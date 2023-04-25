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Байден официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах 2024 года

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Байден официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах 2024 года

Действующий американский президент Джо Байден сделал официальное заявление о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах главы государства, которые запланированы на осень 2024 года.


Американский президент напомнил, что когда он четыре года назад баллотировался на высшую государственную должность, он утверждал, что сражается "за душу Америки".

И мы все еще делаем это. Сейчас не время останавливаться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание

заявил Байден в подготовленном его новосозданной предвыборной командой видеообращении.

Действующий президент США также добавил, что его работа заключается в осуществлении "защиты американской демократии".

По данным американского издания The New York Times, командой Байдена изначально рассматривался перенос предвыборного заявления на начало лета текущего года, однако впоследствии обращение было решено выпустить 25 апреля и приурочить к дате четвертой годовщине старта предыдущей предвыборной кампании перед президентскими выборами 2020 года.

Согласно результатам недавних опросов общественного мнения, подавляющая часть сторонников демократической партии США в целом готовы отдать свои голоса за Байдена, в то время как большинство республиканцев ожидаемо поддерживают его главного оппонента и предшественника на президентском посту Дональда Трампа в случае их выдвижения основными американскими политическими партиями.

Очередные президентские выборы в США запланированы на ноябрь следующего года.
Использованы фотографии:
Wikipedia/The White House
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52 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:37
    +8
    У Камиллы Харрис резко повысились шансы стать первым президентом США в истории ,в юбке.Клинтоншу паралич разобьёт.
    1. Замира
      Замира Сегодня, 14:44
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Клинтоншу паралич разобьёт.

      laughing laughing laughing
      Да, может, и не разобьёт...) Она же вроде уже тоже - того-этого... - в деменции и в маразме...:) Встряска мозга уже не грозит, ибо нечему "встряхиваться"... wink
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:54
      +5
      Цитата: tralflot1832
      У Камиллы Харрис резко повысились шансы стать первым президентом США в истории ,в юбке.

      Если её на второй срок вице президентом выберут. В этот срок ей не видать президентства, как ушей. Чумадед назло не помрет.
      1. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 15:02
        +4
        Тоже подумал - а не получится ли как с королевой английской, может "мощный старик" всех коллег переживёт! laughing
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 15:14
        +1
        Цитата: carpenter
        Если её на второй срок вице президентом выберут. В этот срок ей не видать президентства, как ушей. Чумадед назло не помрет.

        "Самоходный дед" протянет на препаратах ещё пол-срока, а там - или сам помрёт или Штаты издохнут...
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 15:18
          +1
          Цитата: isv000

          "Самоходный дед" протянет на препаратах ещё пол-срока, а там - или сам помрёт или Штаты издохнут...

          Ясно что на препаратах, но срок дотянет и на второй замахнулся, выдержит, медицина у них хорошая.
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:14
        +1
        Чумадед уже определился на вторую ходку он идёт с Харрис.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:56
      +6
      Камиле бы в Британию перебраться, был бы полноценный табор.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 15:01
        +1
        Фильм "Сибириада" - Вечный Дед.....Фильм 2 "Американиада" - Вечный Дед ! fellow
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 15:16
          0
          Цитата: Uncle Lee
          Фильм "Сибириада" - Вечный Дед.....Фильм 2 "Американиада" - Вечный Дед ! fellow

          Дед! Ты ещё живой?! Чужой срок заедаешь!
    4. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 15:15
      +2
      Цитата: tralflot1832
      У Камиллы Харрис резко повысились шансы стать первым президентом США в истории ,в юбке.К

      для 100 процентной гарантии ей нужно стать либо лесби либо трансгендером и ногу отпилить
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 15:49
        0
        "мёртвые души" новая трактовка... при жизни,быть мёртвым.
  2. кредо
    кредо Сегодня, 14:37
    +2
    А ведь действительно выдвинет свою кандидатуру на следующий срок.
    Если он не косит под деменцию, а с нею живёт, то ему вообще ничего не страшно, потому что она полностью атрофировала у него чувство страха.
    1. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 14:50
      +1
      Цитата: кредо
      А ведь действительно выдвинет свою кандидатуру на следующий срок.
      Если он не косит под деменцию, а с нею живёт, то ему вообще ничего не страшно, потому что она полностью атрофировала у него чувство страха.

      Да мало ли что он мелет, их система выборов решает за всех.
      1. vadson
        vadson Сегодня, 15:14
        0
        ему еще дожить надо до ноября 24 года, есть шанс ласты склеить пораньше, дряхлый уже
    2. Динго
      Динго Сегодня, 15:59
      0

      ...А почему бы и нет? Хоть и маразматик, но дедушка ого-го... Всех переживет...
  3. Alex777
    Alex777 Сегодня, 14:40
    +4
    Байден делает "это" и не может остановиться. Заводной. bully
    Интересно, есть ли у Кеннеди мл. шансы его отодвинуть?
    Впрочем, главная задача Джо просто дожить до выборов.
    Если он таки доживет, то остальное будет делом техники.
    Харрис уже объявила, что тоже идет. Но я не уверен, что
    это лишь от ее желания зависит. Поглядим, что там и как.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 14:45
      +2
      Цитата: Alex777
      просто дожить до выборов.

      Ну что Вы...
      Человек прекрасно выглядит, ну забывает иногда что-то... Но разве это помеха для президентства?
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 14:48
        +1
        Цитата: Doccor18
        Человек прекрасно выглядит, ну забывает иногда что-то... Но разве это помеха для президентства?

        Что ему помешает еще раз свалиться с трапа самолета?
        Или с велосипеда? Или со сцены? Или в другом месте?
        Более решительно, чем в прошлый раз? А шансы растут. wink
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:58
        +2
        Цитата: Doccor18
        Человек прекрасно выглядит, ну забывает иногда что-то...

        Ну да, даже пиджачек нам нем сидит пристойно. На второй срок потянет, а что деменция, так у них и без деменции президент, мало чего решает.
        1. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 15:03
          0
          Цитата: carpenter
          так у них и без деменции президент, мало чего решает.

          yes
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:41
    +2
    Сейчас не время останавливаться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание

    Да уж точно, для тебя Чумадед, время точно остановилось, ты до сих пор "гетьман всея Украины" (ну как при Порошенке ).
    И главное что его выберут.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:41
    +4
    Не зря торопятся. А то помрет дедушка к 2024 году и не узнает, что стал новым кандидатом в президенты. wassat
    1. Русь
      Русь Сегодня, 14:45
      +1
      Ну... внесут вперед ногами... делов- то... wassat
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:51
      +1
      Цитата: Дилетант
      Не зря торопятся. А то помрет дедушка к 2024 году и не узнает, что стал новым кандидатом в президенты.

      О назло всем, не помрёт. Живуч дедок.
      1. vadson
        vadson Сегодня, 15:16
        0
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Дилетант
        Не зря торопятся. А то помрет дедушка к 2024 году и не узнает, что стал новым кандидатом в президенты.

        О назло всем, не помрёт. Живуч дедок.

        сдох бы ефим да и xpeн бы с ним laughing
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 15:17
      0
      Цитата: Дилетант
      Не зря торопятся. А то помрет дедушка к 2024 году и не узнает, что стал новым кандидатом в президенты. wassat

      Покойники, что голосовали за него, подскажут!
  6. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 14:42
    +4
    На самом деле, то что главой самого могущественного государства в мире является недееспособный человек и им управляют люди не известные и не несущие ответственности, просто пугает.
    1. мазута
      мазута Сегодня, 14:47
      +1
      Да.Он "смешит"мир,которому совсем не смешно...С другой стороны -не он же принимает решения,за него мыслят и действуют другие.А органов для пересадки,чтобы бился "пламенный мотор"в стычках с самолетными трапами ему доставят и пересадят неограниченное количество раз...С мозгами это к счастью пока невозможно.
  7. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 14:42
    +1
    Это в праймериз он поучаствует или как действующий президент сразу же от демократов пойдёт в президенты? Не силён в их законодательстве.
  8. VORON538
    VORON538 Сегодня, 14:43
    +3
    Надеется дойти до 2024 года?Главное,чтобы поводыри в нужную дверь направили! wassatИ не останавливаться!У америкосов должен быть свой недееспособный президент!Пусть сделают шаг вперед...перед пропастью!Интересно,он в лгбт деда станет перекрашиваться?Ну,чтобы содомитов привлечь! lol
  9. aleks700
    aleks700 Сегодня, 14:44
    +1
    Короткие комментарии не проходят. Поэтому. Браво!!!! На бис!!!
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:46
    +2
    Восставшие из зада-24))) Тайны забытых перфокарт
  11. Грац
    Грац Сегодня, 14:47
    +3
    на 2 президентском сроке Байден или окончательно добьёт США или развяжет 3 мировую войну
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:00
      +2
      Цитата: Грац
      на 2 президентском сроке Байден или окончательно добьёт США или развяжет 3 мировую войну

      Так это не президент решает, всё без него решают. Дед так на заслеженном отдыхе, первый срок отбывает.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:07
        +2
        Цитата: carpenter
        Дед так на заслеженном отдыхе, первый срок отбывает.

        А что, возят, катают, кормят, няньки поводыри всегда при нём. Прочитал бумажку и спать. Елицын на втором сроке, ещё хуже был, а срок дотянул.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 15:21
      +2
      Цитата: Грац
      на 2 президентском сроке Байден или окончательно добьёт США или развяжет 3 мировую войну

      В последнем случае мы добьём НАТО, Китай раздавит АUКUС и, вместе, загоним уже "гегемона" к себе за лужу окончательно. Пусть там с Мексикой бодается.
  12. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 14:47
    +5
    Deja vu...
    США напоминают СССР с 1982 по 1985 годы...
    Когда там начнутся перестройка, гласность, ускорение?
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 14:55
      +2
      Цитата: AlexKruglov1976
      Когда там начнутся перестройка, гласность, ускорение?

      Меченый должен придти... wassat
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 Сегодня, 14:59
        0
        Можно найти в США одного колхозника?
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 16:03
          0
          Цитата: AlexKruglov1976
          Можно найти в США одного колхозника?

          Там много наших бывших колхозников-"комбайнеров"
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 15:23
      0
      Цитата: AlexKruglov1976
      Deja vu...
      США напоминают СССР с 1982 по 1985 годы...
      Когда там начнутся перестройка, гласность, ускорение?

      И это эти люди указывали нам на стариков в политбюро?! Да они вам фору дадут на сто очков вперёд!
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:48
    +3
    Букмекеры должны в США уже ставки принимать.
  14. HAM
    HAM Сегодня, 14:49
    +2
    "Неприятность эту,мы переживём!!"(С)...."Мумия возвращается"--новый сезон.
  15. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:51
    +3
    Это очень хорошая новость smile мало того, что США потеряет последние осколки гегемонии в мире (плевать в них будут даже союзники), так это прямой путь к гражданской войне и расколу США, надо поддержать деда чтоб не упал еще до выборов.
  16. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:53
    +1
    Вот америкосы садисты!
    Оставьте вы в покое Самоходного деда !
    Дайте уж ему дожить свою грешную жизнь пребывая наедине со старческой деменцией.
    Байдена позорите и сами позоритесь на весь мир!
    negative negative
    Хотя нам конечно выгодны такие маразматики у руля вражеского государства.
  17. faiver
    faiver Сегодня, 14:57
    +1
    эта музыка будет вечной если я заменю батарейки
  18. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:05
    +1
    Байден официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах 2024 года

    Как раз вовремя убрали Такера Карслона из эфира, чтобы не мочил старика Байдена...
  19. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 15:14
    +1
    и эти люди имели наглость смеяться на Ильичом!
  20. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:18
    0
    Байден официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах 2024 года
    А что не так то??? Ведь он моложе Пелоси!
  21. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 15:33
    0
    УРА-а-а-а! Как же я рад и ждал этой новости! Я очень рад что властьимущая элитка сша снова внаглую поставит на должность своего недееспособного клоуна. Он очень талантлив и ускоренно погружает сща в ад. Поэтому я рад что это ускоренное погружение продолжится еще следующие 4 года.
  22. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 15:59
    0
    Дональд Трамп заявил, что США превратились в свалку именно из-за Байдена и его не выпитых вовремя таблеток. Именно таким образом он прокомментировал планы команды Байдена отвезти дедушку на предстоящую президентскую кампанию.
    «Под моим руководством у США была самая охраняемая граница в истории. При Байдене мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками», — заявил Трамп.