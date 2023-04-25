Медведев назвал вооружённый конфликт на Украине натовской войной против России «по доверенности»

Дать оценку ходу специальной военной операции крайне сложно, так она сейчас в самом разгаре. Но нет никакого сомнения, что все ее цели, ранее озвученные президентом России Владимиром Путиным, будут достигнуты.
Такой ответ дал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на вопрос о ходе СВО, который ему задали на марафоне «Знание».
Я абсолютно уверен, что все цели, которые поставил президент перед нашими военнослужащими по проведению операции СВО, они будут достигнуты
- заявил чиновник.
Медведев назвал вооруженный конфликт на Украине натовской войной против России «по доверенности». Он сказал, что на фронтах спецоперации Вооруженным силам РФ противостоит вовсе не украинская армия, а фактически весь блок НАТО и в определенной степени весь западный мир. Хотя страны Запада официально не объявляли войну России, они воюют руками киевского режима, поставляя ему оружие, проводя подготовку и обучение тысяч его боевиков, оказывая Киеву другие виды помощи.
Это действительно необъявленная война, или специальная прокси-война, как иногда говорят, западный мир ведет прокси-войну против нашей страны
- считает Медведев.
Нет сомнения, что бороться с таким противником, как Североатлантический альянс, крайнее сложно. И несмотря на это, уверен зампред Совбеза, Россия обязательно одержит победу. Но для этого нужно приложить массу усилий и сделать все необходимое.
Мы должны сделать все для того, чтобы выиграть эту войну
- утверждает политик.