Под Херсоном сбит украинский Су-25, пытавшийся прикрывать форсирование Днепра диверсионно-разведывательными группами

Украинская штурмовая авиация предприняла попытку прикрытия диверсионно-разведывательных групп ВСУ, собиравшихся перебраться через Днепр в Херсонской области. Активность украинских ДРГ на этом направлении в последние несколько дней значительным образом выросла. Идут попытки ВСУ малыми группами высадиться на островах юго-западнее Херсона. По сумевшим перебраться на острова успешно отрабатывает российская артиллерия и авиация.
Сегодня ВС ВСУ подняли в небо штурмовик Су-25, который собирался нанести удары по позициям российских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области. При этом несколько ДРГ попытались осуществить переправу через Днепр.
Но российскими средствами ПВО полёт штурмовика украинских воздушных сил был своевременно отслежен, после чего по Су-25 был нанесён удар. Самолёт был сбит. Информация подтверждается военкорами «Русской Весны».
Украинский штурмовик упал в прибрежной зоне и загорелся. О судьбе лётчика информации нет.
Также стало известно о нанесении ударов по украинским ДРГ, которые пытались форсировать Днепр в районе Херсона. Кроме того, российская артиллерия отработала по одному из объектов противника в районе Берислава. По последним данным, на объект некоторое время назад украинскими военными были доставлены быстроходные катера.