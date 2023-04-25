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В Турции впервые в воздух поднялся перспективный учебно-боевой самолёт Hürjet собственной разработки

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В Турции впервые в воздух поднялся перспективный учебно-боевой самолёт Hürjet собственной разработки

В Турции впервые в воздух поднялся перспективный учебно-тренировочный самолет Hürjet собственной разработки. Самолет создан турецкой компанией Turkish Aerospace Industries в интересах ВВС Турции.


Как сообщается, первый полет самолета состоялся 25 апреля, Hürjet поднялся в воздух в сопровождении истребителя F-16 из состава турецких ВВС, который контролировал полет. Пробыв в воздухе 26 минут, самолет благополучно приземлился. Впереди у него дальнейшие испытания. По планам Turkish Aerospace Industries, первый полет должен был состояться в этом году, что и произошло, в 2024 он должен пойти в серийное производство, а после 2025 года TAI планирует выпускать по два самолета в месяц. Линия сборки для данного самолета уже готовится, об этом сообщил глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир.

Подчеркивается, что Hürjet является первым реактивным самолетом, полностью разработанным в Турции. В турецких ВВС он должен сменить учебные T-38 и учебно-боевые F-5, уже заявлено о потребности, как минимум, в 70 самолетах.

Работы над новым учебно-боевым самолетом, способным выполнять задачи легкого штурмовика, начались в 2017 году, в апреле 2018 была завершена разработка концептуального дизайна Hürjet, в 2019 завершилось создание проектной документации. Однодвигательный реактивный самолет является фактически дальнейшим развитием серии турбовинтовых УБС Hurkus.

Заявленные характеристики: длина - 13,4 метра, размах крыльев — 11 метров. Полезная нагрузка - 3000 кг, скорость - 1,2 Маха (1470 км/ч). Высота полета - 14 км. Современные системы вооружения позволят применять как управляемое, так и обычное вооружение.

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12 комментариев
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  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 15:06
    +1
    после 2025 года TAI планирует выпускать по два самолета в год.

    По два? А что так "много"?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 15:13
      0
      грустно смотреть,как нас догоняют и обгоняют,а нам конфетти с телевизора.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 15:19
      0
      От движков, видимо, зависит, сколько продают
    3. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 15:26
      0
      Читайте внимательно, по два в месяц
  2. JPV
    JPV Сегодня, 15:10
    +1
    Как то напоминает ЯК130)...мысли конструктор сходятся?
    1. panov_panov
      panov_panov Сегодня, 15:18
      0
      Внешне действительно очень похож на наш Як 130 или итальянский М-346
      1. Касатик
        Касатик Сегодня, 15:51
        0
        И не только внешне. Гражданин Клебанов, в ранге вице-премьера и куратора ВПК, лоббировал интересы одной итальянской компании. М-346 был создан на базе Як-130. Причем после того, как получили техдокументацию. Про это в сети масса материалов, я не сам это придумал. Гражданин Клебанов давно покинул страну, в которой занимал пост с высшей формой допуска. По идее - невыездной пожизненно. Но это лишь предположение. Рыжий с допуском к ОВ, бывший командующий ВКС и Роскосмоса, губернаторы... А генерал-полковник милиции, который руководил ГУ МВД по Москве, а затем - начальник СБ Олимпиады в Сочи (где украли миллиарды) и вовсе пенсионер на Кипре.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 15:50
      +1
      Любой УТС этого поколения похож, если говорить в общих технических решениях, которые исходят из имитации 4 поколения. Вот пойдут УТС нового поколения - вот тогда и можно будет говорить.

      Если брать Як - то различаются принципиально по энергетике. У Яка 2 бесфорсажных двигателя на дозвук, тут 1 форсажный с М+ режимом. Под трансмах и М+ адаптирован и планер.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 15:14
    +1
    И чего всем так эта приставка "джет" нравится? Все её к самолетам приставляют. Лучше летает чтоли?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 15:19
      0
      Ну а если он и правда реактивный? Как назвать еще
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 15:52
      0
      Цитата: igorbrsv
      И чего всем так эта приставка "джет" нравится? Все её к самолетам приставляют. Лучше летает чтоли?

      это просто по англицки-реактивный...ничего больше.
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 15:18
    0
    Цитата: JPV
    Как то напоминает ЯК130)...мысли конструктор сходятся?

    Что- то среднее междя Як-130 и японским Ф-1. Но с одним движком.