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Россия ответила зеркальными мерами на объявление властями Молдавии персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства

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Россия ответила зеркальными мерами на объявление властями Молдавии персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства

Россия ответила зеркальными мерами на недавнее объявление властями Молдавии персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства, также объявив нежелательным лицом сотрудника молдавского посольства. В то же время, как уточнило сегодня в своём сообщении МИД РФ, запрет коснётся и некоторых официальных лиц республики, в связи с чем, главе молдавского дипломатического представительства в Москве Лилиану Дарию была вручена соответствующая нота.


Вот что следует из сообщения российского внешнеполитического ведомства:

Сегодня, 25 апреля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому заявлен решительный протест, в связи с продолжающимися недружественными шагами по отношению к России со стороны официального Кишинёва. Дарию вручена нота министерства в качестве зеркальной меры на ничем не обоснованное решение молдавского руководства от 19 апреля объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Молдове. Вместе с тем российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдовы в России

Как добавили в российском МИД, глава молдавской дипломатической миссии уже был извещён о решении закрытия въезда в Россию ряду официальных лиц Молдавии в ответ на их антироссийские заявления, носящие регулярный характер. Также поводом для этого послужила и поддержка Кишинёвом западных санкций в отношении Москвы, направленных против граждан РФ.

В этом контексте, стоит отметить, что посол России в Кишинёве Олег Васнецов, посетив внешнеполитическое ведомство, так и не получил чёткого ответа на вопрос о том, что послужило причиной такого решения со стороны молдавских властей.

Напомним, что экс-президент РМ Игорь Додон неоднократно обрушивался с критикой в адрес руководства республики по поводу их нежелания вести конструктивный и прагматичный диалог с Москвой. По словам бывшего молдавского лидера, правящее большинство идёт на поводу у Запада, играя в опасные геополитические игры. Он выразил уверенность, что рано или поздно многие молдавские высокопоставленные официальные лица понесут уголовное наказание за все свои незаконные действия, совершаемые в стране.
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7 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:23
    +4
    Меньше надо идти на компромисс по газу. Тогда может будут уважать ,а если не будут ,то топите кизяком
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:36
      +2
      APASUS hi, ну с начала СВО даже злосные "друзья" на кизяк не перешли, и в полне комфортно перезимовали, так что этот РЫЧАГ слабоват.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 15:47
        0
        сегодня,не "пнуть " Россию-моветон,можно лишиться поглаживания по голове, со стороны" светоча демократии".
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 15:23
    +1
    Не велика потеря, всё равно (если курс не сменят) Молдовы не будет, а будет Румыния вот и придётся с Бухарестом вопросы решать.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:26
    +2
    Олег Васнецов, посетив внешнеполитическое ведомство, так и не получил чёткого ответа на вопрос

    Ответа нет, зато ясно, что США разыгрывают румынскую карту, руками румынской гражданки Санду и таких же приспешников.
    Молдова никакой роли для США не значит, а вот территория где разместятся войска США и НАТО, это уже неприятно.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:38
      0
      carpenter hi, да как лишний раздражающий фактор ПМР и отсутствие сухопутного корридора могут осложнить наше положение в регионе.
  4. Касатик
    Касатик Сегодня, 15:26
    -1
    Высылка молдавского консула - это, конечно, удар страшной силы! А на санкции (их число превысило 12000) Россия скоро ответит? Ну не зеркально, но хотя бы процентов на 5 в пропорции?