до тех пор, пока ВСУ не будет до предела (и за ним) насыщены оружием, боеприпасами, снаряжением и всем остальным, включая десятки тысяч "наемников", по факту - европейских и американских военнослужащих. В этом случае нам будут туманить мозги где то до осени, быстрее у них не выйдет. А осенью на нашу армию и наши границы обрушатся миллионы тонн ракет, снарядов, бомб и прочего. Заводы они там расконсервируют вовсю, так что нас попросту сметут. Мобрезерва у нас нет, молодежь воевать не рвется, заводы резкого роста не дадут - нечем и некем.
    Второй вариант еще гаже. Будет химическая, либо биологическая атака грандиозных размеров. Будут нас травить как крыс и тараканов. Конечно, при этом вымрет Украина целиком, и существенная часть Европы тоже. Ну и что? Американцев это совершенно не беспокоит. Напротив, так они всему оставшемуся миру докажут, что они ужасно крутые и готовы на все. Собственно говоря, у них и нет иного варианта, вояки то никакие. ЯО результативно применить им не удастся, слишком много против него напридумывано, ответный удар их точно уничтожит.
    Я считаю, что мы пока еще живы исключительно потому, что с учебной тревогой коронавируса США так позорно облажались. Выяснили для себя, что толком не способны организовывать контрмероприятия против болезней. Скорее всего, сейчас они на пределе сил ведут работу над ошибками. А как сочтут себя готовыми, так и врежут. Непременно врежут. Лапки подымать они не станут, раз война непосредственно не касается их страны, не те люди.
  15. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 15:42
    0
    Я не знаю за Генштаб,надеюсь,что там умеют думать.
    Наш сайт очень часто повторяет сообщения вражеской стороны
    На Репортере круче На днях их обозреватель,уверено заявил: ударят на Белгород и дальше Москва..
    И там в это поверили!
    Там спрашивала и тут повторю вопроc,:как бы Сталин в 1942 реагировал на подобное!?