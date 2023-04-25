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Война после смерти: почему на Украине сносят памятники Ватутину

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Война после смерти: почему на Украине сносят памятники Ватутину

В феврале текущего года на могиле генерала армии Николая Федоровича Ватутина в Киеве был демонтирован памятник. Акт вандализма происходил при поддержке киевских властей в рамках борьбы со всем русским, которая после начала нашей СВО приобрела уж совсем извращенный характер.


Между тем, стоит напомнить, что генерал Ватутин командовал войсками 1-го Украинского фронта и в ходе Киевских наступательной и оборонительной операций, а также Днепровско-Карпатской и Ровно-Луцкой наступательных операций освобождал территорию нынешней «незалежной» от фашистских захватчиков. Так почему же Николай Федорович попал в «немилость» к киевским властям?

По мнению историка Евгения Спицына, ответ на этот вопрос предельно прост и лежит на поверхности. Как выразился эксперт, у власти на Украине сегодня находятся бандеровцы, с которыми сражался и от рук которых погиб генерал Ватутин. Таким образом, их ненависть к нему проистекает от их идеологии.

Российский историк напомнил, что впервые вопрос о сносе памятника великому советскому полководцу работы скульптора Евгения Викторовича Вучетича в Киеве поднимался еще во времена президентства Виктора Ющенко. Тогда, правда, украинским властям удалось добиться лишь переименования проспекта имени Николая Федоровича Ватутина, монумент устоял.

Поэтому, со слов Спицына, «охота» за наследием советского генерала на Украине идет уже давно. Сегодня она просто достигла своей кульминации.

Стоит отметить, что со словами российского эксперта сложно не согласиться. Тем более, что после событий 2014 года был весьма показательный случай, который характеризует идеологию части нынешнего украинского общества.

Так, в 2017 году неизвестные облили памятник Ватутину красной краской. При этом ранее на монументе появлялась табличка с надписью: «Палач, уничтоженный украинскими националистами».

Собственно говоря, вышеупомянутая фраза и расставила все точки над «i». Ведь назвать «палачом» человека, боровшегося с фашистами и их приспешниками, могли только их последователи.

Стоит добавить, что подобные бесчинства происходили не только в Киеве. Например, в 2018 году националисты разбили кувалдами памятник Ватутину в Бердичеве, а монумент полководцу в Суммах и вовсе пропал.

Выходит, что война Николая Федоровича с бандеровцами продолжается даже через десятилетия после его смерти.

О биографии легендарного советского генерала рассказывает историк Евгений Спицын:

Использованы фотографии:
архивное фото
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3 комментария
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:48
    -1
    Что Вы докопались до памятников?!
    Понятно почему - потому, что фашисты/нацисты!
    Вот если бы Бандере снесли или Сталину установили, тогда да.
    Статья ради статьи - болтология.

    "Наши мёртвые нас не оставят в беде,
    Наши павшие, как часовые."
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:57
    +1
    у власти на Украине сегодня находятся бандеровцы, с которыми сражался и от рук которых погиб генерал Ватутин.

    Страна в которой погибло около 5, 2 млн. человек от рук фашистов. От рук карателей-бандеровцев погибло 850 тысяч евреев, 220 тысяч поляков, более 400 тысяч советских военнопленных и еще 500 тысяч мирных украинцев.
    На Украине не понят, а точнее некоторые не хотят помнить, а тем кому меньше 30 лет, те знают что бандеровцы герои освободители. Забыта история, забыты предки, погосты и могилки дедов и прадедов.
    Посмотрите кто у них герои - Мазепа, Мельник, Бандера, Шухевич, Шептицкий. Но напрочь забыты Кожедуб, Ковпак, Черняховский. Для них нет этих имен, их дети растут и воспитываются на античеловеческой идеологии ОУН/УПА, руководство страны состоит не из лиц украинской нации этому способствует. Так что нет ничего удивительного и это как минимум лет на 100, а может и больше, если оставить все как есть на данный момент.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:02
      +1
      Цитата: carpenter
      Так что нет ничего удивительного и это как минимум лет на 100, а может и больше, если оставить все как есть на данный момент.

      Смысла писать много нет, но скажу одно - согласен. Исправить, то что вбивали в мозги, весьма тяжело, а может и не реально.