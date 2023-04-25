В США решили способствовать укреплению защиты Украины не только «на земле», но и в Сети. По крайней мере об этом свидетельствует заявление американского генерала Уильяма Хартмана, которое он сделал в ходе интервью Reuters.Так, со слов высокопоставленного военного, Пентагон направил в помощь Киеву 43 специалиста в области кибербезопасности. Последние входят в состав Национальной миссии по кибербезопасности CNMF.Стоит отметить, что в подразделениях Cyber National Mission Force работают в основном представители разведывательного управления Пентагона и сотрудники АНБ.Как выразился Хартман, США направляют такие группы в разные страны по всему миру, которые нуждаются в усилении киберзащиты. В свою очередь, со слов американского военного, специалисты CNMF находят возможности и инструменты для «охоты» за общими противниками.Ранее в Cyber National Mission Force заявляли, что их специалисты уже приняли участие в 44 миссиях в 22 государствах. При этом им удалось провести операции почти в 70 различных сетях по всему миру.Чем именно представители американской военной разведки и АНБ будут заниматься на Украине, не известно. Однако то, что этих специалистов направили для, как выразился Хартман, «помощи в усилении киберзащиты», да еще и в преддверии неоднократно анонсированного контрнаступления ВСУ, звучит весьма сомнительно.