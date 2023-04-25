Война после смерти: почему на Украине сносят памятники Ватутину

В феврале текущего года на могиле генерала армии Николая Федоровича Ватутина в Киеве был демонтирован памятник. Акт вандализма происходил при поддержке киевских властей в рамках борьбы со всем русским, которая после начала нашей СВО приобрела уж совсем извращенный характер.Между тем, стоит напомнить, что генерал Ватутин командовал войсками 1-го Украинского фронта и в ходе Киевских наступательной и оборонительной операций, а также Днепровско-Карпатской и Ровно-Луцкой наступательных операций освобождал территорию нынешней «незалежной» от фашистских захватчиков. Так почему же Николай Федорович попал в «немилость» к киевским властям?По мнению историка Евгения Спицына, ответ на этот вопрос предельно прост и лежит на поверхности. Как выразился эксперт, у власти на Украине сегодня находятся бандеровцы, с которыми сражался и от рук которых погиб генерал Ватутин. Таким образом, их ненависть к нему проистекает от их идеологии.Российский историк напомнил, что впервые вопрос о сносе памятника великому советскому полководцу работы скульптора Евгения Викторовича Вучетича в Киеве поднимался еще во времена президентства Виктора Ющенко. Тогда, правда, украинским властям удалось добиться лишь переименования проспекта имени Николая Федоровича Ватутина, монумент устоял.Поэтому, со слов Спицына, «охота» за наследием советского генерала на Украине идет уже давно. Сегодня она просто достигла своей кульминации.Стоит отметить, что со словами российского эксперта сложно не согласиться. Тем более, что после событий 2014 года был весьма показательный случай, который характеризует идеологию части нынешнего украинского общества.Так, в 2017 году неизвестные облили памятник Ватутину красной краской. При этом ранее на монументе появлялась табличка с надписью: «Палач, уничтоженный украинскими националистами».Собственно говоря, вышеупомянутая фраза и расставила все точки над «i». Ведь назвать «палачом» человека, боровшегося с фашистами и их приспешниками, могли только их последователи.Стоит добавить, что подобные бесчинства происходили не только в Киеве. Например, в 2018 году националисты разбили кувалдами памятник Ватутину в Бердичеве, а монумент полководцу в Суммах и вовсе пропал.Выходит, что война Николая Федоровича с бандеровцами продолжается даже через десятилетия после его смерти.О биографии легендарного советского генерала рассказывает историк Евгений Спицын: