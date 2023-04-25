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Под Херсоном сбит украинский Су-25, пытавшийся прикрывать форсирование Днепра диверсионно-разведывательными группами

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Под Херсоном сбит украинский Су-25, пытавшийся прикрывать форсирование Днепра диверсионно-разведывательными группами

Украинская штурмовая авиация предприняла попытку прикрытия диверсионно-разведывательных групп ВСУ, собиравшихся перебраться через Днепр в Херсонской области. Активность украинских ДРГ на этом направлении в последние несколько дней значительным образом выросла. Идут попытки ВСУ малыми группами высадиться на островах юго-западнее Херсона. По сумевшим перебраться на острова успешно отрабатывает российская артиллерия и авиация.


Сегодня ВС ВСУ подняли в небо штурмовик Су-25, который собирался нанести удары по позициям российских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области. При этом несколько ДРГ попытались осуществить переправу через Днепр.

Но российскими средствами ПВО полёт штурмовика украинских воздушных сил был своевременно отслежен, после чего по Су-25 был нанесён удар. Самолёт был сбит. Информация подтверждается военкорами «Русской Весны».

Украинский штурмовик упал в прибрежной зоне и загорелся. О судьбе лётчика информации нет.



Также стало известно о нанесении ударов по украинским ДРГ, которые пытались форсировать Днепр в районе Херсона. Кроме того, российская артиллерия отработала по одному из объектов противника в районе Берислава. По последним данным, на объект некоторое время назад украинскими военными были доставлены быстроходные катера.
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23 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:20
    +4
    По последним данным, на объект некоторое время назад украинскими военными были доставлены быстроходные катера.

    Катера нужно уничтожать в первую очередь, без них нацики не переправятся.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:23
      +10
      Цитата: carpenter
      Катера нужно уничтожать в первую очередь, без них нацики не переправятся.

      А лучше когда катера вместе с нациками.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:29
        +2
        Под Херсоном сбит украинский Су-25
        Какой-то он неосторожный !
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:34
      +1
      Цитата: carpenter
      Катера нужно уничтожать в первую очередь, без них нацики не переправятся.

      Нынче способов переправы предостаточно - вплавь самостоятельно, на вертолете, на самолёте, на вездеходе, на гидроциклах, на флайборде (на специальном приспособлении в виде доски, ранца или иного типа, приводимого в движение за счёт реактивной силы потока воды, нагнетаемого подключённым к флайборду гидроциклом или создаваемой воздушно-реактивными двигателями, работающими на керосине и прикреплёнными к флайборду), на воздушном шаре, при помощи вингьюста (костюма-крыла), по тоннелю выкопанному под руслом реки, на дирижабле и т.д.
      Потомки древних укров отличаются непомерной креативностью. Пусть пробуют. lol
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:53
      +2
      Они парой летели, второй просто свалил когда увидел как ведущего сбили.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:20
    +4
    На видео прекрасно видно ,что нам нечего делать ради присутствия на левом берегу у среза воды.Не знал что там почти пустыня, ровная как стол.Ни чего себе мы пляж отгрохали.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:21
    +5
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Под Херсоном сбит украинский Су-25, пытавшийся прикрывать форсирование Днепра диверсионно-разведывательными группами

