Россия ответила зеркальными мерами на объявление властями Молдавии персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства

Сегодня, 25 апреля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому заявлен решительный протест, в связи с продолжающимися недружественными шагами по отношению к России со стороны официального Кишинёва. Дарию вручена нота министерства в качестве зеркальной меры на ничем не обоснованное решение молдавского руководства от 19 апреля объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Молдове. Вместе с тем российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдовы в России

Россия ответила зеркальными мерами на недавнее объявление властями Молдавии персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства, также объявив нежелательным лицом сотрудника молдавского посольства. В то же время, как уточнило сегодня в своём сообщении МИД РФ, запрет коснётся и некоторых официальных лиц республики, в связи с чем, главе молдавского дипломатического представительства в Москве Лилиану Дарию была вручена соответствующая нота.Вот что следует из сообщения российского внешнеполитического ведомства:Как добавили в российском МИД, глава молдавской дипломатической миссии уже был извещён о решении закрытия въезда в Россию ряду официальных лиц Молдавии в ответ на их антироссийские заявления, носящие регулярный характер. Также поводом для этого послужила и поддержка Кишинёвом западных санкций в отношении Москвы, направленных против граждан РФ.В этом контексте, стоит отметить, что посол России в Кишинёве Олег Васнецов, посетив внешнеполитическое ведомство, так и не получил чёткого ответа на вопрос о том, что послужило причиной такого решения со стороны молдавских властей.Напомним, что экс-президент РМ Игорь Додон неоднократно обрушивался с критикой в адрес руководства республики по поводу их нежелания вести конструктивный и прагматичный диалог с Москвой. По словам бывшего молдавского лидера, правящее большинство идёт на поводу у Запада, играя в опасные геополитические игры. Он выразил уверенность, что рано или поздно многие молдавские высокопоставленные официальные лица понесут уголовное наказание за все свои незаконные действия, совершаемые в стране.