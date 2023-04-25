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Названы сроки начала серийного производства ударных БПЛА «Охотник»

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Названы сроки начала серийного производства ударных БПЛА «Охотник»

Оборонная отрасль России продолжает разрабатывать и внедрять передовые виды вооружений. Как известно, в последнее время и особенно на фоне событий вокруг Украины все большее значение стали приобретать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) военного назначения. Стараются в этом направлении не отставать и отечественные разработчики.


Как передает ТАСС, стали известны сроки начала серийного производства российских тяжелых ударно-разведывательных БПЛА «Охотник». По словам заместителя главы Новосибирской области, серийная сборка этих летательных аппаратов будет начата в Новосибирске через два года.

Я думаю, что [серийное производство] начнется через пару лет

- сказал Семка в интервью агентству ТАСС.

«Охотники» начали разрабатывать еще в 2012 году. Эта ответственная работа была доверена компании «Сухой», получившей заказ Минобороны России. Летом 2018 года, по некоторым данным, уже был проведен ряд испытаний опытного образца БПЛА «Охотник», а в августе 2019 года прошел первый полёт нового российского ударного дрона.

Серийное производство беспилотника будет осуществляться на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. По известным причинам технические характеристики «Охотников» пока не раскрываются.

Ранее планировалось, что эти беспилотники начнут производить уже в 2023 году.
Использованы фотографии:
Википедия/Geektrooper2
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29 комментариев
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  1. Мой адрес
    Мой адрес Сегодня, 15:10
    +10
    Прочитал и БПЛА у меня трансформировался в бла-бла-бла... Это надо было позавчера!
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 15:14
      +6
      По словам заместителя главы Новосибирской области, серийная сборка этих летательных аппаратов будет начата в Новосибирске через два года.
      мы поверили...расходимся.57й в серию запустите..
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 15:19
      +11
      У нас целое поколение инженеров выпало "из обоймы" (а может и полтора-два). Удивительно что в такие сроки как обозначили, получается. Почти нет 40-ка летних инженеров, есть до них - 20-30 лет и сильно старше - "50 под 60" и больше лет и у первых опыта мало, а вторых поштучно пересчитать можно, а вот "золотого расцвета" в 40-50, инженерной элиты у нас совсем ничего (сами знаете как так получилось). Так что на ваше:

      Это надо было позавчера!

      Могу сообщить что - некому было позавчера делать.

      UPD (подумал и дописал) А вот на завтра и послезавтра я настроен оптимистично. Мне нравится современная молодёжь, она хваткая и тоже хочет надрать хвоста супостату :) Если не произойдёт ничего непредвиденного то те кому сейчас "тридцатник с чем-то" начнут поднимать новое поколение инженеров буквально с конца 20-х годов и к концу 30-х у нас будет всё хорошо в отличии от той части запада которая возомнила себя «Царём горы» и под флагом гомосятины стремится к своей закономерной кончине.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 15:29
        +1
        Могу сообщить что - некому было позавчера делать.

        Могу добавить что никому в мире некому это было позавчера (и вчера и сегодня)делать. laughing
        Возникает вопрос нам такой беспилотник точно нужен?
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 15:36
          +1
          Цитата: bk316

          Возникает вопрос нам такой беспилотник точно нужен?

          Любой, даже отрицательный опыт воплощенный "в металл" - это уже благо!
          1. Аэродромный
            Аэродромный Сегодня, 15:39
            -1
            Названы сроки начала серийного производства ударных БПЛА «Охотник»
          2. bk316
            bk316 Сегодня, 16:02
            0
            Любой, даже отрицательный опыт воплощенный "в металл" - это уже благо!

