Байден официально выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах 2024 года

И мы все еще делаем это. Сейчас не время останавливаться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание

Действующий американский президент Джо Байден сделал официальное заявление о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах главы государства, которые запланированы на осень 2024 года.Американский президент напомнил, что когда он четыре года назад баллотировался на высшую государственную должность, он утверждал, что сражается "за душу Америки".заявил Байден в подготовленном его новосозданной предвыборной командой видеообращении.Действующий президент США также добавил, что его работа заключается в осуществлении "защиты американской демократии".По данным американского издания The New York Times, командой Байдена изначально рассматривался перенос предвыборного заявления на начало лета текущего года, однако впоследствии обращение было решено выпустить 25 апреля и приурочить к дате четвертой годовщине старта предыдущей предвыборной кампании перед президентскими выборами 2020 года.Согласно результатам недавних опросов общественного мнения, подавляющая часть сторонников демократической партии США в целом готовы отдать свои голоса за Байдена, в то время как большинство республиканцев ожидаемо поддерживают его главного оппонента и предшественника на президентском посту Дональда Трампа в случае их выдвижения основными американскими политическими партиями.Очередные президентские выборы в США запланированы на ноябрь следующего года.