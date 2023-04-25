Медведев назвал вооружённый конфликт на Украине натовской войной против России «по доверенности»

Я абсолютно уверен, что все цели, которые поставил президент перед нашими военнослужащими по проведению операции СВО, они будут достигнуты

Это действительно необъявленная война, или специальная прокси-война, как иногда говорят, западный мир ведет прокси-войну против нашей страны

Мы должны сделать все для того, чтобы выиграть эту войну