    Это еще раз говорит о том , что вся ситуация с "форсированиями" , "закреплениями на плацдармах", находится под контролем ВС РФ.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:21
    0
    Про самолет хорошо, а вот про ДРГ бы поподробнее. Отработать - то отработали, а результат? Ну что есть, то есть.
  6. Замира
    Замира Сегодня, 14:22
    +12
    Главная цель врага - Чёрное море! Очень надеюсь, что наши отобьют всё побережье...
    Очень, очень надеюсь...
    Думаю, что если побережье отобьётся окончательно и бесповоротно, то для штатов дальнейшие движения потеряют смысл.
    А для наших отбить остальную часть окраины будет делом короткого времени.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:28
      +6
      Замира, если украину отрежут от Черного моря,то она и даром США не нужна будет. А сухопутная цкраина - обречена на вымирание и политически,и экономически.
      1. мазута
        мазута Сегодня, 14:37
        -2
        А сколько бы проблем снялось с атаками на Севастополь!Но у военного руководства свои планы,нам неведомые...Сделки,жесты и т.д
        1. Shkodnik65
          Shkodnik65 Сегодня, 15:28
          +1
          Но у военного руководства свои планы,нам неведомые...
          Уважаемый Мазута, Вы святая простота, чесслово! Нет, ну Вы на самом деле считаете, что военное командование что-то решает в смысле стратегического планирования? belay Военные, включая Генштаб ВС РФ лишь разрабатывают операции на основании указаний политического руководства государства. И, кстати, это касается не только Российских Вооруженных сил, это общемировая практика. А что касается - отрезать украину от моря, эта тема ну вот прям на поверхности лежит и лично я считал что это и есть основная задача СВО. Хотя бы на первом этапе. Но я не политическое руководство страны и могу считать чего угодно. request Будем посмотреть smile
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:37
        +2
        Цитата: Андрей Николаевич
        Замира, если украину отрежут от Черного моря,то она и даром США не нужна будет.

        Крым и Черное море, вот за них устроили войну США. Украина и без войны, всё отдаст, что пожелают штаты.
      3. скептик
        скептик Сегодня, 15:15
        0
        Цитата: Андрей Николаевич
        ... если украину отрежут от Черного моря,то она и даром США не нужна будет...

        Зачем Венгрия и т.д. США понадобилась, без выхода к морю? Дело в другом. Украина, единственное государство, по которому, у России нет желания применить ядерное оружие. Никакая другая страна НАТО, не может рассчитывать на подобную "мягкотелость". Поэтому и Украину в НАТО не примут, как язву, через которую можно постоянно "инфицировать" Россию.
        А выход к морю - "вишенка на торте".
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:31
      +4
      Цитата: Замира
      Главная цель врага - Чёрное море! Очень надеюсь, что наши отобьют всё побережье...

      Если побережье Черного моря не взять, то там окажется весь 2-й флот США.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:40
        +6
        Как бы второй флот США это Северная Атлантика,вы наверно о курортном 6 флоте? hi
    3. Касатик
      Касатик Сегодня, 15:23
      0
      Зарина, а каково Ваше мнение по транспортировке танков по жд- это лучше делать до захода солнца или после?
      1. Замира
        Замира Сегодня, 15:41
        0
        Цитата: Касатик
        а каково Ваше мнение по транспортировке танков по жд- это лучше делать до захода солнца или после?

        А в какую сторону Вы собираетесь их транспортировать - на восток или на запад?
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:44
    +3
    У, прикрыть высадку ДРГ штурмовиком, на который наоборот все вылазит, тряся иглами и стрелами - это мощно... Минометом надо, от него всегда прячутся!
    Короче, опытных добили тем летом, теперь даже умные кончились. Осталось - что осталось)))
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 14:51
    +1
    Кто то уже писал, что украинские лётчики это смертники. Не поспоришь, однозначно, высоко летишь, виден на 400 км. минимум. Низко летишь тебя подловят операторы ПЗРК.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:22
      0
      "Кто то уже писал, что украинские лётчики это смертники"///
      ---
      Этих смертников осталось после 14 месяцев войны 3 полных эскадрилии: 2 на МиГ-29 и одна на Су-27.
      И еще одна формируется на полученных недавно МиГ-29.
      Это не считая штурмовики Су-25.
  9. Касатик
    Касатик Сегодня, 15:20
    -2
    Что-то я запутался в статистике. Это 478-й или 479-й уничтоженный боевой самолет ВВСУ?
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:20
    0
    Под Херсоном сбит украинский Су-25, пытавшийся прикрывать форсирование Днепра диверсионно-разведывательными группами
    . Всё держится на упертости, на упорото и самих украинцев...
    Что б там не говорили, в чем то мы похожи! Увы, нам от того только труднее, а им...