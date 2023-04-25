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Пентагон направил в помощь Киеву 43 специалиста в области кибербезопасности

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Пентагон направил в помощь Киеву 43 специалиста в области кибербезопасности

В США решили способствовать укреплению защиты Украины не только «на земле», но и в Сети. По крайней мере об этом свидетельствует заявление американского генерала Уильяма Хартмана, которое он сделал в ходе интервью Reuters.


Так, со слов высокопоставленного военного, Пентагон направил в помощь Киеву 43 специалиста в области кибербезопасности. Последние входят в состав Национальной миссии по кибербезопасности CNMF.

Стоит отметить, что в подразделениях Cyber National Mission Force работают в основном представители разведывательного управления Пентагона и сотрудники АНБ.

Как выразился Хартман, США направляют такие группы в разные страны по всему миру, которые нуждаются в усилении киберзащиты. В свою очередь, со слов американского военного, специалисты CNMF находят возможности и инструменты для «охоты» за общими противниками.

Ранее в Cyber National Mission Force заявляли, что их специалисты уже приняли участие в 44 миссиях в 22 государствах. При этом им удалось провести операции почти в 70 различных сетях по всему миру.

Чем именно представители американской военной разведки и АНБ будут заниматься на Украине, не известно. Однако то, что этих специалистов направили для, как выразился Хартман, «помощи в усилении киберзащиты», да еще и в преддверии неоднократно анонсированного контрнаступления ВСУ, звучит весьма сомнительно.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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5 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:22
    +1
    Пентагон направил в помощь Киеву 43 специалиста в области кибербезопасности
    . Это как раз то, что им больше всего надо...
    Впрочем и прочего, разного, им надовали не мало.
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 15:24
    +1
    Опять жди звонков из службы безопасности Сбера.. 43 человека,, целый коллцентр
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:38
    +1
    Чем именно представители американской военной разведки и АНБ будут заниматься на Украине, не известно.

    А чем может разведка заниматься, кроме шпионажа за Россией. Даже удивительно, что 43 спеца, а не 430. Хотя давно на Украине, спецов из разных разведслужб США и Британии, перевалило за 500.
  4. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:42
    +1
    Пентагон направил в помощь Киеву 43 специалиста в области кибербезопасности

    Готовятся гады к удару, наступлению Польши и Румынии на Украину.
  5. Юра
    Юра Сегодня, 15:55
    0
    Чем именно представители американской военной разведки и АНБ будут заниматься на Украине, не известно.
    Как это неизвестно, известно, в очередной раз будут проверять характеристики Кинжала, только сейчас они решили что для этой задачи 200 спецов это избыточный ресурс, поэтому хватит и 43 человек, для подтверждения продемонстрированных возможностей Кинжала. laughing