            АГА А тем более положительный! Именно так и мыслили в нашем ВПК делая Армату, Су-57, коалицию, буревестник и охотник. И спрашивая нужен ли нам охотник, я имел в виду серию.
            А опыт воплощения в металл не подразумевает серию. А те кто этого не понимают все вопрошают где же ОНИ (серии).
        2. Gnefredov
          Gnefredov Сегодня, 15:49
          -1
          Видите как много (ниже краткий список) всего нехорошего у супостата? От ложных мишеней размером с малолитражку до "фуры с крыльями" и "штуковин" со стратосферной высотой полёта. Так что отвечу вам так - нам такой беспилотник тоже нужен. И не один т.к. помимо своего прямого назначения это и универсальная платформа для отработки новых технических (самых разных) решений т.к. не всё можно в лабораторных условиях смоделировать (уж за системы управления это я вам точно и скажу и подтвержу) и если БПЛА который разобьётся будет просто жалко, ибо новый сделать можно то с экипажем такой номер не прокатит. Ну и 6-е поколение ЛА тоже на чём-то отрабатывать надо и вооружение тоже.
          Заканчиваю. Считаю что "Охотник" будет нарасхват как по прямому своему назначению так и экспериментальному. Да, этот БПЛА тяжёлого класса может долететь куда надо и тихо привезти нечто такое, чем можно будет кое-кому показать что у нас длинные руки.

          Краткий список.

          Одиссей (СП)
          ADM-20 Quail
          ADM-160 MALD
          AQM-34
          AQM-37 Jayhawk
          Black Widow (БПЛА)
          Blackwing 10C
          Boeing Bird of Prey
          Boeing MQ-25 Stingray
          Boeing Phantom Eye
          Boeing Phantom Ray
          Boeing X-45
          Boeing X-48
          General Atomics MQ-1C Grey Eagle
          Global Observer
          GNAT-750
          Jump 20 (БПЛА)
          Lockheed Martin RQ-170 Sentinel
          McDonnell Douglas X-36
          MMIST CQ-10 Snowgoose
          MQ-1 Predator
          MQ-9 Reaper
          MQM-107 Streaker
          NASA Helios
          NASA Pathfinder
          North American X-10
          Northrop BQM-74 Chukar
          Northrop Grumman MQ-4C Triton
          Northrop Grumman X-47 Pegasus
          Northrop Grumman X-47B
          Perdix (дрон)
          Radioplane OQ-2
          RQ-2 Pioneer
          RQ-4 Global Hawk
          RQ-5 Hunter
          RQ-7 Shadow
          RQ-11 Raven
          RQ-14 Dragon Eye
          RQ-20 Puma
          RQ-180
          Scarab
          WASP (БПЛА)
          YQM-94A Compass Cope
          YQM-98A Compass Cope
          1. bk316
            bk316 Сегодня, 15:57
            +1
            Ответьте какой из вами перечисленных является ударным сверхзвуковым для работы в группе в роли преодоления группой насыщенного эшелонированного ПВО.
            Нет таких на вооружении. Вангую первыми будут не США.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:41
      0
      Как передает ТАСС, стали известны сроки начала серийного производства российских тяжелых ударно-разведывательных БПЛА «Охотник». По словам заместителя главы Новосибирской области, серийная сборка этих летательных аппаратов будет начата в Новосибирске через два года.

      Я думаю, что [серийное производство] начнется через пару лет

      - сказал Семка в интервью агентству ТАСС.

      Нашли кого спрашивать .Он не сказал я знаю,он сказал я думаю.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 15:11
    +2
    ничего удивительного нету, во первых нужно создать свои аналоги которыми заменят иностранную начинку, во вторых охотник по размерам не меньше чем су-35, соответственно просто так его не собрать, нужны подготовленные помещения и специалисты. а щас мощности нужно использовать для уже отработанных изделий
    1. cmax
      cmax Сегодня, 15:21
      0
      Цитата: Shkodnik65
      Ну не знаю, тогда нечего и трындеть. Два года по нынешним временам это космос. За два года такое может произойти, что о них и не вспомнит никто. Так что это заявление из серии лишь бы чего нибудь сказать. request

      В русском языке слово "нету" нет , как и слова *щас". И ещё вспомните , через сколько лет после войны полетела в космос ракета с Гагарины, а потом пишите свои путанные объяснения.
    2. cmax
      cmax Сегодня, 15:24
      0
      Цитата: Shkodnik65
      Ну не знаю, тогда нечего и трындеть. Два года по нынешним временам это космос. За два года такое может произойти, что о них и не вспомнит никто. Так что это заявление из серии лишь бы чего нибудь сказать. request

      В русском языке слово "нету" нет , как и слова *щас". И ещё вспомните , через сколько лет после войны полетела в космос ракета с Гагарины, а потом пишите свои путанные объяснения. Плохому танцеру всегда кто то мешает!
  3. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 15:12
    +8
    Через 2 а может через 3 ....... Это просто ляляля
  4. km-21
    km-21 Сегодня, 15:12
    +5
    Я думаю, что [серийное производство] начнется через пару лет
    - сказал Семка в интервью агентству ТАСС.

