В серийном облике: армия Турции получила новые прототипы танка Altay

Один из первых прототипов ОБТ Altay, построенный в десятых годах
Турция продолжает реализовывать программу разработки и производства собственного основного боевого танка Altay. Несмотря на массу проблем, работы продолжаются и регулярно дают повод для оптимизма. Так, недавно компания-подрядчик BMC изготовила и передала заказчику два первых танка в серийном облике. Теперь им предстоит пройти испытания, по результатам которых будет решаться вопрос запуска полноценной серии.
Промежуточный результат
Напомним, идея разработки собственного танка появилась у турецких военных еще в середине девяностых. Однако реальный проект под названием «Алтай» (назван в честь генерала Фахреттина Алтая) стартовал только в 2007 г. Следующие несколько лет ушли на разработку первых версий проекта. В качестве головного разработчика выступала компания Otokar. В первой половине десятых годов она изготовила несколько опытных танков.
Позже разработку передали компании BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. В ноябре 2018 г. появился контракт на серийное производство танков, в общей сложности планируется построить 250 ед. Старт производства назначили на 2020 г. Однако на этом этапе возникли проблемы с доступом к необходимым иностранным комплектующим. Поиск замены для них привел к значительному сдвигу сроков.
Разработка новой конфигурации танка Altay, пригодной к серийному производству, продолжалась до 2022 г. Кроме того, в 2022-23 гг. подписали несколько крупных контрактов на поставку необходимых комплектующих турецкого и иностранного производство. В частности, эти документы оговаривают поставку агрегатов силовой установки и трансмиссии на ближайшие несколько лет. С их помощью будет обеспечено выполнение имеющегося заказа на серийные ОБТ.
Церемония передачи танков серийного облика, 23 апреля 2023 г.
На фоне этих событий в 2021-22 гг. началось строительство двух очередных опытных танков в предполагаемом серийном облике. В начале прошлого года турецкое руководство сообщило, что их достроят и выведут на испытания в 2023 г.
«Новый Алтай»
Несколько недель назад, в марте 2023 г., компания BMC объявила, что уже в апреле два танка серийного облика передадут заказчику. Несмотря на все предыдущие проблемы программы и неоднократный перенос сроков, на этот раз обещания удалось выполнить.
23 апреля на заводе BMC Savunma Arifiye (г. Сакарья) состоялась торжественная церемония передачи двух новых танков. На мероприятии присутствовало высшее руководство Турции. Были подписаны необходимые бумаги, а также прозвучали речи на тему последних успехов промышленности и значения проекта Altay для национальной безопасности. Кроме того, выражали надежду на скорейшее завершение текущей стадии проекта и переход к серии.
Ранее первый серийный вариант танка обозначался как Altay T1. Однако в ходе последних доработок конфигурация машины серьезно изменилась. В связи с этим компания-разработчик предлагает неофициальное название Yeni Altay («Новый Алтай»). Перейдет ли оно на официальный уровень, неизвестно.
Глава государства и опытный ОБТ
На церемонии объявили, что два танка вскоре отправятся на полигон для прохождения испытаний. Планируется проверить новый технический облик и состав агрегатов, а также подтвердить расчетные характеристики. Кроме того, при необходимости, конструкцию вновь доработают.
Будущая серия
Испытания двух «Новых Алтаев» будут продолжаться ориентировочно до 2025 г. После их завершения, при отсутствии новых проблем, компания BMC должна будет запустить серийное производство танков для турецкой армии. Первые партии техники поступят в войска уже в начале второй половины десятилетия.
Согласно контракту 2018 г., сухопутные войска Турции должны получить 250 танков новой модели. В дальнейшем не исключается появление новых контрактов на производство, однако такие заказы будут выдаваться только в отдаленном будущем, возможно, в следующем десятилетии.
До старта серийного производства ОБТ Altay остается еще несколько лет, но уже готовится необходимая кооперация и подписываются соответствующие соглашения о сотрудничестве. Так, в марте 2021 г. компания BMC подписала контракты с южнокорейскими фирмами Doosan Infracore и SNT Dynamics. Первая должна будет поставить двигатели DV27K, а от второй получат автоматические трансмиссии EST15K.
В 2022 и 2023 г. появились дополнительные соглашения, уточняющие условия сотрудничества. Так, в январе 2023-го согласовали график поставки изделий EST15K. До конца 2027 г. ожидается 90 таких трансмиссий, а до декабря 2030-го поставят еще 150. Такой график поставок позволяет представить примерные темпы будущего производства танков.
Серийный облик
По результатам последней доработки исходный проект Altay существенно изменился. Были усовершенствованы отдельные компоненты и системы, а также под замену пошел ряд агрегатов. В итоге, как утверждается, Yeni Altai выгодно отличается от предыдущих опытных ОБТ и должен показывать более высокие технические и боевые характеристики.
При сохранении общих особенностей конструкции, была усилена защита. Корпус и башня серийного облика имеют обновленную комбинированную броню в лобовой проекции. Также используется комплекс активной защиты Aselsan AKKOR, установка которого прорабатывалась в прошлом. Ранее анонсированный бортовой комплекс радиоэлектронной борьбы, по-видимому, пока отсутствует.
Изначально в проекте «Алтай» использовалась силовая установка немецкого производства, но затем Германия отказала в поставке таких агрегатов по политическим причинам. Серийный облик ОБТ предусматривает использование южнокорейского дизеля DV27K мощностью 1500 л.с., объединенного с автоматической трансмиссией EST15K. Такой силовой блок изначально разрабатывался для танка K2 Black Panther.
Комплекс вооружений в «новом» проекте не претерпел принципиальных изменений. Основным оружием по-прежнему является 120-мм орудие от турецкой компании MKE. Используется система управления огнем Aselsan VOLCAN-II. В качестве дополнительного оружия применены спаренный пулемет нормального калибра и боевой модуль Aselsan SARP с крупнокалиберным пулеметом.
Несмотря на замену агрегатов и появление новых систем, боевая масса танка в серийном облике осталась в пределах 65 т, как того требовало исходное техническое задание. Удельная мощность не менее 23 л.с. на тонну должна обеспечить высокую подвижность и проходимость во всех условиях. Экипаж включает четырех человек.
Решенные задачи
Перспективный турецкий ОБТ Altay разрабатывается уже более 15 лет, но до сих пор не дошел до серийного производства и не попал в войска. Согласно актуальным планам, армии придется ждать эту технику еще порядка двух-трех лет. Причины такого затягивания работ и постоянного переноса сроков очевидны. Турция не имела опыта разработки современных танков, а в определенный момент лишилась поддержки ключевого иностранного партнера.
BMC и смежникам в итоге удалось решить новые задачи и найти поставщиков требуемых агрегатов, которые уже включили в обновленный проект. Серийный облик Yeni Altay воплощен в металле, и теперь двум танкам предстоит подтвердить расчетные характеристики. Если они справятся с испытаниями, первый турецкий ОБТ пойдет в серию. В противном случае график многообещающей программы в очередной раз придется пересмотреть.