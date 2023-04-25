Названы сроки начала серийного производства ударных БПЛА «Охотник»

Оборонная отрасль России продолжает разрабатывать и внедрять передовые виды вооружений. Как известно, в последнее время и особенно на фоне событий вокруг Украины все большее значение стали приобретать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) военного назначения. Стараются в этом направлении не отставать и отечественные разработчики.
Как передает ТАСС, стали известны сроки начала серийного производства российских тяжелых ударно-разведывательных БПЛА «Охотник». По словам заместителя главы Новосибирской области, серийная сборка этих летательных аппаратов будет начата в Новосибирске через два года.
Я думаю, что [серийное производство] начнется через пару лет
- сказал Семка в интервью агентству ТАСС.
«Охотники» начали разрабатывать еще в 2012 году. Эта ответственная работа была доверена компании «Сухой», получившей заказ Минобороны России. Летом 2018 года, по некоторым данным, уже был проведен ряд испытаний опытного образца БПЛА «Охотник», а в августе 2019 года прошел первый полёт нового российского ударного дрона.
Серийное производство беспилотника будет осуществляться на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. По известным причинам технические характеристики «Охотников» пока не раскрываются.
Ранее планировалось, что эти беспилотники начнут производить уже в 2023 году.