    Я думаю... Через пару лет...
    Какое отношение к реальности имеют эти слова,
    если они говорящего ни к чему не обязывают?
  5. Shkodnik65
    Shkodnik65 Сегодня, 15:14
    +2
    Ну не знаю, тогда нечего и трындеть. Два года по нынешним временам это космос. За два года такое может произойти, что о них и не вспомнит никто. Так что это заявление из серии лишь бы чего нибудь сказать. request
  6. al3x
    al3x Сегодня, 15:19
    0
    Офигительный прогноз "я думаю через пару лет". Уже даже не смешно. Хотя, по большому счету, сейчас не до него. Дам свой прогноз: я думаю, что он и через пять лет в серию не пойдёт. Как там су-57 поживает и двигатели второго этапа?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 15:54
      -1
      Дам свой прогноз: я думаю, что он и через пять лет в серию не пойдёт.

      Думаю в настоящую серию он НИКОГДА не пойдет.
      Таких БПЛА никогда ни у кого не было и вряд ли мы будем первыми.
      Идея охотника была в использовании его совместно с су-57 как средство преодоления ПВО.
      Пока насколько я знаю они только летать вместе научились , а надо что бы воевать.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:19
    0
    Как всегда ,в роли догоняющего .Мы не можем по другому. Идите на поклон к Ирану ,у них есть американский Lockheed Martin RQ-170 Sentinel
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 15:34
      +2
      Как всегда ,в роли догоняющего .Мы не можем по другому. Идите на поклон к Ирану ,у них есть американский Lockheed Martin RQ-170 Sentinel

      Бла бла бла.
      Общее между ними только схема летающее крыло.
      Первое rq-170 разведовательный, охотник ударный.
      Дальше можно не продолжать.
  8. шамиль
    шамиль Сегодня, 15:22
    +3
    Критиканов развелось. Что ныть то? Для Украины Охотник жирно будет. Он предназначен будет для боя с НАТО и США.
    1. Aлеkc
      Aлеkc Сегодня, 15:43
      0
      Как раз ограниченные конфликты и есть его поле деятельности. Какие НАТО? Там ядерка уже
  9. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:28
    +1
    Я думаю, что [серийное производство] начнется через пару лет

    - сказал Семка

    Я думал, скажет - через два месяца.
    Дорога ложка к обеду.
  10. cmax
    cmax Сегодня, 15:29
    -1
    Для "Incoggnito"
    В русском языке слово "нету" нет , как и слова *щас". Надобно было немного в школу ходить, а не прогуливать. И ещё вспомните , через сколько лет после войны полетела в космос ракета с Гагарины, а потом пишите свои путанные объяснения. Плохому танцору всегда кто то мешает!
  11. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 15:29
    0
    Гражданское лицо...
    Про передовые военные разработки...
    Расплывчатая фраза "пара лет"...
    Понятно все, в общем
  12. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 15:42
    0
    Я думаю, что [серийное производство] начнется через пару лет

    - сказал Семка в интервью агентству ТАСС.
    Я ДУМАЮ....(Мечтаю,Предполагаю,Планирую....) Ну да ! Дypak (болтун, балабол....)думкой богатеет ! (Помню.как в детстве ,мы,ребятня, кричали таким: Вpyн,пepдyн и пpoвokатор !...)
    НАЧНЁТСЯ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ... тройку,пятёрку.семёрку...туз ! Например, гиперзвуковую авиационную КР ГЗУР обещали производить не то в 2012,не то в 2015 году (может ,кто-то лучше помнит...да воз и ныне там!)...
  13. spektr9
    spektr9 Сегодня, 15:46
    0
    Я думаю, что [серийное производство] начнется через пару лет

    Это очень хорошо, что он думает
    Но где ?
    Названы сроки начала серийного производства ударных БПЛА «Охотник»
  14. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:51
    0
    Отстаёт Россия в бпла , и отстаёт намерено.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:06
      0
      Отстаёт Россия в бпла , и отстаёт намерено.

      Только это не про охотник